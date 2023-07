Venezia 80: il programma completo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Annunciato il programma di Venezia 80 che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre. Sono sei i film italiani in gara per il Leone d’oro annunciati dal direttore artistico Alberto Barbera con il presidente della Biennale Roberto Cicutto.

In prima mondiale approderà al Lido “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, che sarà il film di apertura e in concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia. Gli altri titoli italiani sono “Io Capitano”, di Matteo Garrone; “Finalmente l’alba”, di Saverio Costanzo; “Enea”, opera seconda di Pietro Castellitto, anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli; “Lubo”, di Giorgio Diritti; “Adagio”, di Stefano Sollima con Toni Servillo e Valerio Mastandrea.

Tra gli altri titoli annunciati Woody Allen “Coup de Chance”, “The Palace” di Roman Polanski e “L’ordine del tempo”, di Liliana Cavani nella sezione Fuori Concorso.

In gara per il Leone d’oro, tra i 23 titoli del concorso oltre ai sei italiani troviamo “Dogman”, di Luc Besson; “Maestro”, la seconda regia dell’attore Bradley Cooper che qui si dedica alla biografia del compositore Bernstein; “Priscilla”, il nuovo atteso film di Sofia Coppola sulla vera storia della moglie di Elvis Presley; ”The Killer”, il nuovo thriller di David Fincher con Michael Fassbender; “Poor Things”, di Yorgos Lantimos con Emma Stone; “El Conde” di Pablo Larrain con un Pinochet vampiro e il biopic “Ferrari”, di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz.

Venezia 80 – Concorso / Selezione ufficiale

Bastarden

Regia Nikolaj Arcel

Interpreti Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh / Danimarca, Germania, Svezia / 127′

Dogman

Regia Luc Besson

Interpreti Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, Grace Palma / Francia / 114’

La bête

Regia Bertrand Bonello

Interpreti Léa Seydoux, George MacKay / Francia, Canada / 146’

Hors-saison

Regia Stéphane Brizé

Interpreti Guillaume Canet, Alba Rohrwacher / Francia / 115’

Enea

Regia Pietro Castellitto

Interpreti Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Sergio Castellitto / Italia / 115’

Maestro

Regia Bradley Cooper

Interpreti Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Sam Nivola, Alexa Swinton, Miriam Shor / Usa / 129’

Priscilla

Regia Sofia Coppola

Interpreti Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk / Usa, Italia / 110’

Finalmente l’alba

Regia Saverio Costanzo

Interpreti Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe / Italia / 140’

Comandante

Regia Edoardo De Angelis

Interpreti Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D’Amico, Paolo Bonacelli / Italia / 155’

Lubo

Regia Giorgio Diritti

Interpreti Franz Rogowsky, Christophe Sermet, Valentina Bellè, Noemi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Filippo Giulini, Alessandro Zappella / Italia, Svizzera / 175’

Origin

Regia Ava DuVernay

Interpreti Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Audra McDonald, Nick Offerman, Connie Nielsen / Usa / 135’

The Killer

Regia David Fincher

Interpreti Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco / Usa / 113’

Memory

Regia Michel Franco

Interpreti Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles / Messico, Usa / 100’

Io Capitano

Regia Matteo Garrone

Interpreti Seydou Sarr, Moustapha Fall / Italia, Belgio / 121’

Aku wa sonzai shinai (Il male non esiste)

Regia Ryusuke Hamaguchi

Interpreti Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani / Giappone / 106’

Zielona granica (Il confine verde)

Regia Agnieszka Holland

Interpreti Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous / Repubblica Ceca, Polonia, Belgio / 147’

Die Theorie von allem

Regia Timm Kröger

Interpreti Jan Bülow, Olivia Ross, Hanns Zischler, Gottfried Breitfuss, David Bennent, Philippe Graber / Germania, Austria, Svizzera / 118’

Poor Things

Regia Yorgos Lanthimos

Interpreti Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Hanna Schygulla / Regno Unito / 141’

El Conde

Regia Pablo Larraín

Interpreti Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger / Cile / 110’

Ferrari

Regia Michael Mann

Interpreti Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey / Usa / 130’

Adagio

Regia Stefano Sollima

Interpreti Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori / Italia / 127’

Kobieta Z…

Regia Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Interpreti Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Bogumila Bajor, Mateusz Wieclawek / Polonia, Svezia / 132’

Holly

Regia Fien Troch

Interpreti Cathalina Geraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els Deceukelier / Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia / 102’

