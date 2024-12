Oceania (Moana), su Rai 1 il film d’animazione Disney con le voci di Dwayne “The Rock” Johnson, Auli’i Cravalho e Temuera Morrison per la versione originale e Chiara Grispo, Angela Finocchiaro e Raphael Gualazzi per l’edizione italiana.

Oceania – Cast e doppiatori

Auliʻi Cravalho: Vaiana Waialiki

Louise Bush: Vaiana Waialiki bambina

Dwayne Johnson: Maui

Temuera Morrison: Tui Waialiki (dialoghi)

Christopher Jackson: Tui Waialiki (canto)

Nicole Scherzinger: Sina

Rachel House: Nonna Tala

Alan Tudyk: HeiHei

Jemaine Clement: Tamatoa

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Vaiana Waialiki (dialoghi)

Chiara Grispo: Vaiana Waialiki (canto)

Sophie Giuliani: Vaiana Waialiki bambina (dialoghi)

Elisa Rinaldi: Vaiana Waialiki bambini (canto)

Fabrizio Vidale: Maui

Roberto Pedicini: Tui Waialiki

Micaela Incitti: Sina

Angela Finocchiaro: Nonna Tala

Raphael Gualazzi: Tamatoa

Oceania – Trama e trailer

Tremila anni fa, i più grandi navigatori al mondo attraversavano lo sconfinato Oceano Pacifico, alla scoperta delle numerose isole dell’Oceania. Ma poi, per un millennio, i loro viaggi cessarono – e ancora oggi, nessuno sa il perché. Ora una vivace adolescente di nome Vaiana (voce originale di Auli’i Cravalho), che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui (voce originale di Dwayne “The Rock” Johnson) che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.

Curiosità

Il film è diretto da John Musker & Ron Clements (La sirenetta, Aladdin, Hercules, Il pianeta del tesoro) e co-diretto da Chris Williams e Don Hall e prodotto da Osnat Shurer, da una sceneggiatura scritta da Jared Bush e basato su una storia ideata da Clements, Musker, Williams, Hall, Pamela Ribon e dal team di sceneggiatori Aaron Kandell e Jordan Kandell.

Dwayne Johnson ritiene che il doppiaggio sia la carriera più difficile nella recitazione e personalmente si irrita quando le celebrità vengono scritturate per i film animati nonostante abbiano doppiato male i loro personaggi. Quando Johnson è stato scelto per il film, ha ripetutamente chiesto agli altri doppiatori presenti se stava davvero dando una buona interpretazione.

La spirale sulla collana di Vaiana e sulla vela della sua barca è chiamata koru. Rappresenta la fronda di felce che si dispiega, simboleggiando nuova vita, nuovi inizi, crescita personale, speranza, un nuovo inizio, perfezione, rinascita, risveglio, purezza, spirito di ringiovanimento e pace. Come doppia spirale, simboleggia anche parentela e appartenenza.

La lampada del genio di Aladdin (1992) può essere vista sul guscio di Tamatoa.

Lin-Manuel Miranda ha detto che il personaggio di Tamatoa il Granchio Gigante è un omaggio a David Bowie.

I tatuaggi sull’addome di Capo Tui sono gli stessi tatuaggi indossati dal wrestler professionista Peter Fanene Maivia, nonno materno di Dwayne Johnson.

I registi John Musker e Ron Clements hanno fatto ricerche per mesi e si sono immersi nella cultura polinesiana per rendere il film rispettoso della cultura e della mitologia polinesiana.

Alan Tudyk è l’unico membro del cast principale che non è di origine polinesiana. Tutti gli altri membri del cast principale sono di origine almeno parziale polinesiana o neozelandese.

Nel trailer, Maui dice di aver catturato il sole con un amo da pesca e di aver tirato fuori la terra dall’oceano. Secondo la leggenda Maori, Maui ha tirato fuori una delle isole della Nuova Zelanda dall’oceano mentre pescava e ha catturato il sole perché le giornate erano troppo corte. Un’altra versione dice che Maui ha catturato il sole con una rete.

L’abitante del villaggio che suggerisce di cucinare Heihei è doppiato da Alan Tudyk, che fornisce anche gli effetti vocali di Heihei.

Sebbene sia un film di animazione al computer, i tatuaggi di Maui sono disegnati a mano. Questo è il primo lungometraggio d’animazione Disney da Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri (2011) a presentare animazioni puramente disegnate a mano.

L’idea originale era che il film si allontanasse dal modello delle Principesse Disney e si concentrasse interamente su Maui, con la storia come un mix di alcune leggende su di lui. La troupe viaggiando in Polinesia rimase così affascinata dalla cultura che Vaiana fu creata come nuovo personaggio centrale.

Le macchie nere di roccia che spuntano da sotto la sabbia e la vegetazione su Motunui sono Pahoehoe solidificato, termine hawaiano che significa “lava liscia e ininterrotta”. Ciò significa che Motunui è un’isola vulcanica che è emersa, o è stata “tirata fuori”, dal mare.

Il primo film Disney con un cast in gran parte polinesiano: Dwayne Johnson, Auli’i Cravalho, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger, Oscar Kightley e Troy Polamalu.

