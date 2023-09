Uomini da marciapiede: trailer e anticipazioni della commedia con Paolo Ruffini (Al cinema dal 7 settembre)

Dal 7 settembre nei cinema d’Italia con Minerva Pictures e Altre Storie Uomini da marciapiede, la commedia di Francesco Albanese con Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino e Rocio Munos Morales.

Uomini da marciapiede – Trama e cast

La trama ufficiale: Gabriele (Paolo Ruffini), Gennaro (Herbert Ballerina), Oscar (Clementino) e Paco (Rocio Munos Morales) sono tutti e quattro, per ragioni diverse, ‘a un passo dal baratro’. Durante i mondiali di calcio scoprono che alcune donne si sentono sole e cercano compagnia. Trovano quindi il modo di guadagnare una piccola fortuna per potersi sentirsi di nuovo importanti per le persone che amano, senza, però, preoccuparsi delle conseguenze. Questa situazione paradossale porta i nostri eroi o antieroi a scoprire loro stessi da un punto di vista diverso, trovandosi di fronte a sorprese inaspettate.

Il cast include anche Cristina Marino, Yari Gugliucci, Fioretta Mari, Lucia Di Franco con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e Serena Grandi.

Uomini da marciapiede – Trailer e video

Curiosità sul film

Francesco Albanese dirige “Uomini da marciapiede” da una sua sceneggiatura scritta con Daniele Di Biasio e Paolo Ruffini.

Il cast tecnico: Fotografia di Stefano Salemme / Montaggio di Lilli Bonolis / Scenografia di Nadejda Avrionova / Costumi di Annalisa Ciaramella / Fonico di presa diretta Simone Costantino / Aiuto Regia di Francesco Santangelo / Organizzazione generale di Roberto Venuso.

Fotografia di Stefano Salemme / Montaggio di Lilli Bonolis / Scenografia di Nadejda Avrionova / Costumi di Annalisa Ciaramella / Fonico di presa diretta Simone Costantino / Aiuto Regia di Francesco Santangelo / Organizzazione generale di Roberto Venuso. “Uomini da marciapiede” è una produzione Genesis, Run Film con Rai Cinema Con il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020– Az. 3.2.1 – Avviso Film Fund” e il supporto della Film Commission Regione Umbria. In collaborazione con Luck Rent. Produttore esecutivo per Genesis Francesca Artiano. Produttore esecutivo Alessandro Cannavale. Prodotto da Federica Artiano per Genesis srl e da Andrea e Alessandro Cannavale per Run Film.

Note di regia

“Uomini da marciapiede” si rivolge ad un pubblico che ama il calcio. Parliamo di un pubblico numeroso che va dagli adolescenti alle persone di una certa età, ma si rivolge, anche, al pubblico femminile che, pur disinteressato al calcio, può trovare nel racconto tanti aspetti che appartengono al mondo delle donne. Per questa ragione ho immaginato una regia non statica, la macchina da presa si deve muovere seguendo i personaggi e lo stile, sempre al servizio della narrazione, cambia registro in base alle situazioni in cui si trovano i protagonisti. Infatti se nelle scene che riguardano in modo più specifico l’avventura, i movimenti di macchina sono più rapidi, più vicini al linguaggio del videoclip, in altri momenti utilizzo inquadrature più intense per raccontare gli stati d’animo dei protagonisti e dei personaggi a loro più vicini. A mio avviso una storia come questa, che guarda al calcio, nostro sport nazionale, con ironia, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di quanto sia radicato socialmente in noi, è un modo per raccontare l’Italia di oggi con le sue eccezionalità e i suoi paradossi ad un pubblico fatto soprattutto di giovani, ma non solo. [Francesco Albanese]

Francesco Albanese – Filmografia

Classe 1975, regista, attore, sceneggiatore. 2021 Rai cinema, lungometraggio Uomini da marciapiede (regista, attore, sceneggiatore) / 2013-2020 Rai 2 attore nelle trasmissione televisiva Made in Sud (attore) / 2014 Rai cinema, lungometraggio Ci devo pensare (regista, attore, sceneggiatore) / 2012 Rai cinema lungometraggio Il principe abusivo (Attore, sceneggiatore)

/ 2011 Scuola Italo Calvino Villaricca, cortometraggio vaterloo Progetto didattico (Regista, sceneggiatore) / 2010 Medusa film lungometraggio Benvenuti al sud / 2010 Mikado film , lungometraggio La seconda volta non si scorda mai (Attore, sceneggiatore) / 2007 Rai 2 Trasmissione televisiva Tribù (Attore, Autore) / 2003 Rai 2 Trasmissione televisiva Bulldozer (Attore, Autore) / 2006 Mikado film, lungometraggio Ti lascio perché ti amo troppo (Attore, sceneggiatore) / 1995-2014 Tour teatrale: Fiesta, A Napoli si aprono più strade che ombrelli, Per tutti, Tienimi presente, Sono in zona (Attore, Autore) / 1998-2000 Trasmissione televisiva Telegaribaldi (Attore).

Uomini da marciapiede – La colonna sonora

Le musiche originali del sono del compositore Maurizio Bosnia (San Valentino Stories).

(San Valentino Stories). Bosnia nasce a Napoli il 29/11/75 studia pianoforte e consegue il diploma all’età di 19 anni. Ha studiato jazz da autodidatta ed ha approfondito presso il Saint Louis di Roma con Stefano Sabatini dove entra in qualità di borsista. Da anni si occupa di arrangiamenti e studio recording. Ha collaborato con numerosi artisti.

Uomini da marciapiede – Foto e poster