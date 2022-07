La Settimana Internazionale della Critica è una sezione parallela della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, fondata nel 1984, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e giunta alla 37esima edizione.

Ricordiamo che la 79esima edizione della Mostra di Venezia si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

Settimana Internazionale della Critica 2022: film in concorso

Le 7 opere prime in concorso in questa 37esima edizione sono le seguenti:

– Anhell69 di Theo Montoya (Colombia 2022), con Camilo Najar, Sergio Pérez, Juan Pérez, Alejandro Hincapié;

– Beating Sun | Tant Que Le Soleil Frappe di Philippe Petit (Francia 2022), con Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann, Pascal Rénéric;

– Dogborn di Isabella Carbonell (Svezia 2022), con Silvana Imam, Philip Oros, Mia Liu, Emma Lu;

– Eismayer di David Wagner (Austria 2022), con Gerhard Liebmann, Luka Dimić, Julia Koschitz, Anton Noori;

– Have You Seen This Woman? | Da li ste videli ovuženu? di Dušan Zorić e Matija Gluščević (Serbia 2022), con Ksenija Marinković, Isidora Simijonović, Boris Isaković, Alex Elektra;

– Margini di Niccolò Falsetti (Italia 2022), con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti;

– Skin Deep di Alex Schaad (Germania 2022), con Mala Emde, Jonas Dassler, Dimitrij Schaad, Maryam Zaree.

Settimana Internazionale della Critica 2022: film fuori concorso

I film fuori concorso di quest’edizione, tre eventi speciali presentati in anteprima mondiale, sono i seguenti:

Film D’Apertura

– Three Nights A Week | Trois Nuits Par Semaine di Florent Gouëlou (Francia 2022), con Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi, Harald Marlot;

Film Di Chiusura

Queens | Malikates di Yasmine Benkiran (Marocco 2022), con Nisrine Erradi, Nisrine Benchara, Rayhan Guaran, Jalila Talemsi;

Proiezione Speciale (in collaborazione con la 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica)

Blood | O Sangue di Pedro Costa (Portogallo 2022), con Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês Medeiros.

Settimana Internazionale della Critica 2022: premi

I sette lungometraggi in concorso concorrono per i seguenti premi:

– il Gran Premio IWONDERFULL, assegnato da una giuria internazionale al miglior film in concorso;

– il Premio del Pubblico THE FILM CLUB, assegnato dal pubblico in sala;

– il Premio Circolo del Cinema di Verona, assegnato da una giuria composta da soci under 35 del Circolo di Verona e destinato al film più innovativo della sezione;

– il Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il Miglior Contributo Tecnico, sponsorizzato dall’Hotel Saturnia di Venezia e assegnato da una commissione di critici iscritti al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani;

– il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, assegnato da una giuria internazionale composta da un massimo di 5 personalità del cinema e della cultura di diversi paesi.