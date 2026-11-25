Viola come il Mare 3, quarta puntata: il caso del giudice ucciso e la svolta tra Viola e Max

Al centro, un nuovo omicidio in tribunale e il legame sempre più evidente tra Viola Vitale e Max Paternò. Le indagini, questa volta, si intrecciano con una tensione personale che i due fanno sempre più fatica a tenere nascosta. La terza stagione della fiction, partita il 4 novembre, prosegue il suo cammino in sei appuntamenti, con Francesca Chillemi ancora protagonista nei panni della giornalista di Sicilia Webnews.

In un corridoio del tribunale, due investigatori consultano fascicoli e carte: l’atmosfera richiama il nuovo caso della puntata.

Un giudice ucciso in tribunale: la pista è piena di ombre

Nella nuova puntata di Viola come il Mare 3, Viola e Max si ritrovano tra i corridoi del tribunale, dove l’omicidio di un giudice apre un’indagine tutt’altro che semplice. La vittima, stando alle prime anticipazioni, non era una persona senza nemici. Anzi. In molti, per motivi diversi, avrebbero potuto covare rancore nei suoi confronti.

Il caso porta la giornalista e l’ispettore dentro un mondo chiuso, fatto di formalità, silenzi e verità dette a metà. Ma la strada più ovvia potrebbe non essere quella giusta. La svolta, infatti, potrebbe arrivare da un dettaglio rimasto ai margini. Uno di quelli che all’inizio sembrano contare poco e poi, all’improvviso, cambiano il peso di ogni sospetto.

Viola e Max sempre più vicini, anche lontano dalle indagini

Mentre il caso del giudice ucciso si complica, il rapporto tra Viola e Max prende sempre più spazio nella quarta puntata. I due lavorano fianco a fianco, si cercano, si studiano. E il confine tra collaborazione e attrazione, scena dopo scena, diventa sempre più sottile.

È una delle novità più forti di questa stagione. Dopo l’allontanamento da Francesco Demir, Viola si ritrova a condividere con Max non solo piste da seguire, interrogatori e intuizioni. C’è anche altro. I due cominciano a vedersi fuori dal lavoro, con una naturalezza che sembra spiazzare prima di tutto loro.

Nessuno, almeno per ora, sembra voler dare un nome a quello che sta succedendo. Però qualcosa si muove. Nei dialoghi, negli sguardi, in quelle pause che spesso, in una fiction, pesano più di molte parole.

Blackout a casa di Max, poi arriva Ginevra: il momento si spezza

Il passaggio più delicato della puntata arriva con un nuovo blackout a casa di Max. La luce salta e la serata cambia ritmo. In quel buio, Viola e Max si avvicinano. Le distanze si accorciano, l’atmosfera si fa più intima, e per un istante i due sembrano pronti a mettere da parte prudenza e razionalità.

Poi la luce torna. E insieme alla luce arriva anche Ginevra, rientrata prima del previsto dal suo viaggio. Un ingresso improvviso, netto, che interrompe tutto e riporta la scena alla realtà.

Viola e Max restano in imbarazzo. Non servono grandi spiegazioni: dalle anticipazioni, la scena sembra giocare tutta sulla tensione trattenuta, su quello che stava per accadere e che invece resta sospeso. Per Max, soprattutto, l’arrivo di Ginevra rischia di rimettere ordine dove ordine, ormai, non c’è più.

Viola si confida con Tamara e prova a negare tutto

Dopo quanto accaduto a casa di Max, Viola cerca un confronto con Tamara. Le racconta l’episodio, ma prova subito a ridimensionarlo. “È stato solo un errore”, lascia intendere. Forse ne è convinta. O forse sta solo cercando di convincersi che tra lei e Max non cambierà nulla.

La domanda, però, resta lì. Basta davvero una parola per fermare qualcosa che ha già iniziato a prendere forma? La quarta puntata di Viola come il Mare 3 sembra muoversi proprio su questa incertezza, con Viola divisa tra il bisogno di tenere tutto sotto controllo e un sentimento che non riesce più a respingere.

Il nuovo appuntamento tiene insieme il lato investigativo della serie e una possibile svolta sentimentale destinata a pesare anche sugli episodi successivi. Il caso del tribunale spinge avanti la puntata, ma è il rapporto tra Viola e Max a promettere le conseguenze più importanti. Mercoledì sera, su Canale 5, Viola dovrà indagare su un omicidio. E, forse, anche su se stessa.