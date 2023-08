Venezia 80, Giornate degli Autori 2023: numeri, luoghi e ospiti della 20a edizione

Le Giornate degli Autori e le associazioni promotrici, ANAC e 100autori, festeggiano la 20ª edizione con un programma ricchissimo e la partecipazione di ospiti da tutto il mondo che accompagneranno a Venezia 80 i loro film, dialogheranno con il pubblico, parteciperanno agli appuntamenti con la stampa.

Oltre 1.200 i titoli visionati dal comitato di selezione durante lo scorso anno, 10 i film in concorso che ambiscono ad aggiudicarsi il GdA Director’s Award 2023 e il Premio del Pubblico e 7 gli eventi speciali tra lungometraggi di finzione, documentari e un cortometraggio. Le Notti Veneziane, in collaborazione con Isola Edipo, portano sul grande schermo 8 film mentre 5 sono le proiezioni speciali che si terranno sempre in Sala Laguna. 33 i film in totale, tra opere prime e lavori di registi già affermati, di cui 14 le opere dirette (e scritte, qualche volta a quattro mani) da autrici donne, 7 quelle con riferimenti a tematiche LGBTQ+ (di cui 3 quelle in competizione per il Queer Lion Award) e 6 i titoli europei che concorrono all’assegnazione del Label Europa Cinemas. Sono invece 28 i Paesi di tutto il mondo rappresentati nella selezione di questa 20ª edizione, con 18 film prodotti in Italia di cui 9 coprodotti con altri Paesi. Infine saranno 26 gli eventi trasversali targati Giornate degli Autori.

I film della Selezione Ufficiale – Concorso ed Eventi Speciali, più i nuovi cortometraggi del progetto Miu Miu Women’s Tales – saranno come sempre proiettati in Sala Perla (presso il Palazzo del Casinò) e accessibili agli accreditati della Mostra del Cinema e al pubblico. La storica sala situata presso il Palazzo del Casinò, nel cuore della Mostra, ospiterà anche la cerimonia di premiazione delle Giornate degli Autori e la consegna a Luca Guadagnino del Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera e ad Alessandro Roia il Premio SIAE al talento creativo.

La Casa degli Autori (via Pietro Buratti 1) si conferma lo spazio d’elezione per autori, attori, giornalisti, professionisti dell’audiovisivo e fotografi, che saranno i benvenuti non solo per svolgere le loro attività ma anche per networking ed eventi collaterali. All’interno della Casa degli Autori, trovano posto: la Sala Laguna, restituita al Lido grazie all’opera congiunta delle Giornate degli Autori, Edipo Re e il Vicariato di San Marco, che anche quest’anno ospiterà la programmazione delle Notti Veneziane, realizzate in collaborazione con Isola Edipo, ma anche masterclass, presentazioni e proiezioni speciali, tutte attività a ingresso libero fino a esaurimento posti; la Sala Stampa e l’area del Gazebo, due aree allestite e tecnologicamente predisposte per ospitare l’attività stampa, incontri di parola e i photocall ufficiali delle Giornate degli Autori, oltre alla delibera trasmessa via streaming della giuria composta dai ragazzi del progetto 27 Times Cinema.

Le anticipate stampa dei film in Selezione Ufficiale e le repliche per il pubblico si terranno sia in Sala Perla che presso la Sala Corinto (Via Falier 4, Lido di Venezia), prenotabili attraverso la piattaforma de La Biennale, mentre al Cinema Rossini di Venezia e al Cinema Candiani di Mestre si terranno repliche aperte al pubblico per cui sarà necessario l’acquisto di un biglietto.

A pochi passi dalla Casa degli Autori, sulla Riva di Corinto (angolo via Falier), è ubicata l’area food e incontri di Isola Edipo, dove le Giornate degli Autori ambienteranno incontri tra professionisti, ospiti del festival e giornalisti da tutto il mondo. Garantito il più suggestivo dei tramonti possibili!

