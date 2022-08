Stasera in tv: “Uno di famiglia” su Canale 5

Cast e personaggi

Pietro Sermonti: Luca

Lucia Ocone: Zia Angela

Nino Frassica: Don Peppino Serranò

Sarah Felberbaum: Regina

Moisé Curia: Mario

Neri Marcorè: Alfredo

Giampiero Judica: Stefano

Massimo De Lorenzo: Carmine

Antonio Cantafora: Cicciuzzo

La trama

Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i SERRANÒ, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica)… l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca… ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso… perchè non sempre è un vantaggio essere “Uno di Famiglia”.

Curiosità

Alessio Maria Federici dirige “Uno di famiglia” da una sua sceneggiatura scritta con Giacomo Ciarrapico (Ogni Maledetto Natale) e Andrea Garello.

Il team che ha supportato il regista Alessio Maria Federici ha incluso il direttore della fotografia Roberto Forza, lo scenografo Luca Merlini e la costumista Cristiana Agostinelli (Smetto Quando Voglio).

Il film è prodotto da Luigi Musini e Olivia Musini di Cinemaundici, Warner Bros. Pictures, con il sostegno di Regione Lazio.

Chi è Alessio Maria Federici?

Nato a Roma nel marzo del 1976, dopo il diploma di liceo classico e alcune esperienze da attore cinematografico, nel 1995 vince un concorso del programma Europa Media e si diploma come filmaker/regista in un programma di studi patrocinato dall’École du Cinema di Parigi. Dal 1997 inizia a fare l’aiuto regista al cinema per i film Piovono mucche, Eccomi qua, Nessun messaggio in segreteria e per diverse campagne pubblicitarie italiane. Nel 2003 realizza il suo primo mediometraggio da regista Dove dormono gli aereoplani prodotto e distribuito da Gianluca Arcopinto insieme ad altri quattro mediometraggi che compongono il film Bambini. Dal 2003 al 2008 collabora come aiuto regista e producer per registi stranieri ed italiani in molte campagne internazionali (Toyota, Bmw, etc). Tornato in Italia riprende il discorso interrotto con il cinema e dal 2008 al 2010 lavora come aiuto regista in vari film italiani, per poi esordire alla regia del lungometraggio con Lezioni di Cioccolato 2 (2011). Nel 2013 dirige il remake di una commedia francese con Enrico Brignano e Ambra Angiolini: Stai lontana da me. Nel 2014 dirige Raoul Bova e Luca Argentero in Fratelli Unici e nel 2015 torna a collaborare con Enrico Brignano sul set di Tutte lo vogliono, con Vanessa Incontrada. Nel 2016 è il regista di Maradonapoli e nel 2017 di Terapia di coppia per amanti.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Rodrigo D’Erasmo (Terapia di Coppia per Amanti, C’era due volte Gianni Rodari, Chiusi Fuori)-

TRACK LISTINGS:

1. Uno di Famiglia 2:13

2. Ahhhh 2:07

3. La Polizia Indaga 1:55

4. Funk Aunt 2:21

5. Serranò vs Minollo 2:20

6. Azione Calabra 1:32

7. La Polizia Si Pente 2:18

8. Alfie 2:11

9. Money Money 1:55

10. La Polizia Minaccia 1:09

11. Sexy 2:10

12. Spicy 2:02

13. Luca e Regina 2:04

La colonna sonora di “Uno di Famiglia” è disponibile su Amazon.