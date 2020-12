Van Helsing: il reboot di Universal Pictures sarà diretto dal regista di “Overlord”

Universal Pictures ha ufficializzato lo sviluppo di un nuovo film incentrato su Van Helsing rivelando il nome di un regista già designato. Il sito Deadline riporta che lo studio ha reclutato Julius Avery regista dell’horror con nazisti Overlord del 2018 per dirigere e scrivere questa nuova aggiunta al rivisitato universo di mostri che lo studio sta assemblando.

Deadline aggiunge che Avery è stato ingaggiato non solo per dirigere, ma anche per riscrivere la sceneggiatura originariamente scritta da Eric Pearson (Godzilla vs Kong, Black Widow, Thor: Ragnarok). Nessun dettaglio specifico della trama è stato ancora rivelato e non è chiaro in che misura Avery rielaborerà la sceneggiatura di Pearson, ma il film è ambientato nel mondo del famoso cacciatore di mostri apparso per la prima volta nel “Dracula” di Bram Stroker.

L’ultima volta che abbiamo visto Van Helsing in azione era il 2004 e aveva le fattezze di Hugh Jackman, sorvoliamo volutamente sulla versione di Rutger Hauer nel Dracula 3D di Dario Argento. Purtroppo il fumettoso “Van Helsing” di Stephen Sommers che riuniva su schermo mostri iconici come Frankenstein, Dracula e L’uomo lupo, e arrivava sulla scia del successo del remake La Mummia, si rivelò un flop e affossò un potenziale franchise in divenire. Ricordiamo inoltre che Legendary ha un progetto in sviluppo dal titolo Good Bad & Undead, una commedia horror con Peter Dinklage e Jason Momoa nei panni rispettivamente di Van Helsing e un vampiro redento che gestiscono una truffa di città in città dove Van Helsing finge di sconfiggere il vampiro per soldi.

James Wan produrrà il nuovo film di “Van Helsing” con Michael Clear attraverso la sua società di produzione Atomic Monster Michael Clear. Sembra che il successo del remake L’uomo invisibile (130 milioni d’incasso da un budget di 7 milioni) e l’annuncio di nuovi film in sviluppo come il reboot Wolfman con Ryan Gosling e il Dracula di Karyn Kusama mostrano l’intenzione di Universal di riprovarci dopo il flop del “Dark Universe” naufragato dopo il flop del reboot La Mummia con Tom Cruise.