La nonna di Vaiana dice che la loro gente ha smesso di esplorare dopo che Maui ha rubato il cuore di Te Fiti e le barche hanno smesso di tornare circa 1.000 anni prima. Questo raffigura un vero evento storico nella storia polinesiana noto come “La lunga pausa”. Secondo le prove archeologiche, l’esplorazione della Polinesia occidentale è proseguita rapidamente fino a circa il 900 a.C., si è fermata all’improvviso per oltre 1.000 anni, poi è ripresa altrettanto all’improvviso, con tutta la Polinesia orientale colonizzata nel giro di pochi secoli. Esistono diverse spiegazioni plausibili, ma la causa esatta della “Lunga pausa” rimane un mistero.

Nella vita reale, il granchio decoratore incolla gusci di molluschi e invertebrati, come anemoni di mare e spugne, sul suo guscio.

Il primo bambino nei crediti Production Babies è Sebastian, il figlio di Lin-Manuel Miranda, nato durante le riprese di questo film. Prende il nome dal granchio del film La sirenetta (1989).

L’isola di Vaiana si chiama Motu Nui. In diverse lingue polinesiane, “Motu” significa “isola” e “nui” significa “grande”. Almeno due isole del Pacifico nella vita reale si chiamano Motu Nui: una appena al largo dell’Isola di Pasqua (nota anche come Rapa Nui), l’altra nella Polinesia francese. Entrambe sono larghe meno di 3 km.

Molti dei personaggi sono nomi o parole delle lingue delle isole del Pacifico. Moana significa “oceano” e “blu” sia in hawaiano che in maori. Vaiana, il titolo in Asia e nella maggior parte dell’Europa, significa “acqua dolce”. Heihei, il gallo domestico di Vaiana, significa “pollo” in Maori. Pua, il maiale domestico di Vaiana, significa “prole” o “fiore” e potrebbe essere l’abbreviazione di “pua’a” che significa “maiale”. Maui è il nome di un semidio polinesiano e la seconda isola hawaiana più grande. Tui, il padre di Vaiana, è il nome di un uccello nativo della Nuova Zelanda, patria di Temuera Morrison. Tala, la nonna di Vaiana, che racconta la leggenda di Maui, Te Fiti e Te Ka all’inizio del film, significa “storia” in samoano ed è il nome della dea delle stelle nella mitologia tagalog. Tamatoa, il granchio gigante, significa “trofeo” in Maori.

Pua e Heihei sono stati quasi eliminati dal film a causa della convinzione interna che il film avesse troppi comprimari. Adam Green suggerì che Heihei, che era stato scritto per contrastare l’innocenza di Pua, avrebbe potuto essere invece stupido. A John Musker piacque, ma diede a Green un lasso di tempo molto stretto, poiché il film stava procedendo nella produzione e il lavoro avrebbe richiesto in genere circa quattro settimane. Green lo finì in due settimane e i personaggi rimasero nel film.

Quando Maui si trasforma in Maui testa di squalo, il suo tatuaggio sullo stomaco cambia in lui con la sua testa di squalo che tiene il suo uncino.

In un’intervista con l’Huffington Post, il regista Ron Clements ricorda l’esperienza della visita alle isole del Pacifico meridionale per ottenere riferimenti artistici e autentici per il film: “Quando abbiamo visitato quelle isole, John Musker e io eravamo particolarmente interessati a incontrare persone che vivevano su isole dove erano cresciuti circondati da un oceano. Ci siamo chiesti come ciò potesse influenzare il tuo punto di vista. E abbiamo imparato molto. Abbiamo imparato un sacco di cose che non sapevamo. Abbiamo imparato come il mare e la terra siano la stessa cosa. Come queste persone pensino all’oceano come a qualcosa che unisce le isole, non a qualcosa che le separa. E poi abbiamo imparato della grande migrazione e di come le persone delle isole siano molto orgogliose del fatto che i loro antichi antenati abbiano inventato questo modo di navigazione chiamato navigazione stimata che prevedeva lo studio delle stelle e delle correnti. E molto prima degli esploratori europei o dei vichinghi, queste persone avevano queste tecniche di navigazione molto, molto incredibilmente avanzate…Molte di queste idee in termini di rispetto per la natura, rispetto per l’oceano e gli elementi, tutte queste cose, hanno avuto davvero un’enorme influenza su di noi e poi hanno iniziato a farsi strada nella storia di questo film”, ha continuato Ron. “Ecco perché Oceania è ora la cosa più ambiziosa che John e io abbiamo mai tentato. C’è sicuramente un aspetto epico in questa storia. Per non parlare delle enormi opportunità per la commedia, l’azione e l’avventura. Ma allo stesso tempo, c’è anche una relazione chiave al centro di questa storia. Un nucleo emotivo che, credo, è particolarmente importante in questo film. Ma come per tutte queste cose, speri solo che, alla fine, tu possa fare le cose per bene”.

Auli’i Cravalho ha detto di non aver incontrato Dwayne Johnson fino a quando non hanno fatto un servizio fotografico insieme, dopo che tutti gli attori avevano finito di registrare il loro lavoro vocale.

