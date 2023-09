Venezia 80: Premio Carlo Lizzani 2023 al film d’animazione “Invelle” di Simone Massi

Il Premio Carlo Lizzani, riconoscimento collaterale di Venezia 80 è stato assegnato a Invelle di Simone Massi dagli esercenti italiani più coraggiosi del 2023. Marco Bogani e i giovani del Cinema Garibaldi di Scarperia (Fi), riconosciuti come gli esercenti più coraggiosi del 2023, assieme a Tiziana e Stefania Medda del Cinema Odissea di Cagliari, hanno assegnato il Premio Carlo Lizzani – film italiano 2023 a Invelle di Simone Massi, prodotto da Salvatore Pecoraro e Daniele di Gennaro, distribuito da I Wonder Pictures.

“La nostra scelta è caduta su Invelle – dichiara Marco Bogani e il gruppo dei sette giovani del cinema di Scarperia – un’opera di animazione che affronta con passione e sensibilità la storia d’Italia dall’avvento del fascismo agli anni di piombo. Un racconto di ricordi, affetto e empatia che Simone Massi e i suoi collaboratori sviluppano con circa 40.000 disegni animati a passo uno e che colpiscono per la loro originalità e forza espressiva”.

“La decisione degli esercenti, sicuramente coraggiosa – dichiara Flaminia Lizzani – riconosce il valore del cinema d’animazione italiano. Sono felice che il premio intitolato a mio padre sia stato assegnato quest’anno a un autore che lavora da sempre con il linguaggio del disegno animato. Mio padre, che è sempre stato sostenitore della sperimentazione, avrebbe sicuramente apprezzato questa scelta”.

Gli esercenti che hanno scelto il film di Simone Massi lo adotteranno nella propria sala con una programmazione mirata e lo promuoveranno attivamente presso i loro colleghi. La cerimonia di premiazione avverrà oggi, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 15:00, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior a Lido di Venezia, alla presenza di Roberto Cicutto, Presidente della Biennale e di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, che consegnerà il premio a Simone Massi.

Il Premio Carlo Lizzani, il cui logo è stato disegnato dal regista Ettore Scola, è realizzato dall’Anac, con il sostegno della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, di Roma Lazio Film Commission e di Regione Lazio.

“Invelle” è prodotto da Minimum Fax Media e dalla svizzera Amka Films Production. Il film d’animazione, in Concorso a Venezia 80 nella sezione “Orizzonti”, segna l’esordio nel lungometraggio del celebratissimo animatore Simone Massi. La trama è un racconto accorato e poetico sulla follia della guerra filtrata dagli occhi dell’infanzia attraverso tre differenti generazioni.

La sinossi ufficiale del film: Nel 1918 Zelinda è una bambina contadina con la madre in cielo e il padre in guerra. Le tocca smettere l’infanzia e indossare la casa, i fratelli, la stalla e le bestie. Un giorno Zelinda torna ad avere una madre e un padre. Alla fiera del paese la bambina si stringe al babbo e spalanca gli occhi per far posto a tutte le cose che le si parano davanti. Vere o immaginate che fossero, Zelinda quelle cose ormai le ha viste e si è fatta una sua idea di come gira il mondo. Gira così velocemente che di colpo la sua storia diventa quella di un’altra. Nel 1943 Assunta è una bambina contadina che sta in equilibrio su una gamba, con la testa guarda il cielo e tiene il piede in guerra (un’altra!). Ma appena ne ha modo Assunta si cuce un vestito colorato, fa un saltello e hop! la guerra era tutto uno scherzo, o comunque adesso non c’è più. La guerra (forse!) non c’è più e con essa scompare un mondo intero: un salto più grande di quel che sembrava. Nel 1978 Icaro è un bambino contadino che gira in tondo attorno al niente. È stato sognato tanti anni prima e deve fare e farà quello che non è stato possibile per sua madre e sua nonna. E per chi è venuto prima di loro. E prima ancora. E prima ancora.

Commento del regista