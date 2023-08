Dopo la proiezione speciale a Venezia 80, come film di apertura della rassegna Giornate degli Autori, a partire dal 31 agosto arriva nei cinema d’Italia con Genoma Films Nina dei Lupi, un fantasy-thriller distopico diretto e co-sceneggiato da Antonio Pisu – che ritorna alla regia dopo il pluripremiato EST – Dittatura Last Minute del 2020.

Nina dei Lupi – Trama e cast

La trama ufficiale: Un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto. Dopo il catastrofico e misterioso evento atmosferico che tutti chiamano “la sciagura”, la civiltà come la conosciamo si sgretola, le risorse scarseggiano e ovunque e tra gli esseri umani vige la legge del più forte. In questa desolazione il paese di Nina resta però miracolosamente un mondo a parte, i suoi pochi abitanti vivono una vita senza tecnologia e Nina cresce con un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina ormai adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé per salvare la sua gente.

I personaggi del film sono interpretati da un cast di alto profilo: protagonisti principali sono infatti Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci e Davide Silvestri. Nel cast anche Tiziana Foschi, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Paolo Rossi Pisu.

Nina dei Lupi – Trailer e video

Nuove clip ufficiali pubblicate il 30 agosto 2023

Curiosità sul film

“Nina dei Lupi” è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore candidato al Premio Strega 2011 Alessandro Bertante (La nave di Teseo), e Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, Pierpaolo de Mejo e lo stesso Antonio Pisu ne hanno firmato la sceneggiatura.

Il cast tecnico: Fotografia di Marco Ferri / Scenografia di Marco Scarpa / Costumi di Magda Accolti Gil

L'artwork del film è stato realizzato da Carmela Sciortino su foto di Andrea Miconi, autore di tutte le foto di scena e di backstage.

Le riprese del film si sono svolte in Trentino e la produzione ha ottenuto la certificazione Green Film, il protocollo ideato e promosso dalla Trentino Film Commission che incentiva la sostenibilità ambientale nella produzione audiovisiva.

“Nina dei Lupi” prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con il contributo del MIC, in collaborazione con Trentino Film Commission, in partecipazione con JCG BITS production e con Edoardo Possati, con il patrocinio dei Comuni di Ala e Vallarsa e realizzato con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per Cinema e l’audiovisivo.

Genoma Films ha inoltre stretto un legame con l’Università IULM per la produzione del film dando la possibilità agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media di svolgere un tirocinio sul set del film per l’intero periodo di riprese. Una studentessa di IULM, ancora in corso (al secondo anno della Magistrale), ha infatti affiancato il regista Antonio Pisu nel ruolo di stagista di regia.

Gli sceneggiatori

Tiziana Foschi

Formatasi presso l’Accademia “La Scaletta” debutta a teatro con Carlo Croccolo nel 1986 con “O Capitan c’è un uomo in mezzo al mar” di Barbara Alberti. Il successo arriva nello stesso anno quando insieme a Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno fonda la Premiata Ditta. Autrice e attrice nel quartetto che per più di vent’anni ha occupato spazi televisivi importanti come le prime serate di Rai 2 e delle reti Mediaset, Tiziana Foschi ha collaborato con volti molto noti della tv come Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Gianni Boncompagni, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli e Fabio Fazio. Al cinema la vediamo interprete in svariate pellicole, tra cui Una sconfinata giovinezza di Pupi Avati o I miei più cari amici di Alessandro Benvenuti. Firmerà inoltre la sceneggiatura del film di Filippo Ottoni L’assassino è quello con le scarpe gialle di cui sarà anche protagonista.

Pierpaolo De Mejo

Nasce a Roma, città in cui attualmente vive e lavora, il 2 gennaio 1984. Nel 2008 si laurea in DAMS presso l’Università di Roma Tre, dove nel 2016 consegue anche il Master di I livello in Professioni del Cinema. Si forma come attore, regista e sceneggiatore attraverso diversi laboratori, tra cui un workshop presso la Stella Adler Acting Studio di New York, il laboratorio Musica e movimento di G. Sepe, il laboratorio di drammaturgia di Rodolfo Digiammarco e la factory Professione autore, condotta da Lorenzo Beccati. Per il teatro scrive molti testi che ricevono numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2015, miglior sceneggiatura originale di fiction del premio “Carlo Bixio” Rai e Mediaset con l’opera Il cavaliere errante. Nel 2017 il suo corto teatrale Don Chiscio’ vince il premio del pubblico e della critica alla I edizione di “ConCorto”. Nel 2020 vice il “premio Solinas” per il film Capelloni. Come regista cinematografico dirige il cortometraggio Pedone va a donna, con interpreti Giulio Brogi, Tiziana Foschi e Antonio Pisu, nella cinquina dei migliori corti del Nuovo Imaie proiettati al Festival del Cinema di Roma ed. 2018. Nel 2019 vince il bando art. 7 del Nuovo Imaie per girare il suo secondo cortometraggio Cuore con protagonisti Giorgio Colangeli e Serena Iansiti.