La sezione Production Babies dei titoli di coda mostra una stella accanto al nome “Cooper”. Questo per onorare il figlio del supervisore dell’animazione Malcon Pierce, Cooper, nato durante la produzione ma purtroppo scomparso prima dell’uscita.

Oceania è apparso in Zootropolis (2016) come un film intitolato “Meowana”.

Lin-Manuel Miranda ha detto che La sirenetta (1989) lo aveva ispirato a diventare un cantautore per film come questo. È interessante notare che sia La sirenetta (1989) che Oceania (2016) sono stati diretti dal celebre duo di registi John Musker e Ron Clements.

Quando Vaiana suona il tamburo sull’antica nave nella grotta sulla sua isola natale, ha una visione dei suoi antenati che vagano per i mari, incluso un esempio di navigazione tramite le stelle. La costellazione di Orione è vicina all’orizzonte, come si vede dall’emisfero australe. È l’unico indizio del film sulla sua ambientazione geografica.

Te Ka, in varie lingue polinesiane, si traduce in “L’impetuoso”, mentre Te Fiti si traduce in “Lucente/Risplendente”.

Nella canzone di Maui, “You’re welcome”, raccoglie una noce di cocco e se la fa rotolare lungo il braccio e usa il gomito per lanciarla verso Vaiana, nello stesso modo in cui Aladdin fa con una mela per Jasmine in Aladdin (1992).

Dwayne Johnson aveva sempre desiderato apparire in un lungometraggio animato Disney e lavorare con i registi John Musker e Ron Clements. Ha detto che gli era piaciuto Aladdin (1992) quando è uscito, e che sua figlia lo aveva adorato, così come La sirenetta (1989).

La giovane Vaiana aiuta una tartaruga a camminare sulla sabbia tenendo una foglia di palma sopra la sua testa. Questo rispecchia un’immagine simile di Lilo & Stitch (2002). Durante i titoli di coda di Lilo e Stitch, vediamo una fotografia di Stitch che accompagna due tartarughe in modo simile sulla spiaggia.

Durante la visione dei viaggiatori di Vaiana, la collana del capo sembra essere una combinazione delle collane indossate dal padre e dalla nonna di Vaiana.

A partire da dicembre 2014, la Disney ha organizzato un casting call globale per il ruolo di Vaiana. Migliaia di ragazze hanno fatto il provino per il ruolo tramite Internet e casting call nella vita reale in diverse località.

Quando Maui salta nel Regno dei mostri, urla “Cheehoo!” È un grido noto come “Samoan Holler”, un’espressione di eccitazione radicata a Samoa e spesso pronunciata alle Hawaii. È il primo film d’animazione Disney a utilizzare un Samoan Holler.

Quando Vaiana si siede sulla sabbia sull’isola di Maui, la scena è stata copiata da Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) della Disney, poiché gli animatori hanno utilizzato esattamente la stessa scena di quando Anna si sveglia nella sua camera da letto.

Questo è il primo lungometraggio animato al computer scritto e diretto da John Musker e Ron Clements, che hanno diretto Basil l’investigatopo (1986), La sirenetta (1989), Aladdin (1992), Hercules (1997), Il pianeta del tesoro (2002) e La principessa e il ranocchio (2009), tutti animati principalmente a mano. Quando inizialmente si vociferava che questo film sarebbe stato realizzato utilizzando “Meander”, una combinazione di animazione disegnata a mano e al computer introdotta con il cortometraggio della Disney Paperman (2012), Musker disse che era “troppo presto per applicare la tecnica ibrida di Paperman a un lungometraggio. L’interfaccia digitale di intermezzo di Meander presenta ancora una serie di problemi di produzione (incluso il colore) che devono essere perfezionati”. Più precisamente, i registi hanno affermato che il motivo per cui il film doveva essere realizzato in animazione al computer era che l’ambiente del film, compreso l’oceano, avrebbe beneficiato molto di più dall’uso della CGI rispetto all’animazione tradizionale, e che l’animazione al computer tridimensionale è naturalmente adatta a generare i volti scolpiti delle persone del Pacifico meridionale. I tatuaggi di Maui, d’altro canto, sono stati animati interamente a mano.

Nella tradizione velica, i tatuaggi di un maiale e di un gallo sono simboli di buona fortuna per prevenire l’annegamento, poiché le gabbie di legno in cui venivano tenuti gli animali spesso galleggiavano durante un naufragio, dando agli animali o a qualsiasi appendino un tasso di sopravvivenza più alto. È quindi appropriato che la marinaia Vaiana sia accompagnata da Heihei e Pua.

Maui dice a Vaiana: “Se indossi un vestito e hai un animale come spalla, sei una principessa”. È cosa comune per l’eroina di una storia Disney.

Tre rocce nella tana di Tamatoa formano la forma del viso e orecchie di Topolino.

Moana è stato il primo film Disney doppiato in Maori. La versione Maori, Moana Reo Maori, è disponibile in Australia e Nuova Zelanda, così come su Disney Plus.

