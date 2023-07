Andrea Purgatori: il ricordo delle Giornate degli Autori e il lavoro come sceneggiatore

Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, salutano oggi il loro Presidente Andrea Purgatori, straordinaria figura di giornalista e uomo di cinema che in questi anni ci ha accompagnato a una crescita solida e qualificata nel quadro della Mostra del cinema. Il vice presidente Francesco Ranieri Martinotti, i consiglieri Giacomo Durzi, Giuliana Gamba, Giuseppe Gaudino, Guendalina Ponti, Luca Scivoletto, il presidente onorario Roberto Barzanti, il Delegato Giorgio Gosetti, la direttrice artistica Gaia Furrer e tutto il team che realizza la 20 edizione delle Giornate esprimono alla famiglia di Andrea la loro sincera vicinanza e lo smarrimento per un vuoto insostituibile.

“Caro Presidente – scrive Giorgio Gosetti – in questi anni abbiamo condiviso tutti i momenti e le scelte che, grazie soprattutto a te, ci hanno fatto crescere. Ma parlavamo con passione di libri, film, inchieste, progetti e sogni che fanno del cinema e anche di un festival un frammento vitale ed essenziale per la cultura di un paese. È proprio la tua visione, la tua acuta percezione del presente che oggi mancherà. Continua a controllarci, stimolarci, proteggerci. Vedrai che cammineremo a schiera dritta sulla strada che ci hai insegnato”.

“La prima parola che mi viene alla mente pensando ad Andrea è “umanità” – dice Gaia Furrer – Il suo era un calore fatto di lucida intelligenza, generosa allegria, protezione di noi tutti, attenzione agli artisti delle Giornate, a chi ci lavora, all’ultimo spettatore che entrava in sala, al compagno di tavolo nelle notti intere spese a parlare di vita e di cultura a Isola Edipo durante la mostra di Venezia. È stato fondamentale per me in questi anni, ma chi non direbbe lo stesso? Dalla pagina di un suo libro, dallo schermo televisivo, dalle sue sceneggiature e inchieste, ogni volta Andrea Purgatori ci ha regalato tanto. So che mi sarà vicino anche adesso”.

Andrea Purgatori ha firmato e collaborato a sceneggiature di lungometraggi come Il Muro di gomma, film di Marco Risi sull’incidente aereo di Ustica del 1980, in cui Purgatori appare anche come attore e vince un Nastro d’argento al Migliore soggetto, insieme a Sandro Petraglia e Stefano Rulli. Altri lavori di Purgatori includono Il giudice ragazzino (1994) che si aggiudica un Globo d’oro alla Miglior sceneggiatura, insieme al regista Alessandro Di Robilant e Ugo Pirro; Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti e Igor Skofic (2006), Fortapàsc di Marco Risi (2009), Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido (2011) e un paio di collaborazioni con Carlo Verdone per Posti in piedi in paradiso (2012) e L’abbiamo fatta grossa (2016).

FILMOGRAFIA

Spettri, regia di Marcello Avallone (1986)

Maya, regia di Marcello Avallone (1988)

Panama Sugar, regia di Marcello Avallone (1990)

Il muro di gomma, regia di Marco Risi (1991)

Nel continente nero, regia di Marco Risi (1992)

Il giudice ragazzino, regia di Alessandro Di Robilant (1994)

Segreto di Stato, regia di Giuseppe Ferrara (1995)

Last Cut – Ultimo taglio, regia di Marcello Avallone (1998)

Il fantasma di Corleone, regia di Marco Amenta (2004)

Fascisti su Marte, regia di Corrado Guzzanti e Igor Skofic (2006)

Fortapàsc, regia di Marco Risi (2009)

Due vite per caso, regia di Alessandro Aronadio (2010)

Vallanzasca – Gli angeli del male, regia di Michele Placido (2011)

L’industriale, regia di Giuliano Montaldo (2011)

Posti in piedi in paradiso, regia di Carlo Verdone (2012)

Cha cha cha, regia di Marco Risi (2013)

L’abbiamo fatta grossa, regia di Carlo Verdone (2016)

Orecchie, regia di Alessandro Aronadio (2016)

Io c’è, regia di Alessandro Aronadio (2018)

Era ora, regia di Alessandro Aronadio (2023)