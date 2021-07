Antonio Banderas nel cast di Indiana Jones 5

Antonio Banderas si è unito al cast di Indiana Jones 5. Il sito Deadline riporta che l’attore si è unito ad un cast che già include Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Non ci sono dettagli su chi interpreterà Banderas e ancora nessun dettaglio sulla storia, ma sappiamo che Ford sarà ringiovanito con l’ausilio di CGI, come avvenuto per Robert De Niro in The Irishman e Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 5, per una scena di flashback in cui lo vedremo combattere i nazisti.

Steven Spielberg che ha passato la mano per la regia, gli è subentrato il collega James Mangold (Logan – The Wolverine, Le Mans ’66 – La Grande Sfida), è rimasto a bordo come produttore del film insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. E’ stato anche confermato che il leggendario compositore John Williams tornerà per la colonna sonora del film.

Alcune recenti foto dal set hanno mostrato diverse location in cui si sta girando il film e che hanno incluso il castello “infestato” di Bamburgh in Inghilterra, location che ha portato qualcuno ad ipotizzare che questo film potrebbe riutilizzare una trama scartata de “L’ultima Crociata” che avrebbe visto Indiana Jones alle prese con un fantasma. Altre foto dal set sembrano confermare che “Indiana Jones 5” sarà ambientato negli anni ’60 durante la corsa allo spazio, nelle foto è stata immortalata una grande parata di nastri con cartelli rossi, bianchi e blu con scritto “Bentornati sulla Terra” e “Bentornati astronauti”.

Dopo il fallimentare Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che ha posto grossi dubbi su questo nuovo ritorno di Indy dopo una prima trilogia di fatto inarrivabile, si spera che Mangold rilanci il franchise e in qualche modo metta un punto definitivo sull’iconico archeologo creato da George Lucas e interpretato da Ford, così come accaduto recentemente con Han Solo nella recente trilogia di Star Wars e chissà che nel frattempo non si possa trovare qualcuno di più giovane in grado di raccogliere il testimone. “Indiana Jones 5” uscirà nei cinema il 29 luglio 2022.