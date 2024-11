Uno Rosso, recensione: un rutilante fantasy d’azione dai tocchi dark, in cui si diluisce troppo l’atmosfera natalizia

Uno Rosso, il fantasy natalizio con la superstar Dwayne Johnson e l’ex Captain America Chris Evans è arrivato nelle sale italiane, come una sorta di antipasto per le imminenti festività. Jake Kasdan che ha diretto “The Rock” nei nuovi film di “Jumanji” prova a rivisitare e aggiornare i film con Babbi Natale in una muscolare versione action, una fastosa confezione adatta alle festività e con qualche tocco dark di troppo, che alla fine rende “Uno Rosso” un film molto meno natalizio di quel che ci si aspetterebbe.

Dopo che Babbo Natale (JK Simmons) – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito da una vecchia conoscenza, la strega dell’inverno Gryla (Kiernan Shipka), il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.

Uno Rosso – La recensione del film

“Uno Rosso” è un esempio al negativo di quanta cura e attenzione di dovrebbe avere nel maneggiare un film di Natale all’interno di un parterre ricco ed eclettico qual è il cinema di genere. Per questo non si vedono in giro molti film fantascientifici a sfondo natalizio o commedie d’azione romantiche che fanno il verso a Mission: Impossible o ancora videogiochi picchiaduro con Babbi Natale ed elfi che picchiano come fabbri. “Paletti”, si tratta solo di rispettare alcuni elementi che preservino l’atmosfera natalizia nella sua peculiare capacità di generare suggestioni fiabesche e un immaginario cinematografico che equivale ad intrattenimento “vecchia scuola”.

Il regista Jake Kasdan, che così bene ha fatto il franchise “Jumanji”, aggiornandolo senza snaturarne il nostalgico elemento ludico, qui osa un po’ di più e oltrepassa alcuni di quei ideali paletti legati ad una tradizione che è sopravvissuta al tempo, alle mode e al radicalizzarsi del politicamente scorretto. Purtroppo per Kasdan e Chris Morgan (sceneggiatore del franchise Fast & Furious), il Natale non è un gioco da tavolo che prende vita, ne “Natale in casa Toretto” o ancora “Mission: Impossible con gli elfi”. Se possiamo accettare un Babbo Natale muscoloso e con abito in pelle che viaggia su una slitta che sembra l’Air Force One, una rissa con inquietanti pupazzi di neve armati e pericolosi e un’agenzia segreta che protegge la mitologia e le sue creature magiche da occhi indiscreti, di contro ci saremmo aspettati quel tot di elementi a ricordarci l’atmosfera e l’immaginario di stampo natalizio che in “Uno rosso” purtroppo latitano, elementi che abbiamo trovato persino in un horror sanguinoso e brutale come Terrifier 3.

“Uno Rosso” vuol sfruttare tutto un iter “tecnologico” che abbiamo già visto nel delizioso film d’animazione Il figlio di Babbo Natale (Arthur Christmas), ma in quel caso ogni sequenza sprizzava spirito natalizio mentre in questo caso non ci sono contrappunti ai molti elemento dark che costellano la pellicola. Vedi la Strega dell”inverno e i suoi scagnozzi di neve o il mostruoso Krampus e la sua grottesca corte, che sembra una via di mezzo tra una locanda di “D&D” e la versione horror dell’iconica Cantina di Star Wars (un sentito plauso al lavoro del team “trucco & creature”). A proposito dell’impressionante Krampus, ad un certo punto nel finale, forse per renderlo meno spaventoso agli occhi dei più piccoli, lo vediamo abbigliato in modo simile a “La Bestia” protagonista del popolare film Disney.

Dulcis in fundo quello che doveva essere il motore del film, la strana coppia da “buddy comedy” formata da Dwayne Johnson e Chris Evans, che purtroppo non funziona come dovrebbe nel suo rappresentare l’alleggerimento comico del film. Tra le due star sembra esserci poca sintonia e questo finisce per stroncare la vis comica di Johnson e far cadere nel vuoto la manciata di battute riservate al personaggio di Evans il cui personaggio, una moderna e tecnologica versione del Grinch, non buca lo schermo e non è all’altezza di fare da spalla al carismatico Johnson.

In conclusione, se “Uno Rosso” pecca dal punto di vista meramente natalizio, non escludiamo che potrebbe piacere ai fan sfegatati di Dwayne Johnson e Chris Evans curiosi di vederli insieme, ai patiti delle commedie d’azione oltremodo eccentriche, ai fan degli effetti speciali a profusione (la parte tecnica è a dir poco “fastosa”) e ai papà che invece del consueto film per famiglie sognano una versione natalizia di “Hobbs & Shaw”, anche una spanna sotto l’originale.

Curiosità

Babbo Natale chiama le sue renne “ragazze”. Sebbene normalmente siano raffigurate come maschi, in realtà è logico che le sue renne siano femmine perché solo le renne femmine mantengono le corna in inverno. Le renne maschi perdono le corna e ne ricrescono di nuove in primavera.

Originariamente un film in streaming “Prime Video Original”, ma è stato trasformato in un film per il cinema.

