Film live-action: Voltron ha trovato il suo protagonista e il film dei Rugrats un regista

Il film live-action di Voltron pare abbia trovato il suo protagonista, trattasi dell’attore scozzese Daniel Quinn-Toye, utilizziamo il condizionale poiché il sito THR che riporta la notizia non ha specificato il ruolo che Quinn-Toye andrà ad interpretare.

L’attore 21enne ha fatto piccole apparizioni in serie tv come River City, Outlander e in un episodio della sitcom Badults (2013-2014) della BBC Three in cui interpretava, all’epoca aveva 11 anni, la versione bambino di Tom Parry. Il curriculum di Quinn-Toye include anche ruoli a teatro tra cui una produzione di Romeo & Giulietta della Jamie Lloyd Company.

Il regista Rawson Marshall Thurber, che ha diretto Dwayne Johnson in Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo, ha ideato la storia, sta scrivendo la sceneggiatura con Ellen Shanman ed è candidato anche alla regia.

Il film si baserà sulla serie tv uscita negli States nel 1983 con il titolo Voltron: Defender of the Universe. La serie tv era un mash-up di due diverse serie di anime televisivi giapponesi prodotti da Toei Animation: GoLion e Armored Fleet Dairugger XV.

Thurber e i produttori “hanno condotto una ricerca approfondita per i protagonisti maschili e femminili, effettuando provini a inizio e metà settembre. Quinn-Toye è stato uno dei quattro ad entrare nella rosa dei candidati per il ruolo principale maschile”. Il ruolo femminile non è ancora stato assegnato.

Todd Lieberman di Hidden Pictures e David Hoberman di Hobie Films sono i produttori del progetto con Rawson Marshall Thurber e Bob Koplar, quest’ultimo capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà Voltron.

Il franchise di Voltron…

“Voltron” è una serie televisiva animata in franchising che presenta una squadra di cinque esploratori spaziali che pilotano un gigantesco Super Robot. Voltron è un adattamento di diverse serie televisive anime giapponesi della Toei Animation. La serie televisiva originale è andata in onda dal 10 settembre 1984 al 18 novembre 1985. La prima stagione di Voltron, con il “Lion Force Voltron”, è stata adattata dalla serie Beast King GoLion. La seconda stagione, con il “Vehicle Team Voltron”, è stata adattata dalla serie non correlata Armored Fleet Dairugger XV. Nel 1998 è stata realizzata una nuova serie animata in CG con il titolo Voltron: The Third Dimension. “Voltron: Defender of the Universe” ha generato tre serie successive, fumetti, videogiochi e una linea di giocattoli.

Nel 2016 Netflix lancia la serie esclusiva Voltron: Legendary Defender, prodotta da DreamWorks Animation, un reboot della storia di Voltron ambientata in un universo di fantascienza in cui l’energia planetaria chiamata “quintessenza” può essere utilizzata per alimentare veicoli e magia. Voltron segue le avventure di cinque ragazzi terrestri, i quali diventano Paladini di Voltron e devono imparare a lavorare insieme per controllare il gigantesco robot Voltron e usarlo per sconfiggere il malvagio Impero Galra. La serie si è conclusa a dicembre 2018 dopo otto stagioni e un totale di 78 episodi.

Il 9 ottobre 2011 è stato caricato YouTube Voltron: The End, un fan film scritto e diretto da Alex Albrecht e interpretato da Timothy Omundson meglio noto come il poliziotto John Lassiter della serie tv Psych. Lance si sveglia dopo un’enorme battaglia in un Leone Rosso ora disattivato, solo per scoprire che questa potrebbe essere la fine di Voltron. Deve decidere se vivere qualche minuto in più o provare a raccontare al mondo cosa è successo. La fine è solo l’inizio.

Il live-action dei Rugrats ha trovato un regista

I Rugrats, serie animata andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su Nickelodeon dal 1991 al 2004, tornerà sul grande schermo dopo tre lungometraggi animati in un inedito adattamento cinematografico che ibrida CGI e live-action.

Questo nuovo adattamento ha trovato anche un regista, Jason Moore i cui crediti includono Voices, primo film del franchise Pitch Perfect, la commedia Le sorelle perfette e la commedia d’azione Un matrimonio esplosivo realizzata per Prime Video.

La serie televisiva creata da Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain si concentra su un gruppo di bambini piccoli, in particolare il curioso e coraggioso Tommy, il suo cauto migliore amico Chuckie, i gemelli dispettosi Phil & Lil e l’autoritaria cugina più grande Angelica, e sulle loro vite quotidiane, che di solito coinvolgono esperienze di vita che diventano avventure molto più grandi nell’immaginazione dei personaggi principali.

La star di Saturday Night Live Mikey Day ha scritto la sceneggiatura del live-action con Streeter Seidell. La coppia di autori ha scritto insieme anche il sequel Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo e un nuovo adattamento live-action dell’Ispettore Gadget attualmente in pre-produzione.

