Nella foto: il montatore Kirk Baxter, il regista David Fincher, il direttore della fotografia Erik Messerschmidt e il sound designer Ren Klyce a Venezia 80 con The Killer (Photo by Kate Green/Getty Images for Netflix)

Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80, dal 10 novembre su Netflix sarà disponibile The Killer, il thriller noir di David Fincher con protagonista Michael Fassbender.

The Killer – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo un disastroso passo falso, un assassino (Michael Fassbender) sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all’uomo su scala globale che giura non essere personale.

Il cast include anche Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Sala Baker, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco.

The Killer – Trailer e video

Curiosità sul film

David Fincher (Seven, Mank) dirige da una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker (Seven, Il mistero di Sleepy Hollow, Windfall), basata sulla graphic novel omonima scritta da Alexis Nolent.

Adattare la graphic novel scritta da Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon è un progetto che David Fincher persegue da quasi 20 anni.

David Fincher stava prendendo in considerazione numerosi progetti per il seguito di Mank (2020) fino a quando non ha incontrato Michael Fassbender e hanno avuto diversi incontri insieme su questo progetto. Dopo aver avuto molte discussioni approfondite e aver visto quanto Fassbender fosse impegnato nel farlo, Fincher ha deciso di realizzare “The Killer”.

Questo è il secondo lungometraggio di un accordo esclusivo di 4 anni tra David Fincher e Netflix, con il loro primo film che è stato “Mank£ del 2020.

Questa è la seconda collaborazione tra David Fincher e lo sceneggiatore Andrew Kevin Walker dopo Seven (1995). Tuttavia, Walker ha scritto non accreditato anche per The Game – Nessuna regola (1997) e Fight Club (1999) entrambi film di Fincher.

Il primo ruolo da protagonista di Michael Fassbender in un lungometraggio dal 2019, dopo una pausa di quattro anni dalla recitazione.

La sinossi ufficiale del fumetto: Un assassino d’élite soffre di una crisi psicologica mentre tenta di allontanarsi dalle ramificazioni politiche causate dai suoi omicidi. Un professionista. Un uomo con pochi scrupoli, nervi d’acciaio e un dito fermo sul grilletto, ma anche un uomo sul punto di crollare. Dopo disavventure in Centro e Sud America e dopo aver guadagnato abbastanza soldi per andare in pensione comodamente, il Killer si ritira in Messico, ma i suoi colleghi hanno ancora bisogno delle sue insostituibili capacità…e in breve tempo viene risucchiato nel grande gioco geopolitico tra Cuba, Venezuela e Stati Uniti. L’artista Luc Jacamon e lo scrittore Matz (The Black Dahlia) realizzano la raccolta definitiva della saga poliziesca nominata all’Eisner Award, The Killer, una serie hardboiled e noir che lo scrittore di bestseller del New York Times Brian Michael Bendis definisce “una delle migliori serie in graphic novel degli ultimi dieci anni”.

La graphic novel in versione integrale e in edizione italiana è disponibile in pre-ordine (formato ebook) su Amazon.

Note di regia

“The Killer” rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle. Penso da sempre che la frase: “Cosa ci facevi a Chinatown?… Il meno possibile” sia la più riuscita evocazione di una retroscena che io abbia mai sentito. Nutrivo anche una certa curiosità per il genere revenge, come strumento per creare tensione. Così quando il Sig. Walker ha deciso di unirsi a noi e ha abbracciato le mie idee/domande sulle ampie pennellate di senso che lasciano il posto all’invisibile “espansione del momento”, ho capito che dovevamo inventarci qualcosa. La risposta tre ore dopo del Sig. Fassbender: “Si, facciamolo!” ci ha convinto entrambi, e, ovviamente, volevamo tutti Tilda (Il Sig. Walker ha scritto la storia intorno a lei – ma per favore non diteglielo, potrebbe diventare insopportabile se scoprisse che letteralmente tutti pensano questo di lei). [David Fincher]

The Killer – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del duo Trent Reznor & Atticus Ross (Boston – Caccia all’uomo, Bones and All, Empire of Light, Challengers).

(Boston – Caccia all’uomo, Bones and All, Empire of Light, Challengers). Reznor & Ross hanno già collaborato con il regista David Fincher per le musiche di The Social Network (premio Oscar alla migliore colonna sonora originale), Millennium – Uomini che odiano le donne, L’amore bugiardo – Gone Girl e Mank (candidatura all’Oscar per migliore colonna sonora originale).

Reznor & Ross hanno vinto un secondo Oscar nel 2021 per le musiche del film d’animazione Soul di Disney-Pixar.

The Killer – Foto e poster