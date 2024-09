Venezia 81: annunciati i vincitori del premio collaterale La Pellicola d’Oro e del Premio Starlight international Cinema Award

Si è tenuto presso l’Hotel Excelsior Lido Di Venezia, all’interno di Venezia 81, il premio collaterale La Pellicola d’Oro assegnato dall’Ass.ne Culturale “S.A.S. Cinema” di cui è il Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del Premio dedicato alle Maestranze e all’artigianato.

Il riconoscimento giunto alla sua XIV edizione, ha l’obiettivo di promuovere quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono “sconosciuti” o non correttamente valutati.

Durante la premiazione oltre a riconoscere tre tecnici che hanno collaborato alla realizzazione di film italiani in concorso a Venezia, si è discusso con gli ospiti presenti, il Presidente della FilmCommission Liguria Cristina Bolla, la Dott.ssa Mariella Troccoli, (commissario Straordinario) della FilmCommission Lazio, Valeria Allegritti (delegata dal Comune di Roma Assessorato alla Cultura), il Produttore cinematografico Gianluca Leurini e il Direttore Artistico de La Pellicola d’Oro Enzo De Camillis, l’importanza di tramandare alle nuove generazioni i mestieri e l’artigianato del nostro cinema che è il nostro Made in Italy.

Venezia 81 – Vincitori Pellicola d’Oro 2024

ANTONELLA BACHINI Sarta di Scena

per il film “CAMPO DI BATTAGLIA” di Gianni Amelio

Prodotto: Kavac Film, RAI Cinema, IBC Movie

KRISTIAN DE MARTIIS Capo Elettricista

per il film “VERMIGLIO” di Maura Delpero

Prodotto: Cinedora Film, Charades, RAI Cinema.

ITALO MAURIZI Attrezzista di Scena

per il film “IDDU” di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia

Prodotto: Indigo Film, RAI Cinema, Les Films Du Losage

Venezia 81 – Il Premio Starlight international Cinema Award

In occasione di Venezia 81 si è svolta l’XI edizione dello Starlight international Cinema Award, durante la quale è stato anche insignito di un prestigioso premio il regista Mario Chiavalin per il suo docufilm La loggia occulta: Democrazia a rischio.

Un’edizione che ha visto oltretutto assegnare a Cristina Donadio il Premio alla Carriera, a Simona Marchini il Premio Eccellenza Artistica per il Teatro e a Paolo Pierobon e Vanessa Gravina il premio Migliori attori. Premio Speciale a Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud, mentre il Premio per la Regia Innovativa è andato a Katabasis di Samantha Casella.

Il Premio Miglior Film è stato assegnato a Familia di Francesco Costabile, tratto da una storia vera di violenza di genere (dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste) e aggiudicatosi anche il Premio Rivelazione per Marco Cicalese, rientrante tra i protagonisti in un cast di qualità formato da Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Francesco Di Leva. Il Premio Internazionale, inoltre, a Milad Tangshir, per la Settimana Internazionale della Critica, al film Anywhere Anytime.

Attraverso le voci dei protagonisti dell’epoca, La loggia occulta: Democrazia a rischio offre una riflessione profonda su eventi che hanno segnato indelebilmente la storia italiana, invitando il pubblico a comprendere meglio il passato per guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Un docufilm che esplora il lato nascosto della storia d’Italia, rivelando trame oscure e disegni segreti che hanno contribuito a creare uno “Stato parallelo”.

Noto per il suo impegno nel raccontare storie della nostra storia recente, Chiavalin – anche produttore, sceneggiatore e scrittore – ha poi annunciato il suo prossimo progetto cinematografico intitolato Giuseppe Taliercio: Il delitto perduto, a proposito di cui ha dichiarato: “Questo film continua il mio percorso di esplorazione delle vicende che hanno profondamente influenzato la società italiana, mettendo in luce non solo i fatti, ma anche le emozioni e le conseguenze che hanno colpito le persone coinvolte”.

Questo riconoscimento a “La loggia occulta: Democrazia a rischio” non solo celebra il suo talento artistico, ma sottolinea l’importanza di continuare a raccontare e riflettere su momenti critici della nostra storia.

Photo credits: Virgo Comunicazione