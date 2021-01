Ad oltre tre anni dall’uscita originale è arrivato in Italia Valentine: The Dark Avenger, un film d’azione con supereroe vigilante che strizza l’occhio a Kick-Ass e Arrow.

“Valentine – The Dark Avenger” è basato sull’omonimo personaggio dei fumetti di Skylar Comics creato da Sarjono Sutrisno, Aswin MC Siregar & Ian Waryanto. Il film è una produzione indonesiana che presenta il primo personaggio dei fumetti ad utilizzare l’arte marziale “Silat”.

“Valentine: The Dark Avenger” è diretto dall’esordiente Agus Hermansyah Mawardy e non accreditati i registi Ubay Fox (Rasuk) e Agus Pestol (Wening). Mawardy dirige da una sceneggiatura di Beby Hasibuan (The Witness) da una storia di Sarjono Sutrisno co-creatore del fumetto originale

La trama ufficiale:

Srimaya (Estelle Linden) lavora come cameriera in un caffè, ma sogna di mollare tutto per diventare un’attrice. Ancora non sa, però, che la sua città, da tempo afflitta da crimini e violenze, ha bisogno di lei! L’incontro casuale con un regista e il suo assistente segna la svolta della sua vita, rendendola non solo un’attrice, ma, soprattutto, Valentine, l’eroina mascherata che la città stava aspettando da tempo. La ragazza viene catapultata, così, in un‘avventura elettrizzante in cui combatte la violenza tra le strade. Ma questo è solo l’inizio perché un sinistro criminale mascherato sta per uscire dall’ombra…Valentine sarà pronta a combatterlo?

Il cast è completato da Arie Dagienkz, Matthew Settle, Ahmad Affandy, Sasky Aisyawara, Nabila Putri, Aliza Putri, Fendy Pradana, Lily Sp, Marcell Domits, Leroy Osmani, Joshua Pandelaki, Alina, Indra Birowo e Beby.



Estelle Linden qui al suo secondo film dopo l’horror They Who Are Not Seen, nel frattempo ha debuttato alla regia con la commedia The Teacher di cui è anche produttrice e protagonista.

“Valentine: The Dark Avenger” sarà distribuito da Eagle Pictures in Blu-ray e DVD a partire dal 10 marzo 2021.

Fonte: YouTube