I costi di produzione di “Uno Rosso” superano presumibilmente i 250 milioni di dollari. (fonte The Wrap) Il budget include 50 milioni di dollari per Dwayne Johnson, che l’ha resi l’attore più pagato di sempre. Il precedente record era un pari merito per 40 milioni di dollari tra Robert Downey Jr. per Captain America: Civil War (2016) e Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard (2021). I precedenti migliori compensi di Johnson sono stati di 22 milioni di dollari per Jungle Cruise (2021) e 20 milioni di dollari per Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019). Lo stipendio di Johnson per “Uno Rosso” potrebbe essere più alto per compensare la mancanza di percentuale di back-end al botteghino, dato che questo film avrebbe dovuto essere distribuito direttamente in video (fonte Screen Rant). Solitamente il “Back-end” consiste in una percentuale negoziabile di profitto che viene pagata solo dopo il recupero delle spese di distribuzione e produzione del film.

(2021) e 20 milioni di dollari per Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019). Lo stipendio di Johnson per “Uno Rosso” potrebbe essere più alto per compensare la mancanza di percentuale di back-end al botteghino, dato che questo film avrebbe dovuto essere distribuito direttamente in video (fonte Screen Rant). Solitamente il “Back-end” consiste in una percentuale negoziabile di profitto che viene pagata solo dopo il recupero delle spese di distribuzione e produzione del film. Questa è la seconda volta che J.K. Simmons interpreta Babbo Natale dopo aver prestato la voce in Klaus: I segreti del Natale (2019).

Il film doveva uscire quasi due anni dopo la conclusione delle riprese, nel febbraio 2023. Questo programma di produzione esteso è dovuto principalmente al comportamento irregolare di Dwayne Johnson durante le riprese, più specificamente alla sua costante assenza dal set. Secondo fonti interne, Johnson spesso arrivava in ritardo di 8 ore, causando ritardi che hanno richiesto ulteriori round di riprese e uno sforamento del budget di circa 50 milioni di dollari, con conseguenti complicazioni anche per la post-produzione. Curiosamente, Johnson aveva precedentemente criticato il suo co-protagonista di Fast & Furious 8 Vin Diesel per aver ritardato inutilmente le riprese rifiutandosi di presentarsi in orario per le riprese.

Dwayne Johnson e Chris Evans sono stati entrambi nominati da People come “L’uomo più sexy del pianeta” – Johnson nel 2016 ed Evans nel 2022.

J.K Simmons e Kiernan Shipka hanno precedentemente doppiato padre e figlia nella serie animata di Nickelodeon The Legend of Korra.

Il secondo film “Red” di Dwayne Johnson dopo Red Notice . Entrambi i film sono stati originariamente prodotti per le piattaforme di streaming e poi sono passati all’uscita nelle sale.

. Entrambi i film sono stati originariamente prodotti per le piattaforme di streaming e poi sono passati all’uscita nelle sale. Le star principali di entrambi i film sono attori che hanno interpretato supereroi: Chris Evans nel ruolo di Captain America, Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman, Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool e lo stesso Johnson nel ruolo di Black Adam. Tutti questi stessi attori hanno ricevuto premi come uomo/donna più sexy del mondo.

Uno Rosso – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Henry Jackman (Captain America: The Winter Soldier & Civil War, X-Men: L’inizio, Big Hero 6, Ralph Spaccatutto, Kong: Skull Island, Kingsman: The Secret Service, Pokémon: Detective Pikachu, Tyler Rake). Jackman e il regista Jake Kasdan sono alla seconda collaborazione dopo le musiche per Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level.

(Captain America: The Winter Soldier & Civil War, X-Men: L’inizio, Big Hero 6, Ralph Spaccatutto, Kong: Skull Island, Kingsman: The Secret Service, Pokémon: Detective Pikachu, Tyler Rake). Jackman e il regista Jake Kasdan sono alla seconda collaborazione dopo le musiche per Jumanji: Welcome to the Jungle e Jumanji: The Next Level. La colonna sonora include la canzone originale “Christmas Magic”, scritta in collaborazione con Spencer Stewart ed eseguita da Laufey.

1. Christmas Magic – Laufey (3:10)

2. Jack O’Malley (3:04)

3. Red One (3:17)

4. The North Pole (2:04)

5. One Last Ride (3:37)

6. Gryla (1:51)

7. Breach (3:28)

8. The Wolf (1:48)

9. M.O.R.A. (2:01)

10. Aruba Bound (1:06)

11. Trouble in Paradise (1:01)

12. Death Mercs (1:01)

13. Possession (1:59)

14. Snowmen (2:44)

15. To Be Good (1:01)

16. Krampus (3:28)

17. Mythic Mayhem (1:20)

18. Shape-Shifters (1:57)

19. Father and Son (1:35)

20. Stop That Sleigh! (2:21)

21. The Christmas Witch (4:14)

22. Saint Nick (3:11)

23. Saving Christmas (3:23)

La colonna sonora di “Rosso Uno” è disponibile su Amazon.

Fonte: IMDb / Wikipedia