Fuori Concorso

FICTION

Coup de chance

Regia Woody Allen

Interpreti Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider / Francia, Regno Unito / 93’

The Wonderful Story of Henry Sugar

Regia Wes Anderson

Interpreti Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade / Usa / 39’

The Penitent – A rational man

Regia Luca Barbareschi

Interpreti Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester / Italia / 120’

La sociedad de la nieve

Regia J. A. Bayona

Interpreti Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf / Spagna, Uruguay, Cile / 144’

L’ordine del tempo

Regia Liliana Cavani

Interpreti Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina / Italia, Belgio / 113’

Vivants

Regia Alix Delaporte

Interpreti Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Pascale Arbillot, Pierre Lottin, Jean-Charles Clichet / Francia, Belgio / 86’

Daaaaaali!

Regia Quentin Dupieux

Interpreti Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris / Francia / 77’

The Caine Mutiny Court-Martial

Regia William Friedkin

Interpreti Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick / Usa / 108’

Making of

Regia Cédric Kahn

Interpreti Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Riad Gahmi, Thais Vauquières, Orlando Vauthier, Johanna Colboc, Thomas Silberstein / Francia / 119’

Aggro Dr1ft

Regia Harmony Korine

Interpreti Jordi Molla, Travis Scott / Usa / 80’

Hit Man

Regia Richard Linklater

Interpreti Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta / Usa / 113’

The Palace

Regia Roman Polanski

Interpreti Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke / Italia, Svizzera, Polonia, Francia / 100’

Xue bao (Il leopardo delle nevi)

Regia Pema Tseden

Interpreti Jinpa Jinpa, Xiong Ziqi, Tseten Tashi / Cina / 109’

NON FICTION

Amor

Regia Virginia Eleuteri Serpieri

Italia, Lituania / 101’

Frente a Guernica

Regia Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Italia / 126’

Hollywoodgate

Regia Ibrahim Nash’at

Germania, Usa / 89’

Ryuichi Sakamoto | Opus

Regia Neo Sora

Giappone / 103’

Enzo Jannacci vengo anch’io

Regia Giorgio Verdelli

Italia / 97’

Menus plaisirs – Les Troisgros

Regia Frederick Wiseman

Francia, Usa / 240’

Series

Znam kako dišeš (Conosco la tua anima) (Episodi 1-2)

Regia Alen Drljević, Nemin Hamzagić

Interpreti Jasna Đuričić, Lazar Dragojević, Ermin Bravo, Mirvad Kurić, Emir Hadžihafizbegović, Selma Alispahić, Boris Isaković, Jasna Žalica, Kemal Rizvanović, Jelena Kordić, Tanja Šojić, Boris Ler, Faketa Salihbegović Avdagić, Izudin Bajrović, Lana Stanišić, Dino Bajrović / Bosnia Erzegovina

D’argent et de sang (Episodi 1-12)

Regia Xavier Giannoli, Frédéric Planchon

Interpreti Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Judith Chemla, David Ayala, Olga Kurylenko, Yvan Attal, André Marcon, Victoire du Bois, Matthias Jacquin, Lyes Kaouh / Francia, Belgio

CORTOMETRAGGI

Welcome to Paradise

Regia Leonardo Di Costanzo

Interpreti Marta Cammi, Sofiane Bahari, Giorgia Respelli / Italia / 24’

Orizzonti

ORIZZONTI CONCORSO

A cielo abierto

Regia Mariana Arriaga

Interpreti Theo Goldin, Federica Garcia, Maximo Hollander, Julio Cesar Cedillo, Sergio Mayer Mori, Julio Bracho, Cecilia Suarez, Manolo Cardona / Messico, Spagna / 117’

El paraíso

Regia Enrico Maria Artale

Interpreti Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria Del Rosario, Gabriel Montesi / Italia / 106’

Oura el jbel (Dietro le montagne)

Regia Mohamed Ben Attia

Interpreti Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi, Wissem Belgharek / Tunisia, Belgio, Francia, Italia, Arabia Saudita, Qatar / 98’

The Red Suitcase

Regia Fidel Devkota

Interpreti Saugat Malla, Prabin Khatiwada, Bipin Karki, Shristhi Shrestha / Nepal, Sri Lanka / 87’

Paradiset brinner (Il paradiso brucia)

Regia Mika Gustafson

Interpreti Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoll, Mitja Siren, Marta Oldenburg / Svezia, Italia, Danimarca, Finlandia / 108’

