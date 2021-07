Venezia 2021, Official Competition: trailer della commedia con Penelope Cruz e Antonio Banderas

Penelope Cruz e Antonio Banderas protagonisti nel primo teaser trailer di Official Competition, una satira di produzione spagnola che prende di mira i festival cinematografici e i film d’autore. “Official Competition” è diretto da un duo di noti registi argentini e segue un ricco uomo d’affari che assume un famoso regista per realizzare un film per il quale intende essere ricordato dai posteri.

La trama ufficiale: Alla ricerca di significato e prestigio sociale, un uomo d’affari miliardario decide di fare un film per lasciare il segno. Per farlo, assume i migliori: una squadra stellare formata dalla famosa regista Lola Cuevas (Penélope Cruz) e due attori famosi, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancor più grande: l’attore di Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e l’attore di teatro radicale Ivan Torres (Oscar Martinez). Entrambe leggende, ma non esattamente migliori amici. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche poste da Lola, Felix e Iván devono affrontare non solo gli altri, ma anche la propria eredità.

Il film è interpretato anche da Mónica Bardem, sorella dell’attore Javier Bardem, Irene Escolar, Melina Matthews, Pilar Castro, Manolo Solo e Karina Kolokolchykova: Il cast è completato da Carlos Hipólito, Koldo Olabarri, Ken Appledorn, Juan Grandinetti, Nagore Aranburu, Stephanie Figueira, Daniel Chamorro, Martín Brassesco, Xana del Mar ed Enrique Martin.

“Official Competition” è co-diretto dai registi argentini Mariano Cohn (4×4) & Gastón Duprat (Il mio capolavoro) che insieme hanno diretto anche le commedie Il cittadino illustre e L’artista nonché il documentario Tutto sull’asado. La sceneggiatura è scritta da Mariano Cohn, Gastón Duprat e Andrés Duprat. Il film sarà presentato in anteprima sia al Festival di Venezia 2021 (1-11 settembre) che al Toronto Film Festival (9-18 settembre). Dopo aver fatto tappa nel circuito dei feastiva cinematografici, Official Competition uscirà nelle sale in Spagna e America Latina entro l’anno.

Fonte: YouTube