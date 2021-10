A febbraio 2022 Sony Pictures porta nei cinema Uncharted, primo adattamento cinematografico basato sulla popolarissima serie di videogiochi incentrati sull’avventuriero di nome Nathan Drake. Lo sviluppo di “Uncharted” è stato davvero travagliato con l’avvicendarsi di registi che lungo la strada hanno abbandonato per svariati motivi, dalle differenze creative all’eccessivo protrarsi dello sviluppo. In origine c’èra David O. Russel (Il lato positivo, American Hustle) designato alla regia con Mark Wahlberg candidato al ruolo di Nathan Drake. Da allora le cose sono molto cambiate e il progetto nel frattempo è diventato una storia di origine per l’amato cacciatore di tesori impersonato come un adolescente da Tom Holland, meglio noto come il Peter Parker / Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel. In questa ultima versione è tornato Mark Wahlberg che però ha subito di un re-casting diventando Victor “Sully” Sullivan, amico, compagno di avventure e mentore di Drake.

Trama e cast

La trama ufficiale: Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Il cast è completato da antonio Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Patricia Meeden e Sarah Petrick.

Uncharted – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 21 ottobre 2021

Curiosità

“Uncharted” è diretto dall’americano Ruben Fleischer, già regista di Benvenuti a Zombieland, 30 Minutes or Less, Gangster Squad, Venom e Zombieland – Doppio colpo. La sceneggiatura è di Rafe Judkins e Art Marcum & Matt Holloway da una storia di Rafe Judkins basata sul videogioco PlayStation di Naughty Dog.

Nelle prime fasi della produzione, Mark Wahlberg, Robert De Niro e Joe Pesci erano tutti previsti per il film con David O’Russell alla regia. Da allora tutti e tre e il regista hanno abbandonato il progetto. Wahlberg sarebbe poi stato scelto per il ruolo di Sully.

Nathan Fillion ha mostrato interesse per il ruolo affermando: “Penso che ogni attore che conosco desideri avere un ruolo da eroe d’azione, il loro Indiana Jones. Penso che questo sarebbe un bene per me”. Fillion in seguito ha interpretato Nathan Drake nel cortometraggio Uncharted: Live Action Fan Film (2018), per il quale ha ottenuto un feedback molto positivo dai fan dei giochi. Tuttavia, quel film non è stato né autorizzato né approvato da Naughty Dog o Sony.

A Chris Pratt è stato offerto Nathan Drake, ma ha rifiutato il ruolo. Tuttavia Tom Holland voleva che Pratt interpretasse Sully.

Il film è la prima produzione di lungometraggi di Sony PlayStation Productions.

L’uscita del film era originariamente prevista per il 10 giugno 2016. Il 5 agosto 2015, la Sony Pictures Entertainment ha posticipato la data di uscita del film al 30 giugno 2017. L’uscita è stata poi posticipata al 18 dicembre 2020. Il film è stato nuovamente posticipato al 16 luglio 2021, a causa dell’interruzione della produzione per la pandemia Covid-19 dopo solo un giorno di riprese a Berlino.

Dopo aver terminato le riprese, Tom Holland ha iniziato le riprese di Spider-Man: No Way Home (2021) pochi giorni dopo aver concluso il suo lavoro su “Uncharted”.

Il film fungerà da prequel dei videogiochi.

Il 5 agosto 2020, Antonio Banderas ha lasciato temporaneamente la produzione dopo essere risultato positivo al COVID-19. Si è ripreso il 26 agosto 2020, tornando alla produzione poco dopo.

Mark Wahlberg ha dichiarato in un’intervista che ha firmato solo per un film.

Lo studio ha scelto Seth Gordon per dirigere, ma Gordon ha lasciato a causa di differenze creative.

Il film ha preso ispirazione da Uncharted 4: Fine di un ladro (2016), il videogioco preferito della serie di Tom Holland.

Bryan Cranston, Jake Gyllenhaal, Chris Pratt, Chris Pine, Chris Hemsworth, Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono stati tutti presi in considerazione per Sully prima che il ruolo andasse a Mark Wahlberg.

A proposito del casting di Wahlberg come Sully, chiunque abbia giocato ai videogiochi di Uncharted non potrà non notare che l’attore della saga Transformers è fisicamente molto diverso dal personaggio del videogioco. e al riguardo è intervenuto Nolan North, doppiatore e voce ufficiale di Nathan Drake nei videogiochi (la voce italiana è di Matteo Zanotti): “Penso che il fatto che faranno di [The Last of Us] una serie tv è molto meglio che realizzare un qualsiasi film. Penso che avere il tizio che ha fatto Chernobyl è come il dannato elefante nella stanza di cui hai bisogno per fare bene le cose. Sono più eccitato per questo – devo essere sincero – che non per il film di Uncharted. Adoro Mark Wahlberg ma non lo vedo come Sully. Semplicemente non lo vedo come Sully.”