The Featherweight

Regia Robert Kolodny

Interpreti James Madio, Ruby Wolf, Keir Gilchrist, Ron Livingston, Stephen Lang, Lawrence Gilliard Jr., Shari Albert, Imma Aiello / Usa / 99’

Invelle

Regia Simone Massi

Interpreti (Animazione) / Italia, Svizzera / 92’

Tatami

Regia Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi

Interpreti Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Ash Goldeh / Georgia, Usa / 105’

Sem coração

Regia Nara Normande, Tião

Interpreti Maya de Vicq, Eduarda Samara, Maeve Jinkings, Erom Cordeiro, Ian Boechat, Kaique Brito, Alaylson Emanuel, Lucas Da Silva, Elany Santos / Brasile, Francia, Italia / 91’

Una sterminata domenica

Regia Alain Parroni

Interpreti Enrico Bassetti, Zackari Delmas, Federica Valentini, Lars Rudolph / Italia, Germania, Irlanda / 110’

Ser ser salhi (Città del vento)

Regia Lkhagvadulam Purev-Ochir

Interpreti Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba, Bulgan Chuluunbat, Ganzorig Tsetsgee, Tsend-Ayush Nyamsuren / Francia, Mongolia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Qatar / 104’

Magyarázat mindenre (Una spiegazione per tutto)

Regia Gábor Reisz

Interpreti Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger, Krisztina Urbanovits / Ungheria, Slovacchia / 151’

Gasoline Rainbow

Regia Bill Ross, Turner Ross

Interpreti Tony Abuerto, Micah Bunch, Nichole Dukes, Nathaly Garcia, Makai Garza / Usa / 108’

En attendant la nuit

Regia Céline Rouzet

Interpreti Mathias Legoût-Hammond, Elodie Bouchez, Jean-Charles Clichet, Céleste Brunnquell, Laly Mercier / Francia, Belgio / 104’

Domakinstvo za pocetnici (Lavori di casa per principianti)

Regia Goran Stolevski

Interpreti Anamaria Marinca, Alina Serban, Samson Selim, Mia Mustafi, Vladimir Tintor, Sara Klimoska, Rozafa Celaj, Ajse Useini / Macedonia del Nord, Polonia, Croazia, Serbia, Kosovo / 107’

Hokage (Ombra di fuoco)

Regia Shinya Tsukamoto

Interpreti Shuri, Ouga Tsukao, Hiroki Kono, Mirai Moriyama / Giappone / 95’

Yurt (Dormitorio)

Regia Nehir Tuna

Interpreti Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı, Orhan Güner, Işıltı Su Alyanak / Turchia, Germania, Francia / 116’

ORIZZONTI CORTOMETRAGGI CONCORSO

Aitana

Regia Marina Alberti

Interpreti Aitana Alberti, Marina Alberti, Aitana Alberti Alayón / Spagna / 19’

Sea Salt

Regia Leila Basma

Interpreti Nathalie Issa, George Matar, Farid Chawki, Hiba Chihane, Rabih Abdo / Repubblica Ceca, Libano, Qatar / 19’

A Short Trip

Regia Erenik Beqiri

Interpreti Luàna Bajrami, Tristan Halilaj, Walid Afkir, Arben Bajraktaraj / Francia / 17’

Et si le soleil plongeait dans l’océan de nues

Regia Wissam Charaf

Interpreti Raed Yassin, Rodrigue Sleiman / Francia, Libano / 20’

Wander to Wonder

Regia Nina Gantz

Interpreti (Animazione) / Paesi Bassi, Belgio, Francia, Regno Unito / 14’

The meatseller

Regia Margherita Giusti

Interpreti (Animazione) / Italia / 17’

Dive

Regia Aldo Iuliano

Interpreti Veronika Lukianenko, Danyil Kamensky / Italia / 13’

Area Boy

Regia Iggy London

Interpreti Joshua Cameron, Malcolm Kamulete, Jolade Obasola / Regno Unito / 18’

Cross my heart and hope to die

Regia Sam Manacsa

Interpreti Jorrybell Agoto, Ann Janielle Candelaria, Vincent Pajara / Filippine / 18’

Dar saaye sarv (All’ombra del cipresso)

Regia Hossein Molayemi, Shirin Sohani

Interpreti (Animazione) / Iran / 20’

Bogotá Story

Regia Esteban Pedraza

Interpreti Catalina Rey, Victor Tarazona / Colombia, Usa / 16’

