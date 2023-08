Dopo la tappa fuori concorso a Venezia 80, dal 28 settembre arriva nei cinema italiani con 01 Distribution The Palace, il nuovo film del regista Roman Polanski, una commedia noir con Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi e Mickey Rourke.

The Palace – Cast e trama

La trama ufficiale: C’era una volta, e c’è ancora, il Palace Hotel. Uno straordinario castello progettato all’inizio del 1900 da un architetto mistico, un castello che si trova sulle montagne della Svizzera, nel bel mezzo di una valle innevata. È il Palace Hotel, edificio dall’atmosfera gotica e fiabesca dove ogni anno, ospiti ricchi, viziati e viziosi convergono da tutto il mondo. Un evento irripetibile li ha riuniti tutti, la festa di Capodanno 2000. Al servizio delle loro stravaganti esigenze c’è uno stuolo di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. È l’alba del nuovo millennio e Hansueli, devoto manager cinquantenne del sontuoso albergo, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. “Alle otto in punto ceneranno ai nostri tavoli delle persone davvero importanti. Le vite di milioni di persone dipenderanno dall’umore con cui questi se ne andranno la mattina dopo. È nostro dovere assicurarci che non gli si atrofizzino le chiappe perché le sedie sono troppo dure, che si rimpinzino di caviale fino a esplodere e che lo champagne gli esca dal naso e dalle orecchie. È chiaro?” Ma nell’aria aleggia il Millennium Bug e il timore o la speranza che al rintocco della mezzanotte i conti dei grandi finanzieri subiscano oscillazioni inaspettate grazie al blocco dei sistemi informatici. In effetti quella che si prepara è davvero una guerra combattuta a colpi di stravaganze ed eccentricità degli ospiti dell’Hotel. Cani e pinguini con bisogni umani e umani con bisogni animali. Le loro storie danno vita ad una commedia assurda, nera e provocatoria. È la fine del 1999, non solo l’epilogo di un secolo, ma la fine di un intero e controverso millennio.

Il cast vanta una rosa di personaggi internazionali: Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke. Accanto a loro, un cospicuo numero di comparse, originali ed eccentriche, che arricchiscono di musica e colore questa splendida commedia noir.

The Palace – Trailer e video

Curiosità sul film

La sceneggiatura è stata scritta da Polanski insieme al grande sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska.

Il cast tecnico: Fotografia di Paweł Edelman / Montaggio di Hervé De Luze / Scenografia di Tonino Zera / Costumi di Carlo Poggioli / Aiuto regia Hubert Engammare / Casting Teresa Razzauti / Suono di Lucien Balibar / SFX supervisor Antonio Corridori / Supervisione alla post-produzione Irma Misantoni / Make-up Diego Prestopino & Desiree Corridoni.

Secondo il produttore Luca Barbareschi il film ha fruito di un budget di 17 milioni di euro ed è girato per 17 settimane a Gstaad, in Svizzera.

Il regista Roman Polanski possiede una casa vicino al luogo delle riprese a Gstaad, in Svizzera, dove vive con la sua famiglia per la maggior parte del tempo.

Questo film segna una reunion tra Roman Polanski e Jerzy Skolimowski 61 anni dopo la loro prima collaborazione alla sceneggiatura in Il coltello nell’acqua (1962), che segnò il debutto di Polanski come regista.

Roman Polanski – Note biografiche

Roman Polanski (18/08/1933) è nato a Parigi da genitori polacchi che rientrarono in patria appena prima della Seconda Guerra Mondiale. Iniziò la sua carriera da bambino come attore, successivamente fu ammesso alla Polish National Film School a Lodz, dove diresse i suoi primi corti, inclusi Two Men and A Wardrobe e The Mammals , entrambi vincitori di premi a vari festival cinematografici.

Il suo primo film, Il coltello nell’acqua (Knife in the Water – 1962), vinse il Premio della Critica alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fu nominato agli Oscar come miglior film straniero. Repulsione (Repulsion – 1965) il suo primo film in inglese, vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino, successivamente Cul-de-Sac , vinse l’Orso d’oro.

Rosemary’s Baby (1968) il suo primo film hollywoodiano, fu un grande successo di pubblico e di critica e gli valse la candidatura all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Nel 1975, ha vinto il Golden Globe come Miglior Regista e ha ottenuto 11 Nomination agli Oscar per Chinatown.

La sua straordinaria filmografia include anche Tess (1979 – Nomination agli Oscar come Miglior Regista), Frantic , Luna di fiele (Bitter Moon), La morte e la fanciulla (Death and the Maiden), Oliver Twist , L’uomo nell’ombra (The Ghost Writer) e Carnage . Nel 2002, con il film Il Pianista (The Pianist), Polanski vince l’Oscar e la Palma d’Oro a Cannes.

Filmografia: 2019 L’ufficiale e la spia / 2017 Quello che non so di lei / 2013 Venere in pelliccia / 2012 A Therapy – cortometraggio / 2011 Carnage / 2010 L’uomo nell’ombra / 2007 Cinéma érotique episodio di Chacun son cinéma / 2005 Oliver Twist / 2002 Il Pianista / 1999 La nona porta / 1994 La morte e la fanciulla / 1992 Luna di fiele / 1988 Frantic / 1986 Pirati / 1979 Tess / 1976 L’inquilino del terzo piano / 1974 Chinatown / 1972 Che? / 1971 Macbeth / 1968 Rosemary’s Baby / 1967 Per favore, non mordermi sul collo / 1966 Cul-de-sac / 1965 Repulsione / 1964 Le più belle truffe del mondo / 1962 I mammiferi – cortometraggio Noz w wodzie / 1961 Il grasso e il magro – cortometraggio / 1959 Lampa – cortometraggio, La caduta degli angeli – cortometraggio / 1958 Due uomini e un guardaroba – cortometraggio / 1958 Rompiamo la festa – cortometraggio / 1957 Rower – cortometraggio, Uśmiech Z ę biczny – cortometraggio, Morderstwo – cortometraggio

The Palace – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat (Harry Potter e i Doni della morte, Il discorso del re, Godzilla) due volte premio Oscar per le musiche di Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

Desplat e il regista Roman Polanski sono alla loro sesta collaborazione dopo L'uomo nell'ombra, Carnage, Venere in pelliccia, Quello che non so di lei, L'ufficiale e la spia.

The Palace – Foto e poster