Si ritiene che Tamatoa rappresenti il ​​granchio del cocco, originario degli oceani Pacifico e Indiano. I granchi del cocco sono anche chiamati “granchi rapinatori” e “ladri di palme” per la loro tendenza a rubare oggetti luccicanti.

Primo film musicale per Dwayne Johnson.

Il padre di Vaiana ha un tatuaggio che ricorda i tatuaggi tribali samoani di Dwayne Johnson sul muscolo pettorale sinistro e sul braccio sinistro.

Il primo lungometraggio d’animazione Disney a tema polinesiano da Lilo & Stitch (2002).

Moana è stato il primo film Disney doppiato in hawaiano. È disponibile per l’acquisto alle Hawaii.

Una statua caduta di Maui su un’isola deserta sembra alludere al classico poema Ozymandias di Percy Bysshe Shelley. L’immaginario Ozymandias era un sovrano egocentrico dei tempi antichi, ma tutto ciò che rimaneva di lui era una statua caduta.

Dopo aver diretto La principessa e il ranocchio (2009), John Musker e Ron Clements hanno iniziato a lavorare a un adattamento di “Mort” di Terry Pratchett, ma problemi di diritti hanno impedito loro di continuare. Per evitare problemi simili, hanno lanciato tre nuove idee e nel 2011 hanno iniziato a sviluppare questo film, basato su un’idea originale.

La prima bozza della sceneggiatura è stata scritta da Taika Waititi, che avrebbe poi diretto Thor: Ragnarok (2017). Rachel House è apparsa in entrambi i film.

La collana della madre di Vaiana quando racconta a Vaiana la storia di suo padre ha la forma della testa di Topolino.

Christopher Jackson, che presta la voce al padre di Vaiana, ha lavorato a quasi tutti i progetti del compositore del film, Lin-Manuel Miranda, tra cui l’interpretazione originale di Benny in “Sognando a New Yok – In the Heights” e George Washington in “Hamilton”.

Vaiana è stato il primo film in assoluto ad essere doppiato in tahitiano. È stato proiettato a Papeete per la sua anteprima.

In molti paesi europei, il titolo e il personaggio principale sono stati cambiati in “Vaiana” per evitare conflitti di marchio. In Italia, il film è stato intitolato “Oceania”, si è ipotizzato che sia stato fatto per evitare confusione con l’attrice pornografica italiana Moana Pozzi. Tale modifica è stata apportata così tardi che alcuni doppiatori hanno dovuto tornare e registrare di nuovo alcune delle loro battute.

Due scene fanno riferimento a Pocahontas (1995): il capo Tui riecheggia una scena in cui un capo paterno riconosce la figlia dicendo “Ti sta bene”, questa volta invece di riferirsi alla collana di Pocahontas, il capo Tui parla del ruolo di Vaiana come leader del villaggio. Inoltre, nella canzone di Tamatoa, “Shiny”, menziona la nonna di Vaiana che dice “ascolta il tuo cuore”, sempre da Pocahontas.

Il debutto come attrice di Auli’i Cravalho.

In un’intervista con l’Huffington Post, il regista John Musker ha detto dell’ispirazione del film: “Sono cresciuto leggendo i romanzi di Herman Melville e Joseph Conrad. E i Mari del Sud, il mondo esotico in cui sono ambientate molte delle loro storie, erano estremamente intriganti per me. Solo guardando l’arte che esce da quell’angolo del globo, le incisioni, le statue, le sculture, ho pensato che tutto implorasse un tipo di trattamente che puoi ottenere solo con l’animazione”, ha ricordato John. “Quindi per ampliare quell’idea, ho iniziato a leggere sulla mitologia di questa zona. Ed è allora che mi sono imbattuto in questi incredibili racconti su Maui, che è uno dei grandi eroi culturali del Pacifico meridionale”. Fu allora, pensò Musker, che un film poteva essere trovato tra il potenziale promettente. Dopo che l’adattamento di “Mort” di Terry Pratchett è stato archiviato, lui e il collaboratore di lunga data, il regista Ron Clements, hanno proposto il progetto al CEO di WDAS John Lasseter. “Così Ron e io abbiamo sviluppato questa trama molto semplice. Adoro questa arena. Adoro le ossa nude della storia che hai. Ma questo richiede davvero ricerca. Ricerca sul campo. Quindi siamo stati costretti, per così dire,” ha detto Musker scherzando, “ad andare nei Mari del Sud due anni fa. Ci siamo andati due volte. Due grandi viaggi di ricerca. E quei viaggi sono stati rivelatori e in un certo senso ci hanno cambiato la vita. In questo ci hanno fatto prendere il nostro schema molto semplice e rielaborare il tutto.”

Il film è stato nominato per due Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone originale (“How Far I’ll Go”), ma ha perso in entrambe le categorie.

L’intera sequenza dell’inseguimento dei kakamora allude a Mad Max: Fury Road (2015). I registi John Musker e Ron Clements hanno dichiarato una volta in un’intervista di essere grandi fan della serie di film “Mad Max” e di aver sempre voluto incorporare un riferimento ai film in uno qualsiasi dei loro film, come un modo per rendere omaggio al franchise cinematografico

Questo è il secondo lungometraggio Disney animato al computer a utilizzare una breve animazione tradizionale, principalmente i tatuaggi di Maui e l’ultima strofa della sequenza della canzone “You’re Welcome”. Il primo è stato Bolt – Un eroe a quattro zampe (2008), che aveva un’animazione disegnata a mano nella prima metà, durante la sequenza della mappa di Bolt e Mittens che viaggiano attraverso ogni stato e alla fine i titoli di coda.