Si terranno invece presso l’Hotel Excelsior, nello Spazio della Regione del Veneto, all’Italian Pavilion e nello Spazio della Fondazione Ente dello spettacolo alcuni imperdibili appuntamenti, tra cui il tradizionale appuntamento con la creatività femminile di Miu Miu – Women’s Tales e la Dichiarazione dei cineasti, che vedrà protagoniste le associazioni degli autori italiani e francesi, ANAC, 100autori, Wgi, Arp e Srf.

Grazie alla collaborazione con MYmovies, torna la sala virtuale delle Giornate degli Autori, che permetterà al pubblico italiano di vedere alcuni dei film della selezione di quest’anno, tra cui Backstage di Afef Ben Mahmoud e Khalil Benkirane (Marocco, Tunisia, 2023, 102’), Kanata no uta (Following the sound) di Kyoshi Sugita (Giappone, 2023, 84’), 21 days until the end of the world di Teona Strugar Mitevska (Macedonia del nord, 2023, 78’), Casablanca di Adriano Valerio (Francia, Italia, 2023, 63’). I film saranno disponibili per 72 ore dopo la premiere ufficiale, fino a un massimo di 1.000 spettatori.

Giornate degli Autori – gli ospiti della 20a edizione

Selezione ufficiale

BACKSTAGE – proiezione ufficiale: 5 settembre

Khalil Benkirane (regista) Afef Ben Mahmoud (regista), Hajiba Fahmy (inteprete), Nassim Baddag (interprete), Sondos Belhassen (inteprete), Sofiane Ouissi (interprete), Salima Abdel-Wahab (interprete), Sidi Larbi Cherkaoui (inteprete)

COUP! (film di chiusura fuori concorso) – proiezione ufficiale: 8 settembre

Austin Stark (regista), Joseph Schuman (regista), Peter Sarsgaard (interprete), Billy Magnussen (interprete)

FOLLOWING THE SOUND – proiezione ufficiale: 6 settembre

Kyoshi Sugita (regista), An Ogawa (interprete), Yuko Nakamura (interprete), Chika Araki (interprete)

LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES – proiezione ufficiale: 30 agosto

Tommaso Santambrogio (regista), Alexander Diego (interprete), Edith Ybarra (interprete)

MELK – proiezione ufficiale: 31 agosto

Stefanie Kolk (regista), Frieda Barnhard (interprete), Aleksej Ovsiannikov (interprete), Jules* Elting (interprete)

QUITTER LA NUIT – proiezione ufficiale: 5 settembre

Delphine Girard (regista), Selma Alaoui (interprete), Guillaume Duhesme (interprete), Adèle Wismes (interprete), Guillame Tranchant (interprete)

SIDONIE AU JAPON – proiezione ufficiale: 1 settembre

Élise Girard (regista), Isabelle Huppert (interprete), August Diehl (interprete)

SOBRE TODO DE NOCHE – proiezione ufficiale: 2 settembre

Víctor Iriarte (regista), Lola Dueñas (interprete), Ana Torrent (interprete), Menuel Egozkue (interprete)

THE SUMMER WITH CARMEN – proiezione ufficiale: 7 settembre

Zacharias Mavroeidis (regista), Yorgos Tsiantoulas (interprete), Andreas Lampropoulos (interprete), Roubini Vasilakopoulou (interprete)

VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT – proiezione ufficiale: 3 settembre

Ariane Louis-Seize (regista), Sara Montpetit (interprete) Félix-Antoine Bénard (interprete), Sophie Cadieux (interprete), Noémie O’Farrell, (interprete)

SNOW IN MIDSUMMER – proiezione ufficiale: 4 settembre

Chong Keat Aun (regista), Wan Fang (interprete)

Eventi speciali

21 DAYS UNTIL THE END OF THE WORLD – proiezione ufficiale: 6 settembre

Teona Strugar Mitevska (regista)

THE SUN WILL RISE – proiezione ufficiale: 30 agosto

Ayat Najafi (regista)

