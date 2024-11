Uno Rosso: nuovi spot tv in italiano e tutto quello che c’è da sapere sulla commedia d’azione natalizia con Dwayne Johnson

Dal 7 novembre 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Uno Rosso, la commedia d’azione natalizia che riunisce Dwayne Johnson con il regista Jake Kasdan dopo Jumanji: Benvenuti Nella Giungla e Jumanji: The Next Level. Il cast include anche Chris Evans, Lucy Liu e J. K. Simmons nei panni di Babbo Natale.

Dopo che Babbo Natale – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.