Annapaola Fabbri

Dopo aver frequentato un corso di formazione professionale per Sceneggiatori Cinematografici tenuto dallo sceneggiatore Umberto Contarello e dal regista Giuseppe Piccioni, ha collaborato con alcune case di produzione per le quale ha scritto, revisionato sceneggiature cinematografiche o partecipato all’editing. Tra le collaborazioni più significative quella con la Locomotion Film (Roma) in qualità di sceneggiatrice e selezionatrice e revisionista di sceneggiature e con Genoma Films (Bologna) per cui ha sceneggiato Green Pinocchio presentato alla “Roma Lazio Film Commission” e il documentario Benelli su Benelli sulla vita del campione motociclistico dei primi del 1900 Tonino Benelli, di prossima uscita.

Antonio Pisu – Note biografiche

Nato a Carrara nel 1984, figlio dell’attore Raffaele Pisu e nipote di Mario Pisu, intraprende nel 2002 la sua carriera di attore mettendo in scena per circa tre anni testi classici.

Nel 2004 segue un corso di tecniche cinematografiche presso Officina Film dove conosce il regista Mirko Locatelli per cui reciterà nel film Come Prima. Successivamente Antonio si trasferisce a Roma dove decide di seguire un corso avanzato di doppiaggio partecipando a lavori come Hotel Meina di Carlo Lizzani e La Figlia di Elisa di Stefano Alleva.

Nel 2006 partecipa come attore alla trasmissione televisiva di Rai1 “Al Posto tuo” e ottiene un ruolo nel film diretto da Emanuele Barresi “Non c’è più niente da fare”. L’anno successivo è impegnato nella tournée dello spettacolo “Delitto Perfetto”.

Nel 2008 interpreta il ruolo di Cicci Dalmastri nel film Il papà di Giovanna di Pupi Avati e successivamente sarà protagonista della campagna pubblicitaria Skoda.

Dal 2009 al 2014 Antonio Pisu è impegnato in spettacoli teatrali come Chat a due Piazze per la regia di Gianluca Guidi, Pitagora e la Magna Grecia di Mario Moretti, Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa, Momento di Follia e Taxi a due piazze. Ha partecipato ad altre trasmissioni televisive come “Domenica in”, “I soliti ignoti” e “Applausi”. Ha interpretato un ruolo nella fiction “Benvenuti a Tavola 2” e per gli spot Teletu e Mcdonald.

Nel 2014 Antonio Pisu è ideatore e attore di una serie televisiva dal titolo “Low Budget” in onda su Studio Universal e successivamente acquistata da Rai4. Nel 2015 fonda l’associazione culturale NOVRE, insieme a Tiziana Foschi, che produrrà diversi spettacoli da lui scritti e interpretati, rappresentati nei teatri di tutt’Italia. Nello stesso anno viene scelto come interprete per il film Quando sarò bambino diretto dal giovane regista Edoardo Palma.

Con l’aiuto del fratello Paolo Rossi, imprenditore bolognese appassionato di cinema, fonda nel 2016 la casa di produzione Genoma Films che produrrà il film Nobili Bugie da lui scritto e diretto e che vede tra gli interpreti Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini e il padre Raffaele Pisu. Per questo film riceverà numerosi riconoscimenti tra cui il premio Kineo alla 74ª Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come miglior opera prima.