Zachary Levi voleva interpretare Nathan Drake nel caso in cui Tom Holland non avesse funzionato nella parte.

Naughty Dog ha contattato più volte Seth Rogen ed Evan Goldberg per scrivere la sceneggiatura. Hanno rifiutato, dicendo che sarebbe stato solo un altro film di Indiana Jones.

Con le voci su Jensen Ackles (Supernatural) come uno dei nomi lanciati alla Sony per il ruolo principale e un successivo “selfie” twittato dall’attore negli studi, le voci hanno preso corpo quando la notizia del trasferimento della produzione in una sede di Vancouver. Ackles aveve un contratto per girare l’undicesima stagione di Supernatural (2005) a Vancouver, lasciando alcuni fan a chiedersi se avrebbe svolto il doppio compito di Nathan Drake con un programma ridotto come Dean Winchester.

Joe Flanigan di Stargate Atlantis (2004) ha twittato di essere interessato al ruolo: “Mi piacerebbe interpretare Nathan Drake! E sono anche dannatamente bravo a giocare!”.

Travis Knight (Bumblebee) era stato incaricato di dirigere il film, ma in seguito ha abbandonato a causa di problemi di programmazione.

Mark Wahlberg ha paragonato il film a Indiana Jones e Il caso Thomas Crown con elementi di film di rapina e film d’avventura.

Il primo videogioco di Naughty Dog a ricevere un trattamento cinematografico. HBO ha poi annunciato un adattamento televisivo di un altro gioco di Naughty Dog, The Last of Us (2013).

Shawn Levy (Una notte al museo) è stato assunto per dirigere il film, ma poi ha deciso di abbandonare il progetto.

Durante la recensione del videogioco Uncharted: Drake’s Fortune (2007) al Totally Rad Show nel 2007, Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ha detto avrebbe voluto realizzare questo film. Nel gennaio 2019 è stato annunciato che avrebbe diretto il film, ma nell’agosto 2019 ha abbandonato il film per ragioni sconosciute.

Neil Berger è stato originariamente assunto per sostituire David O’Russell come regista, ma ha abbandonato per lavorare su Divergent (2014).

I fan ad un certo punto hanno iniziato una campagna per avere Brett Dalton (il Grant Ward di Agents of S.H.I.E.L.D.) come Drake con l’hashtag #BrettforNate.

Il fan film con Nathan Fillion

Nathan Fillion, il Nathan Drake che i fan del videogioco avrebbero voluto protagonista del live-action, nel 2018 ha girato un cortometraggio non ufficiale live-action per Uncharted. Fillion ha collaborato con il regista Allan Ungar sia come protagonista che come produttore di questo fan film. Oltre a Fillion, il corto vede Stephen Lang nei panni di Sully, Geno Segers nei panni di Diego, Mircea Monroe nei panni di Elena ed Ernie Reyes Jr. nei panni di El Tigre.

In merito a questo corto di quindici minuti, il regista canadese Allan Ungar ha dichiarato: “Sono un grande fan della saga dall’inizio, nel 2007. Ero ancora a scuola ma ricordo di aver pensato che questa saga avrebbe cambiato sia il panorama videoludico che il modo di percepire questo tipo di storytelling. Nonostante le varie parti fossero sempre divertenti e creative, ciò che mi prese davvero furono l’importantza del personaggio e la storia. Eri in grado di vestire i panni di qualcuno che rappresentava tutto ciò che amiamo negli eroi, compreso i difetti. Negli anni ho sempre pensato che qualora Uncharted fosse stato adattato in forma di film o serie TV, solo un attore avrebbe potuto impersonarlo. Sembra che non fossi l’unico a pensarlo.”

Il videogioco ufficiale

Uncharted è una serie di giochi di azione e avventura sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per console PlayStation. La serie è stata ampiamente riconosciuta dalla critica per aver innalzato gli standard dei videogiochi per giocatore singolo e offrire ai giocatori una godibile esperienza di gioco di stampo cinematografico. La serie principale di giochi segue Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo dove svela misteri e scopre reliquie che diventano indizi per la caccia. La serie principale debutta con Uncharted: Drake’s Fortune (2007) e prosegue con i sequel Uncharted 2: Il covo dei ladri (2009), Uncharted 3: L’inganno di Drake (2011), Uncharted 4: Fine di un ladro (2016), a cui si aggiungono il prequel Uncharted: L’abisso d’oro, (2011), gli spin-off Uncharted: Fight for Fortune (2012) e Uncharted: L’eredità perduta (2017) e il gioco rompicapo Uncharted: Fortune Hunter (2016). La serie è stata anche un successo commerciale con oltre 41 milioni di unità vendute, rendendo “Uncharted” una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi. Uncharted è stato spesso paragonato ai film di avventura e azione prodotti da Hollywood, quindi un adattamento cinematografico era quantomeno doveroso visto il concept tanto calzante del materiale originale.

Foto e video dai social media

