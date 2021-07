Uno di noi: trailer italiano del film con Kevin Costner (Al cinema dal 29 luglio)

Universal Pictures domani 29 luglio porterà nei cinema Uno di noi, il dramma con Kevin Costner e Diane Lane. Uno sceriffo in pensione e sua moglie, in lutto per la morte del figlio, partono alla ricerca del loro unico nipote finito nelle grinfie di una pericolosa famiglia. Quando scoprono che che non hanno intenzione di lasciare andare il bambino, George e Margaret non avranno altra scelta che combattere per la loro famiglia.

Kevin Costner e Diane Lane dopo aver interpretato i genitori di Clark Kent in L’uomo d’acciaio (2013) di Zack Snyder tornano a recitare insieme in questo dramma crime a tinte western tratto dal racconto “Let Him Go” di Larry Watson con qualche cambiamento nell’ambientazione, il racconto è ambientato nel 1951 e la coppia vive nel North Dakota e si reca nel Montana, mentre il film è ambientato nel 1963, la coppia vive nel Montana e viaggiano in North Dakota.

La trama ufficiale: Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Costner) e la moglie Margaret (Lane) lasciano la propria fattoria in Montana per recuperare il giovane nipote dalla custodia di una pericolosa famiglia che vive fuori dagli schemi in Dakota ed è guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando capiscono che non c’è alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta di combattere per la propria famiglia e concludere quello che hanno intrapreso.

Nel cast ci sono anche Lesley Manville nei panni della matriarca Blanche Weboy, Kayli Carter, Booboo Stewart, Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Adam Stafford e Bradley Stryker.

“Uno di noi” è scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista americano Thomas Bezucha, già regista delle commedie Big Eden, La neve nel cuore e Monte Carlo e attualmente impegnato con le riprese della serie tv Secret Invasion della Marvel con Samuel L. Jackson di nuovo nei panni di Nick Fury.

Fonte: YouTube