EST, Il suo secondo lungometraggio, è stato presentato come film di apertura della sezione non competitiva “Notti veneziane” alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77.ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Note di regia

«…nella bolla di silenzio e angosciosa attesa, la natura fa un passo indietro e osserva l’idiozia degli uomini.» Questa è la frase tratta dal romanzo “Nina dei Lupi” di Alessandro Bertante da cui abbiamo preso ispirazione per raccontare la nostra storia. In un prossimo futuro, la società tecnologica, economica e sociale come la conosciamo è finita. L’importanza che l’uomo ha dato alle cose materiali si è rivelata controproducente. L’utilizzo ormai morboso che facciamo dei cellulari, dei social network e di internet ci ha creato una totale incapacità di autosostentarci con quello che il nostro pianeta ci offre. Grazie alla consulenza del Dott. Andrea Spiga, astrofisico dell’università di Pavia, abbiamo ipotizzato, insieme al team di autori, uno scenario plausibile in cui una tempesta solare blocchi per un lungo lasso di tempo tutte le nostre apparecchiature elettroniche. In aggiunta a questo scenario devastante, le piante e gli anima-li lentamente sembrano morire. In poco più di due settimane sarebbe il caos. Immaginate di non poter accedere al vostro conto corrente, non poter utilizzare la vostra automobile, il vostro computer. Immaginate che i rifornimenti ai supermercati cessino di arrivare, così come quelli alle farmacie o agli ospedali dei grandi centri urbani. Le centrali elettriche smetterebbero di fornire energia così come qualsiasi impianto elettronico di qualsiasi azienda cesserebbe di funzionare. La nostra società crollerebbe e torneremmo ad essere quello che siamo da sempre: essere umani. Sullo sfondo di questo scenario apocalittico mondiale, la nostra storia si svolge in un piccolo centro montano che, isolato dal resto del mondo, miracolosamente sembra non subire la “sciagura” che invece sta imperversando sul pianeta. Un luogo che silenziosamente continua a prosperare grazie al saper vivere di quello che la natura ci offre ma soprattutto grazie alla presenza di una ragazza speciale le cui origini fanno riferimento ad una delle più antiche divinità conosciute: Reitia, la signora degli animali. Nina infatti rappresenta il pianeta, mentre il nemico che invade il paese rappresenta la violenza della civiltà sull’ambiente. Tutto questo è narrato con una storia avvincente, liberamente ispirata ad un romanzo di successo, dinamica ed estremamente realistica, dove i personaggi subiscono il susseguirsi de- gli avvenimenti regalando numerosissimi colpi di scena che lasceranno lo spettatore incantato da una storia epica tutta italiana. [Antonio Pisu]

Il romanzo originale

“Nina dei Lupi” è un fantasy-thriller distopico ed è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore candidato al Premio Strega 2011 Alessandro Bertante (La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, la cui nuova edizione sarà pubblicata con cover e fascetta dedicata per l’uscita del film).

Nato ad Alessandria nel 1969, da sempre vive e lavora a Milano. Esordisce nel 1999 con il romanzo Malavida al quale hanno fatto seguito i saggi Re Nudo e Contro il ’68. Torna al romanzo nel 2008 con l’opera Al Diavul, vincitore del Premio Letterario Chianti e del Premio Città di Bobbio. Nel 2009 cura l’antologia Voi non ci sarete.

Del 2011 è il romanzo “Nina dei lupi” con il quale arriva finalista al Premio Strega e vince il Premio Rieti come miglior romanzo. Nel 2012 scrive il romanzo breve La magnifica orda. Le sue ultime opere sono Estate crudele (premio Margherita Hack 2013) e Gli ultimi ragazzi del secolo, finalista al Premio Campiello 2016. È l’ideatore e il curatore del festival “Officina Italia Visioni”.

La sinossi ufficiale del romanzo: Sono trascorsi tre anni dalla misteriosa Sciagura che ha distrutto la civiltà. Nel borgo montano di Piedimulo, una piccola comunità contadina sopravvive isolata dal mondo, protetta dalla frana di una galleria. Fuggita dalla metropoli ormai in preda alla follia, Nina ha dodici anni e tutte le mattine osserva il cielo attraversato da macchie rosse e violacee, mentre una ragnatela bronzea oscura il sole, annichilendo ogni possibile idea di futuro. Ma il nemico è alle porte e Nina, rimasta orfana, sarà costretta a crescere in fretta. Affiancata da personaggi leggendari e da una natura di nuovo rigogliosa e oracolare, Nina sceglierà l’antica via della foresta. Una storia di terra e ghiaccio, magia e furore, una fiaba nera che regola i conti in sospeso con la modernità, rinnovandone l’immaginario apocalittico.

Il romanzo “Nina dei Lupi” è disponibile su Amazon.

Nina dei Lupi – Foto e poster

Foto: Andrea Miconi