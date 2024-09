Venezia 81, Joker: Folie À Deux – prima clip ufficiale e nuovo poster IMAX di Joker 2

Joker: Folie À Deux aka Joker 2 ha debuttato a Venezia 81, e in concomitanza con le proiezioni al Lido sono disponibili una nuova clip e una nuova locandina IMAX del film diretto dal regista Todd Phillips. Nella clip una scena tra l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix e la Lee Quinzel di Lady Gaga.

Nella clip, Lee racconta ad Arthur della prima volta che ha visto Joker al Murray Franklin Show, e dice che guardandolo sperava che “avrebbe fatto saltare le cervella” al presentatore. Lee continua confessando che quando lo ha visto in tv fare questo, da quel momento esatto non si è “più sentita così sola”. La clip termina con Lee che canta qualche verso di “Get Happy”, ma non appena Arthur si unisce a lei, una delle guardie fischia per zittirli.

Joker Folie À Deux – Nuova clip ufficiale in lingua originale

Phoenix ha parlato di ciò che lo ha ispirato a realizzare il sequel:

È l’unico modo in cui posso fare un film. Se non sembra pericoloso, se non ci sono buone probabilità di fallire in modo spettacolare, allora…che senso ha?

Phillips a tal proposito ha voluto puntualizzare:

Quello è stato letteralmente il motivo per farlo. L’unica ragione per cui Joaquin farebbe un sequel è se lo spaventasse. Una cosa che lo eccitava davvero nel primo film era questa paura, ogni giorno, questa nauseante paura del tipo in cui ti chiedi:’Cosa stiamo facendo?’. Non voleva che fosse facile. E voleva sentirsi spaventato anche in questo caso. Dice, ‘Beh, se devo farlo, voglio solo sentire che non potrebbe funzionare.’ Comunque non lo considero un sequel. Una notte da leoni 2 era un sequel. Spesso un sequel è più o meno lo stesso, solo più grande. Certo [Folie À Deux] è un sequel, ma sembrava che stessimo facendo qualcosa di completamente diverso. È qualcosa di molto più diverso a livello tonale e intrinseco. Il primo ha sovvertito le aspettative su cosa fosse. Quindi come si fa farlo di nuovo? Ho sempre detto, all’inizio, che il film dovrebbe dare la sensazione che sia stato fatto da persone folli. Come se i detenuti gestissero il manicomio. Sembra un grande colpo di scena. Dici semplicemente, ‘Beh, fan*ulo. Perché no? Cosa stiamo facendo tutti qui, se non per fare questo?’

L’uscita di “Joker: Folie á Deux” nei cinema italiani è fissata al 2 ottobre 2024.

Il nuovo poster ufficiale IMAX