Durante la canzone “You’re Welcome” di Maui, uno dei tatuaggi visti (ma non animati) lo raffigura mentre combatte contro un granchio gigante. Più tardi, ammette casualmente che lui e Tamatoa (un granchio nemico gigante) non sono mai andati d’accordo perché Maui ha strappato una delle zampe di Tamatoa.

Agli abitanti del villaggio viene detto di rimanere nella laguna e di non oltrepassare la barriera corallina. Il resort Aulani della Disney si trova in una parte di Oahu chiamata Ko’Olina, che è composta da quattro lagune artificiali. È considerata sicura perché gli animali marini più predatori non possono oltrepassare la barriera corallina senza essere visti chiaramente.

Questo è il settimo lungometraggio d’animazione Disney diretto da John Musker e Ron Clements.

All’inizio del film, quando la piccola Vaiana si avvicina all’oceano, lei e l’acqua alzano la testa in modo simile a come hanno fatto Kala e il piccolo Tarzan nel film d’animazione Disney Tarzan (1999).

La pop star Dinah Jane e membro dei Fifth Harmony ha fatto un provino per il ruolo di Vaiana.

Quando l’oceano colloca i tre personaggi in viaggio sull’isola di Te Fiti, lo fa in un modo che riflette il suo riguardo per ciascuno di loro. Moana viene posta delicatamente e con riverenza sull’isola. Maui viene scaricato senza tante cerimonie sulla terraferma e HeiHei viene semplicemente sputato fuori dall’acqua.

L’ultimo film dei Walt Disney Animation Studios ad essere accompagnato da un cortometraggio fino a Raya e l’ultimo drago (2021).

Questo è il terzo film Disney di Dwayne Johnson, dopo Cambio di gioco (2007) e Corsa a Witch Mountain (2009).

La collana di David in “Lilo & Stitch” ha lo stesso design dell’amo da pesca magico di Maui.

Moana è la quarta principessa Disney a camminare a piedi nudi per tutto il film, dopo Aurora, Pocahontas e Rapunzel.

Questo è il quinto film di animazione al computer del 2016 a incorporare brevi momenti di pura animazione tradizionale “disegnata a mano”. Gli altri sono stati Kung Fu Panda 3 (2016), Angry Birds – Il film (2016), Sausage Party (2016) e Trolls (2016).

Il terzo film musicale di animazione al computer dei Walt Disney Animation Studios, dopo Rapunzel: L’intreccio della torre (2010) e Frozen – Il regno di ghiaccio (2013).

L’ultimo film dei Walt Disney Animation Studios ad essere diretto e lavorato da John Musker e Ron Clements prima di passare al lavoro per la Sony Animation quando erano ancora nelle prime fasi della produzione di uno dei loro film I Mitchell contro le macchine (2020).

Questo è il primo film dei registi John Musker e Ron Clements ad essere reso tramite CGI e ad essere completato nel formato widescreen 2.35:1, tutti i loro precedenti sforzi di regia erano stati semplicemente disegnati a mano e prodotti a 1.85:1.

Il primo progetto di Temuera Morrison prodotto dalla Disney prima di tornare al franchise di Star Wars come Boba Fett nella serie tv The Mandalorian. Il suo precedente lavoro live-axction come Jango Fett e soldati clone è stato fatto prima dell’acquisto della Lucasfilm da parte della Disney.

Nonostante interpreti la nonna, Rachel House ha solo 29 anni in più di Auli’i Carvahlo.

Il settimo film d’animazione al computer della Disney ad avere una protagonista femminile, dopo Rapunzel: L’intreccio della torre (2010), Ribelle: The Brave (2012), Frozen – Il regno di ghiaccio (2013), Inside Out (2015), Zootropolis (2016) e Alla ricerca di Dory (2016).

Nel film “Sei giorni, sette notti” con Harrison Ford, l’isola Matu Nui è l’isola su cui Ford e Anne Heche rimangono bloccati dopo il loro incidente aereo. Ma in “Oceania” si chiama Motu Nui.

Dopo il debutto del film, la Disney ha introdotto un costume di Halloween di Maui che aveva una gonna di erba simulata e una tunica elastica “di pelle” decorata con i tatuaggi di Maui. Un grido di protesta per presunto razzismo ha causato il ritiro immediato del costume.

È un po’ difficile da vedere, ma dopo che l’uncino di Maui si è rotto, anche l’immagine dell’uncino sull’ala dell’uccello si mostra rotto.

Il design della collana che Vaiana ha ricevuto dalla nonna è molto simile al simbolo cinese Yin-Yang.

La cantante e attrice tongana Dinah Jane ha fatto un provino per il ruolo principale.

