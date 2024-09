Venezia 81, Joker: Folie À Deux: spot tv con Harvey Dent, prima featurette e nuova locandina di Joker 2

Nuovi video ufficiali del sequel con joaquin Phoenix e Lady Gaga in anteprima e in concorso a Venezia 81 e al cinema dal 2 ottobre con Warner Pictures Italia.

Joker: Folie À Deux aka Joker 2 sarà proiettato oggi in anteprima a Venezia 81, per poi uscire nei cinema italiani il 2 ottobre. Nell’attesa Warner Bros. Pictures ha reso disponibili un nuovo spot tv in cui viene mostrato l’Harvey Dent di Harry Lawtey (Industry), che nei fumetti diventa il folle villain “Due Facce”; una prima featurette che si addentra nella musica del film, che ricordiamo è un musical, e una nuova locandina ufficiale del film che ritrae Arthur Fleck e Harley Quinn.

“Joker: Folie à deux” vede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

Joker Folie À Deux – Il nuovo spot tv in lingua originale

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux – only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/CqDld31gVg — Joker Movie (@jokermovie) September 3, 2024

I fan hanno familiarità con il personaggio di Harley Quinn dai fumetti, film e serie tv, ma questa versione di “Joker: Folie à deux”, interpretata dall’attrice e musicista Lady Gaga, sarà molto diversa da qualsiasi incarnazione che abbiamo visto finora.

Il regista Todd Phillips lo ha confermato in una recente intervista con Variety:

La voce acuta, quell’accento, il masticare gomme e tutto quel genere di cose impertinenti che si trovano nei fumetti, le abbiamo eliminate. Volevamo che si adattasse a questo mondo di Gotham che abbiamo creato dal primo film.

Gaga è una cantante talentuosa e musicalmente eclettica, ma i realizzatori per questo film volevano creare per lei un suono più grezzo e instabile, che oscillasse tra euforia e disperazione, anche se a volte ciò richiedeva di stonare. Gaga parlando della parte musicale del ruolo ha spiegato:

Ci siamo chiesti cosa avrebbe dovuto essere vero perché due persone iniziassero a cantare nel bel mezzo di una conversazione? Da dove viene la musica quando nessuno può sentirla tranne i personaggi? Né Arthur né Lee sono cantanti professionisti e non dovrebbero apparire come se lo fossero.

Phoenix concorda e parla di questo approccio musicale non convenzionale:

Per me era importante che non eseguissimo mai le canzoni come si fa di solito in un musical. Non volevamo vibrato e note perfette…l’obiettivo era fare qualcosa di snervante ma onesto.

Joker Folie À Deux – La nuova featurette “The Music Within”

In molti musical, gli attori cantano insieme ad una traccia preregistrata. In questo film, Phoenix e Gaga hanno fatto tutto dal vivo, accompagnati da un pianista che si esibiva fuori campo. In sala di montaggio, Phillips ha poi cercato di assemblae il tutto nella maniera più coerente, qualcosa che il regista ha descritto come un “incubo”.

“In particolare per Joaquin, gran parte di ciò che conta è sentire il momento mentre lo fai”, dice Phillips. “Non puoi deciderlo in uno studio di registrazione tre settimane prima di presentarti per le riprese”.

Phillips ha anche risposto ad una domanda sul “Metodo” e sull’approccio full-immersion e fisicamente trasformativo di Phoenix e Gaga ai rispettivi personaggi.

Non so nemmeno cosa significhi Metodo. Lui lo prende sul serio? Lei lo prende sul serio? Cavolo, sì. Ma lui non rimane nel personaggio 24 ore al giorno. Con lei, direi che lo fa molto di più di lui. Ma come regista, sono a favore di qualsiasi cosa serva per portarli dove devono essere. Adoro il caos che ne consegue. La maggior parte di noi va in giro con questa versione che in un certo senso presentiamo al mondo, ma c’è questa ombra di sé. E sono sempre affascinato dalle persone quando quella maschera scivola via e quest’altro lato emerge.

Il nuovo poster ufficiale