Sentimental Stories

Regia Xandra Popescu

Interpreti Marie Tragousti, Estelle Widmaier, Artemis Chalkidou, Grego Belau, Leo Da Silva, Ezra Luke / Germania / 16’

Duan pian gushi (Piccola storia)

Regia Lang WU

Interpreti Huang Jue, Li Meng / Cina / 12’

Venezia Classici

RESTAURI

Slike iz života udarnika

Regia Bahrudin Bato Čengić

Interpreti Adem Cejvan, Stojan ‘Stole’ Arandjelovic, Zaim Muzaferija / 1972

One from the Heart

Regia Francis Ford Coppola

Interpreti Frederic Forrest, Teri Garr, Raul Julia / 1981

Ultimo mondo cannibale

Regia Ruggero Deodato

Interpreti Massimo Foschi, Me Me Lai, Ivan Rassimov / 1977

Rebecca of Sunnybrook Farm

Regia Allan Dwan

Interpreti Shirley Temple, Randolph Scott, Jack Haley / 1938

The Exorcist

Regia William Friedkin

Interpreti Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair / 1973

King & Country

Regia Joseph Losey

Interpreti Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo McKern / 1964

Days of Heaven

Regia Terrence Malick

Interpreti Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard / 1978

Saaz dahani

Regia Amir Naderi

Interpreti Masoud Gudarzi, Mehdi Javadi, Shahla Darvishi / 1974

Chichiariki

Regia Yasujirō Ozu

Interpreti Chishû Ryû, Shûji Sano, Shin Saburi / 1942

Tini zabutykh predkiv (Ombre dei predecessori)

Regia Sergei Parajanov

Interpreti Ivan Mikolaychuk, Larisa Kadochnikova, Tatyana Bestayeva / 1965

Profundo carmesi Director’s cut

Regia Arturo Ripstein

Interpreti Regina Orozco, Daniel Giménez Cacho, Sherlyn / 1996

The working girls

Regia Stephanie Rothman

Interpreti Sarah Kennedy, Laurie Rose, Mark Thomas / 1974

La caza

Regia Carlos Saura

Interpreti Alfredo Mayo, Emilio Gutiérrez Caba, Ismael Merlo / 1966

La provinciale

Regia Mario Soldati

Interpreti Gina Lollobrigida, Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi / 1953

Ohikkoshi

Regia Shinji Somai

Interpreti Kiichi Nakai, Junko Sakurada, Tomoko Tabata / 1993

Andrej Rublev Director’s Cut

Regia Andrej Tarkovskij

Interpreti Anatoliy Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolay Grinko / 1966

Les créatures

Regia Agnès Varda

Interpreti Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Eva Dahlbeck / 1966

Bellissima

Regia Luchino Visconti

Interpreti Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella / 1951

Orson Welles at large: Portrait of Gina

Regia Orson Welles

Interpreti Orson Welles, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica / 1958

Bugis Street

Regia Yonfan YON

Interpreti Michael Lam Wai-Leung, Hiep Thi Le / 1995

NON FICTION

Bill Douglas My Best Friend

Regia Jack Archer

Le film pro-nazi d’Hitchcock

Regia Daphne Baiwir

Thank You Very Much

Regia Alex Bravermen

Landrián

Regia Ernesto Daranas Serrano

Un’altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis

Regia Stefano Della Casa

Michel Gondry Do It Yourself

Regia François Nemeta

Ken Jacobs from Orchard Street to the Museum of Modern

Regia Fred Riedel

Dario Argento Panico

Regia Simone Scafidi

Frank Capra: Mr. America

Regia Matthew Wells

Venice Immersive

IN CONCORSO

Empereur

Regia Marion Burger, Ilan Cohen

Francia, Germania / 35’

Tulpamancer

Regia Marc Da Costa, Matthew Niederhauser

Usa / 20’

Songs for a Passerby

Regia Celine Daemen

Paesi Bassi / 25’

Remember This Place: 31°20’46’’N 34°46’46’’E

Regia Patricia Echeverria Liras

Palestina, Qatar, Spagna / 25’

Letters from Drancy

Regia Darren Emerson

Usa, Regno Unito / 22’

Complex 7

Regia Fins

Usa / 30’

The Imaginary Friend

Regia Steye Hallema

Paesi Bassi, Belgio, Francia / 26’

Wallace & Gromit in the Grand Getaway

Regia Finbar Hawkins, Bram Ttwheam

Francia, Regno Unito / 60’