Ultimo film dei Walt Disney Animation Studios a cui ha lavorato Eric Goldberg prima che passasse a lavorare per DreamWorks Animation quando erano ancora nelle prime fasi di sviluppo di uno dei loro film Abominable (2019).

Il film costato tra i 150 e i 175 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 687 piazzandosi in testa al botteghino statunitense per tre settimane consecutive.

Curiosità con “SPOILER” sul finale del film

Verso la fine, Vaiana preme delicatamente la fronte contro Te Ka, e poi fa lo stesso con il Te Fiti appena restaurato. Questo è un saluto tradizionale Maori e simboleggia il rispetto reciproco.

Quando prende per la prima volta il suo amo e cerca di cambiare forma, Maui si trasforma in vari animali. Per una frazione di secondo, si trasforma in Sven la renna di Frozen – Il regno di ghiaccio (2013).

I pilastri che Vaiana e Maui scalano per raggiungere l’ingresso di Lalotai sono fedeli riproduzioni di colonne di basalto. Il basalto colonnare si forma quando la lava spessa si raffredda lentamente. È stato osservato anche su Marte. Vaiana e Maui saltano essenzialmente nel mezzo di un vecchio flusso di lava.

Il bagliore blu che si forma sulla scia dello spirito di Tala è un fenomeno del mondo reale causato dal plancton noto come dinoflagellata. Esistono in tutti gli ambienti acquatici, inclusi neve e ghiaccio. Quando sono particolarmente evidenti, possono far brillare onde, scie di barche e persino l’acqua attorno a una persona che nuota, come si vede nel film.

Dopo che Maui rompe l’amo e prima che Vaiana chiami Te Ka con il cuore, Maui esegue l’haka, un tradizionale grido di guerra Maori.

Nessun altro personaggio umano incontra Maui, a parte Vaiana.

La conchiglia che Vaiana mette sulla torre di rocce la rende il 16° capo di Motonui.

Per trovare Maui, Vaiana segue uno schema a stella che ricorda l’amo di Maui. “L’amo di Maui” è una costellazione reale in alcune culture polinesiane. Nelle culture occidentali, è chiamata Scorpione e l’amo è paragonato alla coda di uno scorpione. Il vero Amo/Scorpione non assomiglia per niente allo schema a stella mostrato nel film.

All’inizio del film, quando la nonna di Vaiana racconta la storia, fa rotolare giù due rotoli. Uno mostra Tamatoa, il granchio gigante che Vaiana e Maui affrontano più avanti nel film.

Flounder, spalla di Ariel in La sirenetta (1989), fa la sua apparizione nella grafica di sfondo durante la canzone “You’re Welcome”.

Quando la nonna Tala è malata nella tenda, il richiamo della conchiglia che allerta Vaiana e suo padre è lo stesso suono usato nella Enchanted Tiki Room di Walt Disney a Disneyland.

Nella scena dopo i titoli di coda, Tamatoa il granchio gigante rompe la quarta parete e chiede al pubblico se sarebbero stati felici di aiutarlo a uscire dal suo guscio se si fosse chiamato Sebastian e avesse avuto un “accento giamaicano cool”. Stava facendo riferimento a Sebastian il granchio di La sirenetta (1989),, altro film diretto di John Musker e Ron Clements.

Un mostro di lava che si trasforma in una dea della vita ha radici nella scienza. I vulcani polinesiani si estinguono nel tempo, lasciando un terreno molto fertile.

Quando Maui è un falco gigante, la parte inferiore della sua ala destra ha un segno che sembra un amo da pesca. È più visibile alla fine del film.

Il personaggio principale di Ralph Spaccatutto (2012) ha un cameo durante i titoli di coda, forse per anticipare Ralph spacca Internet (2018).

Gli abitanti del villaggio battono un tappeto che ricorda il tappeto magico di Aladdin (1992).

Proprio alla fine del film, quando Motunui si riprende e torna in vita, si intravede rapidamente un fiore che sboccia. Questo fiore è lo stesso fiore incantato che Madre Gothel usa per mantenersi giovane finché non viene usato per curare la Regina in Rapunzel: L’intreccio della torre (2010)

Tamatoa è l’unico personaggio non umano a parlare nel film.

Mentre Vaiana canta “How Far I’ll Go” insieme a Pua il maiale, Pua finisce sotto un tappeto che ha lo stesso design del Tappeto magico di Aladdin (1992).

Vaiana è il primo lungometraggio d’animazione Disney da I Robinson – Una famiglia spaziale (2007) in cui l’antagonista principale non parla. Te Fiti (la dea dell’isola) diventa Te Ka (la dea della lava) finché Vaiana non le restituisce il Cuore, ricordando alla dea chi è veramente. In Principessa Mononoke (1997), lo Spirito della Foresta, normalmente benefico, perde la testa e diventa una forza distruttiva finché i personaggi non gli restituiscono la testa.

Quando Vaiana da bambina va in mare, le onde si dividono e diventano un muro d’acqua. Una tartaruga gigante nuota, seguita da una tartaruga neonata che assomiglia a Crush di Alla ricerca di Nemo (2003) e Alla ricerca di Dory (2016).