BYE BYE TIBERIAS – proiezione ufficiale: 3 settembre

Lina Soualem (regista), Hiam Abbass (interprete), Mouna Soualem (interprete)

L’AVAMPOSTO – proiezione ufficiale: 4 settembre

Edoardo Morabito (regista)

L’EXPÉRIENCE ZOLA – proiezione ufficiale: 8 settembre

Gianluca Matarrese (regista), Anne Barbot (interprete), Benoît Dallongeville (interprete)

PHOTOPHOBIA – proiezione ufficiale: 1 settembre

Ivan Ostrochovský (regista), Pavol Pekarčík (regista), Nikita Tyshchenko (interprete), Viktoriia Mats (interprete), Oleksandr Mats (interprete), Tetiana Volodymyrivna Syrbu (interprete)

THIS IS HOW A CHILD BECOMES A POET – proiezione ufficiale: 6 settembre

Céline Sciamma (regista), Chiara Civello (compositore)

Notti Veneziane

ACROSS – proiezione: 3 settembre

Irene Dorigotti (regista)

ANNA – proiezione: 8 settembre

Marco Amenta (regista), Rose Aste (interprete)

CASABLANCA – proiezione: 7 settembre

Adriano Valerio (regista)

CON LA GRAZIA DI UN DIO – proiezione: 4 settembre

Alessandro Roia (regista), Tommaso Ragno (interprete), Maya Sansa (interprete)

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO – proiezione: 2 settembre

Chloé Barreau (regista)

L’INVENZIONE DELLA NEVE – proiezione: 1 settembre

Vittorio Moroni (regista), Elena Gigliotti (interprete)

LE MIE POESIE NON CAMBIERANNO IL MONDO – proiezione: 5 settembre

Annalena Benini (regista), Francesco Piccolo (regista)

SEMIDEI – proiezione: 6 settembre

Fabio Mollo (regista), Alessandra Cataleta (regista)

Proiezioni speciali

IL POPOLO DELLE DONNE – proiezione: 63settembre

Yuri Ancarani (regista), Marina Valcarenghi (co-sceneggiatrice e interprete)

ITALO CALVINO, LO SCRITTORE SUGLI ALBERI proiezione: 29 agosto

Duccio Chiarini (regista)

NINA DEI LUPI proiezione: 30 agosto

Antonio Pisu (regista), Sergio Rubini (interprete), Sandra Ceccarelli (interprete), Sara Ciocca (interprete), Alessandro Bertante (scrittore), Tiziana Foschi (interprete), Caterina Gabanella (interprete), Davide Silvestri (interprete)

PAROLA AI GIOVANI proiezione: 1 settembre

Angelo Bozzolini (regista), Giovanni Caccamo (co-sceneggiatore), Salvatore Esposito (interprete)

Eventi, incontri, premi e masterclass

Monia Chokri (regista e interprete), Enzo D’Alò (regista), Laura Delli Colli (presidente SNGCI – Nastri d’Argento), Elisa Ercoli (presidente di Differenza Donna), Antoneta Alamat Kusijanović (regista), Donatella Finocchiaro (attrice), Giuliana Gamba (consigliera ANAC), Luca Guadagnino (regista), Morzaniel Ɨramari (regista), Penny Martin (giornalista), Francesca Romana Massaro (vicepresidente WGI), Stefano Muroni (presidente Ferrara la Città del Cinema), Shirin Neshat (interprete), Jetsun Pema (sorella del Dalai Lama tibetano Tenzin Gyatso), Pina Picierno (vicepresidente del Parlamento europeo), Paola Randi (regista e sceneggiatrice, vicepresidente 100autori), Evelyn Regner (vicepresidente del Parlamento europeo), João Pedro Rodrigues (regista), Daniela Scattolin (attrice), Luca Siano (direttore Archivio Sandro Simeoni), Kasia Smutniak (attrice), Cinzia Spanò (presidente di Amleta), Nichi Vendola (giornalista).