Sen

Regia Keisuke Itoh

Giappone / 15’

Comfortless

Regia Gina KIM

Corea del Sud, Usa / 15’

My Name is O90

Regia Siyeon KIM

Corea del Sud / 14’

Body of mine

Regia Cameron Kostopoulos

Usa / 20’

Oneroom-Babel

Regia Sanghee Lee

Corea del Sud / 15’

Chen Xiang VR

Regia Yuejun LIU, Nanni WU, Tao SHI, Jingqiu XU

Cina / 45’

Flow

Regia Adriaan Lokman

Paesi Bassi, Francia / 15’

Home

Regia Temsüyanger Longkumer

Regno Unito / 32’

Peupler

Regia Maya Mouawad, Cyril Laurier

Francia, Libano / 10’

Horse Canyon

Regia NProwler

Canada / 60’

Syuhasuu (Frequency)

Regia Ellie Omiya

Giappone / 25’

Floating with spirits

Regia Juanita Onzaga

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi / 31’

Pepitos. The Beak Saga

Regia Ruxandra Popescu

Regno Unito, Usa / 13’

Jim Henson’s The Storyteller: The Seven Ravens

Regia Paul Raphaël, Félix Lajeunesse

Canada, Usa / 20’

Perennials

Regia Zoe Roellin

Usa / 17’

Finalmente eu

Regia Marcio Sal

Brasile / 14’

Gargoyle Doyle

Regia Ethan Shaftel

Usa, Argentina, Austria / 38’

Aufwind

Regia Florian Siebert

Germania / 28’

Shadowtime

Regia Sister Sylvester, Deniz Tortum

Paesi Bassi, Usa, Turchia / 20’

Spots of light

Regia Adam Weingrod

Israele, Canada / 14’

BIENNALE COLLEGE CINEMA VR – FUORI CONCORSO

Queer Utopia: Act I Cruising

Regia Lui Avallos

Tales of the March

Regia Stefano Casertano

First Day

Regia Valeriy Korshunov

Human Violins – Prelude

Regia Ioana Mischie

Origen

Regia Emilia Sánchez Chiquetti

A Vocal Landscape

Regia Omid Zarei, Anne Jeppesen

BEST OF IMMERSIVE – FUORI CONCORSO

David Attenborough’s Conquest of the Skies

Regia Lewis Ball

The First Ingredient: Tales from Soda Island – Ch. 7

Regia Simone Fougnier

Space Explorers: Blue Marble – Orbit 1

Regia Félix Lajeunesse, Paul Raphaël

Gaudi, l’atelier du divin

Regia Stéphane Landowski, Gaël Cabouat

The Utility Room

Regia Lionel Marsden

Another Fisherman’s Tale

Regia Alexis Moroz, Balthazar Auxietre

Consensus gentium

Regia Karen Palmer

Forager

Regia Winslow Porter, Elie Zananiri

Over the Rainbow

Regia Craig Quintero

Pixel Ripped 1978

Regia Ana Ribeiro

WORLDS GALLERY

A Trip in the Forest

Regia Thrill

Beyond a Bit – 想像のちょっと先へ

Regia EstyOctoberù

Break Set

Regia PK

Club Deviate

Regia TOTC

Cubes (Experimental)

Regia phi16

Cyberlove Okinawa ˸˸˸ 沖縄

Regia Artsy Glitch

Dragon_Town

Regia COMA

Epilogue. Chapter 1

Regia DrMorro

Epilogue. Chapter 2

Regia DrMorro

Exhibition / Little Traitors

Regia haruki_haru

Fatboy Slim – Eat, Sleep, VR, Repeat

Regia Fatboy Slim, Engage XR and Anglo Management

IY mmd world

Regia Iris Alias

Luminescent Ledge

Regia Thorinair

Pass of Time

Regia Karl Kroenen

Reality is Wrong

Regia simple – water

Storm Drain

Regia CattusEx

Tarried Precipice

Regia Karl Koronan

Terra Cotta Valley

Regia Octuplex

Thad Mandelbox

Regia Thad Gyther

Thad Recursive Garden

Regia Thad Gyther

Thad Recursive Room

Regia Thad Gyther

The Spark of the World

Regia TSMRE

VEINPRM0118

Regia VEIN_A

Zep’s Particle Hell

Regia Zepwlert

PROIEZIONE SPECIALE

La parte del leone: una storia della Mostra

Regia Baptiste Etchegaray, Giuseppe Bucchi

Francia, Italia / 57’