All’inizio del film, quando la piccola Vaiana afferra le conchiglie dalla sabbia, nella sabbia compaiono delle spirali mentre l’acqua si allontana dalle conchiglie. La spirale è anche nel Cuore di Te Fiti. È in questo momento che viene scelta dall’oceano.

Il volto di Baymax (da Big Hero 6) fa la sua apparizione sul trucco di una delle noci di cocco Kakamora durante la scena dell’inseguimento.

La maggior parte dei personaggi del villaggio di Vaiana hanno gli stessi tatuaggi di Dwayne Johnson o delle varianti.

All’inizio, quando la nonna Tala racconta la storia di Maui, i mostri sullo sfondo includono Tamatoa e Marshmallow da Frozen – Il regno di ghiaccio (2013). Quando Vaiana e Maui entrano nel regno dei mostri, incontrano entrambe queste creature. Il mostro con le punte posteriori è in realtà Marshmallow.

Verso la fine del film, Vaiana dice: “Ci vediamo là fuori, Maui”, e lui risponde: “Ci vediamo là fuori, Vaiana”. Si trasforma in un uccello e spara acqua verso il cielo. Forma una “D” nello stile del logo della Walt Disney Pictures.

La creatura in Il regno dei mostri con quattro braccia che attacca Vaiana prima di essere sparata nell’oceano è in realtà un modello riutilizzato di Flash il bradipo da Zootropolis (2016)

All’inizio del film, Vaiana salva una tartaruga marina neonata. Più tardi, quando scopre la grotta delle barche, puoi vedere una tartaruga marina scolpita nella prua della barca che alla fine prende per trovare Maui.

Il modo in cui Te Ka striscia verso Vaiana prima di ripristinare il cuore ricorda i movimenti di Ursula in La sirenetta (1989), quando striscia verso Ariel sul ponte della nave nel finale.Quando Vaiana è nel Regno dei mostri, vediamo la schiena di una creatura con un movimento simile a quello di Godzilla, una creatura che proviene dal Regno dei mostri (o dai test nucleari nei territori della Polinesia) passarle accanto.

La nonna Tala, incoraggiando dolcemente Vaiana a seguire la chiamata verso il mare, le dice: “Non c’è posto in cui tu possa andare in cui io non sarò con te”, sottintendendo che sa che il momento della sua morte è vicino.

Vaiana contiene due chiari riferimenti al film The Abyss (1989). Innanzitutto, l’oceano caratterizzato e (quasi) personificato (l’acqua che prende forma/muta forma) è simile al “tubo/ROV” dell’acqua che esplora la piattaforma petrolifera in The Abyss. In secondo luogo, la manta bioluminescente (spirito della nonna di Vaiana) assomiglia in modo sorprendente alle creature presenti alla fine di The Abyss.

Il Kakamora, Tamatoa e molti dei mostri di Lalotai sono raffigurati sugli arazzi che Tui accidentalmente stacca dopo la storia di Tala all’inizio del film. Inoltre, durante la storia, quando Tala spiega che il Prescelto avrebbe trovato Maui e avrebbe ripristinato il cuore di Te Fiti, la storia non specifica chi avrebbe ripristinato il suo cuore. Vaiana ha pensato che dovesse essere Maui, ma era lei che doveva farlo, mentre Maui doveva guidarla.

Il naso di Olaf da Frozen – Il regno di ghiaccio (2013) fa una breve apparizione quando Vaiana sta preparando la barca per partire, così come il suo ramoscello a destra del contenitore del cibo.

Nei primi due momenti, nota che una volta che Maui ha rubato il cuore di Te Fiti, è stato menzionato che ha dato alla luce una nuova oscurità. La storia implica che Te Ka sia un’entità separata da Te Fiti, ma il colpo di scena è che Te Fiti e Te Ka sono la stessa cosa.

Quando Vaiana entra nella grotta piena di antiche navi, la musica ricorda molto la colonna sonora di diverse scene de I predatori dell’arca perduta (1981), tra cui quando Indiana Jones entra nella Map Room e quando gli scavatori di Salah trovano il Pozzo delle Anime.

A un certo punto, all’inizio, vediamo Tala in riva all’oceano che balla con alcune mante. Commenta che vuole tornare come manta quando morirà. Ed è esattamente la forma che assume il suo spirito quando morirà.

Oceania – La colonna sonora

secondo film dei Walt Disney Animation Studios ad essere musicato da Mark Mancina da Tarzan (1999) e uscito Koda, fratello orso (2003) 13 anni prima. Mancina ha poi musicato anche i film d’animazione Planes (2013), Planes 2 – Missione antincendio (2014)e Il mostro dei mari (2022).

da Tarzan (1999) e uscito Koda, fratello orso (2003) 13 anni prima. Mancina ha poi musicato anche i film d’animazione Planes (2013), Planes 2 – Missione antincendio (2014)e Il mostro dei mari (2022). Lin-Manuel Miranda ha firmato per scrivere la musica per questo film prima che il suo musical di Broadway “Hamilton” diventasse un successo strepitoso. Dopo di che, spesso chiacchierava con il resto della troupe tramite Skype dal backstage, a volte mentre era ancora in costume.

ha firmato per scrivere la musica per questo film prima che il suo musical di Broadway “Hamilton” diventasse un successo strepitoso. Dopo di che, spesso chiacchierava con il resto della troupe tramite Skype dal backstage, a volte mentre era ancora in costume. “Logo Te Pate” e “An Innocent Warrior” non sono canzoni originali di Vaiana, anche se sono state registrate di nuovo per il film. “Logo Te Pate” è originariamente dall’album “Havili” dei Te Vaka , e “An Innocent Warrior” appare con un titolo diverso in un altro album dei Te Vaka.

