Sony Pictures ha svelato un nuovo trailer ufficiale italiano per il sequel Venom 2 aka Venom: La Furia Di Carnage che come preannuncia il titolo, vedrà il Cletus Kasady alias Carnage di Woody Harrelson come antagonista principale al fianco di Tom Hardy che riprenderà il ruolo di Eddie Bock alias Venom dal film originale. Il cast include anche Michelle Williams di nuovo nei panni di Anne Weying e la candidata all’Oscar Naomie Harris che vestirà i panni della malvagia Shriek, che nei fumetti Marvel è la fidanzata di Kasady.

“Venom 2” è diretto di Andy Serkis, l’attore noto per i ruoli in motion-capture di Gollum (Il signore degli anelli), Cesare (Il pianeta delle scimmie) e Snoke (Star Wars) è al suo terzo lungometraggio da regista dopo l’esordio con il dramma biografico Ogni tuo respiro (2017) e l’avventura live-action Mowgli – Il figlio della giungla (2018). La sceneggiatura è scritta da Kelly Marcel, da una storia di Tom Hardy e Kelly Marcel. Basato sui personaggi creati da David Michelinie e Todd McFarlane per la Marvel Comics.

Venom 2 trailer

Venom 2 secondo trailer italiano

Il secondo trailer italiano di Venom – La furia di Carnage è stato pubblicato il 2 agosto 2021

Venom 2 primo trailer italiano

Il primo trailer italiano di Venom – La furia di Carnage è stato pubblicato il 10 maggio 2021.

Cast principale e personaggi del film

Tom Hardy: Eddie Brock / Venom – Un giornalista investigativo che ospita un simbionte alieno, Venom, che gli conferisce abilità sovrumane.

Woody Harrelson: Cletus Kasady / Carnage – Un serial killer psicotico che diventa l’ospite di un altro simbionte, Carnage. Mentre è in prigione, Kasady si rifiuta di parlare con chiunque oltre a Brock, che considera uno spirito affine. Kasady ha un aspetto diverso rispetto alla sua apparizione nella scena dei titoli di coda del primo film, che secondo il regista Andy Serkis indica il passare del tempo tra i film.

Michelle Williams: Anne Weying – un procuratore distrettuale ed ex fidanzata di Eddie.

Naomie Harris: Frances Barrison / Shriek: l’interesse amoroso di Kasady, che Serkis ha descritto come un’anima danneggiata che ha vissuto in isolamento e cela un lato oscuro.

Reid Scott: Dan Lewis – un medico e fidanzato di Anne.

Stephen Graham: Mulligan – un detective che spera di usare Brock per trovare i resti delle vittime degli omicidi di Kasady.

Peggy Lu riprende il ruolo di proprietaria di un minimarket, la signora Chen, dal primo film.

Curiosità su Venom 2

Travis Knight, Rupert Sanders e Rupert Wyatt sono stati i registi candidati prima che la scelta cadesse su Andy Serkis.

Andy Serkis voleva che Carnage avesse movimenti “fuori fase e strani” che si adattassero ai suoi poteri e alla sua natura: “Cletus ha una vera intelligenza e umorismo, e questo si riflette nel simbionte che è legato a lui; la giocosità, l’arguzia e la stranezza di Carnage, per questo non riusciresti a fermarlo. Combattere Carnage sarebbe in pratica come cercare di combattere con un polpo.” Serkis e il suo team hanno lavorato con un gruppo di ballerini e attori su un palcoscenico di performance-capture per testare e costruire i movimenti di Carnage.

Sony ha scelto di sostituire Ruben Fleischer, regista dell’originale Venom, a causa dei suoi impegni in Zombieland – Doppio colpo (2019).

Il cast del film comprende quattro candidati all’Oscar: Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomie Harris e Michelle Williams.

Andy Serkis cita “La strana coppia” come un’influenza sulla relazione tra Eddie Brock e Venom: “Stanno cercando di capire come stare insieme. Eddie sta lottando con Venom che è come un bambino maniaco, mentre Venom si sente intrappolato nel corpo di Eddie.”

“Venom 2” è il secondo film del Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC).

Quando Brock entra nel negozio della signora Chen, Venom prepara una pila di riviste per lei. Sulla copertina di quelle riviste c’è Stan Lee.

Il quarto film Marvel con le musiche di Marco Beltrami dopo Logan – The Wolverine (2017), Fantastic 4 – I fantastici quattro (2015) e Wolverine – L’immortale (2013).