, e “An Innocent Warrior” appare con un titolo diverso in un altro album dei Te Vaka. Nella canzone “You’re Welcome”, quando Maui dice la battuta “‘Perché Maui può fare tutto, ma galleggiare.” È una sottile frecciatina al fatto che i suoi genitori lo hanno gettato nell’oceano quando è nato, nel tentativo di sbarazzarsi di lui.

Nel suo primo giorno di viaggio, proprio mentre Vaiana ripone Heihei nel contenitore per la prima volta, la melodia che suona è di “Unstoppable”, una canzone composta per il film ma non utilizzata. Una versione demo è inclusa nell’edizione deluxe a 2 CD della colonna sonora

La scena in cui Tui canta “Where You Are a Moana” ricorda la scena della Sirenetta in cui Sebastian canta “Under the Sea” ad Ariel. Anche la motivazione è la stessa, dato che cercano di convincere la ragazza a restare a casa perché sarebbe pericoloso andarsene.

Disc 1: Moana – Deluxe Edition

1. Tulou Tagaloa (Olivia Foa’i) 0:51

2. An Innocent Warrior (Vai Mahina, Sulata Foai-Amiatu & Matthew Ineleo) 1:37

3. Where You Are (Christopher Jackson, Rachel House, Nicole Scherzinger, Auli’i Cravalho & Louise Bush) 3:30

4. How Far I’ll Go (Auli’i Cravalho) 2:43

5. We Know the Way (Opetaia Foa’i & Lin-Manuel Miranda) 2:21

6. How Far I’ll Go (Reprise) (Auli’i Cravalho) 1:27

7. You’re Welcome (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) 2:43

8. Shiny (Jemaine Clement) 3:05

9. Logo Te Pate (Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i & Talaga Steve Sale) 2:10

10. I Am Moana (Song of the Ancestors) (Rachel House & Auli’i Cravalho) 2:42

11. Know Who You Are (Auli’i Cravalho, Vai Mahina, Olivia Foa’i, Opetaia Foa’i & Matthew Ineleo) 1:12

12. We Know the Way (Finale) (Lin-Manuel Miranda & Opetaia Foa’i) 1:09

13. How Far I’ll Go (Alessia Cara Version) (Alessia Cara) 2:55

14. You’re Welcome (Jordan Fisher/Lin-Manuel Miranda Version) 2:17

15. Prologue 2:25

16. He Was You 0:50

17. Village Crazy Lady 0:45

18. Cavern 2:05

19. The Ocean Chose You 1:17

20. The Hook 1:09

21. Untitled Track 21 2:00

22. Battle of Wills 3:10

23. Kakamora 4:33

24. Wayfinding 1:52

25. Climbing 0:54

26. Tamatoa’s Lair 2:45

27. Great Escape 0:59

28. If I Were the Ocean 3:01

29. Te Ka Attacks 1:41

30. Maui Leaves 2:05

31. Heartache 0:39

32. Untitled Track 32 1:01

33. Sails to Te Fiti 5:46

34. Shiny Heart 0:36

35. Untitled Track 35 1:03

36. Hand of a God 0:30

37. Voyager Tagaloa 0:57

38. Toe Feiloa’i 1:25

39. Navigating Home 0:47

40. The Return to Voyaging 1:01

Disc Time: 75:58

Disc 2: Moana – Deluxe Edition

1. Unstoppable (Outtake) (Lin-Manuel Miranda) 3:59

2. More (Outtake) (Marcy Harriell) 3:16

3. More (Reprise – Outtake) (Marcy Harriell) 2:38

4. Warrior Face (Outtake) (Lin-Manuel Miranda) 2:16

5. Where You Are (Demo) (Lin-Manuel Miranda) 3:01

6. You’re Welcome (Demo) (Lin-Manuel Miranda) 2:37

7. Shiny (Demo) (Lin-Manuel Miranda) 3:04

8. Prologue (Score Demo) 2:26

9. Village Crazy Lady (Score Demo) 0:45

10. Cavern (Score Demo) 2:05

11. Kakamora (Score Demo) 3:58

12. It’s Called Wayfinding (Score Demo) 0:53

13. Sea Monsters (Score Demo) 2:04

14. Maui Leaves (Score Demo) 1:37

15. Untitled Track 15 (Score Demo) 1:57

16. Sails to Te Fiti (Score Demo) 0:45

17. Maui Battles (Score Demo) 1:15

18. How Far I’ll Go (Instrumental) (Moana Karaoke) 2:44

19. You’re Welcome (Instrumental) (Moana Karaoke) 2:44

La colonna sonora di “Oceani è disponibile su Amazon.