Tom Hardy ha ricevuto il suo primo credito per aver scritto la storia per questo film, rendendolo la quarta persona a ricevere un credito per la scrittura di un film di supereroi a fumetti in cui ha anche recitato, dopo Christopher Reeve (Superman IV), Paul Rudd (Ant-Man) e Ryan Reynolds (Deadpool 2).

Il primo film di Andy Serkis a non avere la musica composta da Nitin Sawhney.

Venom 2 non fa parte dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM)

Sia Tom Hardy che Stephen Graham hanno interpretato il mafioso Al Capone. Hardy nel film Capone (2020) e Graham nella serie tv Boardwalk Empire: L’impero del crimine. Entrambi sono attori inglesi nonché unici attori non americani ad aver interpretato Capone.

Il Venom dei fumetti

Venom è apparso per la prima volta sulle pagine di “The Amazing Spider-Man #300” di Marvel Comics nel 1988. Il personaggio iniziò come un “costume” alieno indossato da Peter Parker che inizia a manipolare le sue emozioni e le sue azioni. Alcuni anni più tardi Peter si libera del costume che finirà nelle mani del fotografo Eddie Brock che lo utilizzerà per diventare l’anti-eroe Venom. Nel corso degli anni Venom ha assunto molte forme diverse e ha servito diversi “ospiti”. Nella versione “Ultimate Marvel Universe” del personaggio il costume è stato creato dai genitori scienziati di Parker e Brock nel tentativo di curare il cancro. Nel più recente arco narrativo dei fumetti il simbionte Venom si è fuso con Scorpion e l’ex compagno di scuola di Parker, il bullo Flash Thompson aka Agente Venom. Venom è apparso per la prima volta sul grande schermo nell’affollato Spider-Man 3 di Sam Raimi, con Topher Grace nei panni di Eddie Brock.

Il Carnage dei fumetti

Carnage è un supercriminale alieno solitamente raffigurato come un avversario di Spider-Man e l’arcinemico di Venom. Il personaggio è apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man #361 (aprile 1992) creato dallo scrittore David Michelinie e dall’artista Mark Bagley, sebbene la prima illustrazione pubblicata di Carnage sia stata disegnata da Chris Marrinan. Carnage appartiene a suna razza di parassiti extraterrestri amorfi noti come Simbionti, che formano un legame simbiotico con i loro ospiti e conferiscono loro abilità sovrumane. Originario di Venom, Carnage è molto più potente del suo simbionte genitore a causa della biologia dei simbionti, ed è per molti versi una versione ancor più oscura di lui. Come Venom, Carnage ha avuto più ospiti nel corso degli anni, ma il suo più famoso rimane il primo, il serial killer Cletus Kasady, la cui personalità sadica si abbina perfettamente a quella del simbionte. Altri ospiti includono Ben Reilly, Karl Malus e Norman Osborn.

Il film Venom originale

L’originale Venom non ha di certo entusiasmato presentando un Tom Hardy volenteroso ma perennemente sopra le righe, una sceneggiatura infarcita di un umorismo forzato e un folle cassare tutta la parte prettamente horror, tagliata per poter abbassare il divieto ai minori del film e portare in sala anche una platea di adolescenti, scelta quest’ultima che ha senza dubbio pagato a livello di incassi (856 milioni a livello globale) ma non per quanto riguarda la qualità. In “Venom” non ha funzionato neanche l’antagonista, tra i più ameni mai visti sul grande schermo, il volenteroso Riz Ahmed pecca del carisma necessario a dare corpo e anima ad un villain credibile, idem per gli effetti visivi da videogame realizzati in toto in CG senza l’ausilio della motion-capture, che secondo quanto riferito sembra non si adattasse bene a livello pratico alla figura del simbionte; una mancanza quest’ultima che però ha finito per togliere quel tocco di realismo che forse avrebbe reso Venom e Riot meno posticci e più credibili, in special mondo nel confronto finale in cui ad un certo punto si perde completamente la trebisonda in un delirio “melting” che gridava vendetta. Speriamo che in questo sequel si sia intervenuto sul comparto CG ed effetti visivi, visto anche l’enorme lasso di tempo avuto per la post-produzione.

Logo ufficiale, foto e video

La data di uscita di Venom 2

Il sequel “Venom – La furia di Carnage” aka #Venom2 debutterà nei cinema del Regno Unito il 15 settembre 2021 e nelle sale americane e italianea partire dal 23 settembre. Negli Stati Uniti il film sarà distribuito da Paramount Pictures, in Italia e Regno Unito sarà Sony Pictures a portare il film nei cinema.