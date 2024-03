Stasera in tv: “Walter” su Rai 4

Walter, su Rai 4 la commedia d’azione francese diretta da Varante Soudjian, che segue un gruppetto di rapinatori dilettanti che incappano in una letale guardia di sicurezza che nasconde un oscuro passato.

Walter – Cast e personaggi

Issaka SAWADOGO: Walter

Alban IVANOV: Goran

Judith EL ZEIN: Laurence

David SALLES: José

Alexandre ANTONIO: Thierry

Karim JEBLI: Samir

Nordine SALHI: Kamel

Samuel DIJAN: Yoni

Mara TAQUIN: Adriana

Esther AFLALO: Cliente all’ingresso

Catherine JANDRAIN: Solange

Véronique GUERIN: Cliente alla cassa

Michel NABOKOV: Cliente alla cassa

Quentin MARTEAU: Cliente in coda

Emmanuelle GILLES-ROUSSEAU: Giovane cassiere

Lili TIAKO TCHANI: Figlio di Walter

Jayden PENGELE: Figlia di Walter

Olivier BONY: Poliziotto

Laurence MARIN: Magazziniere

Walter – Trama e trailer

Per Goran e la sua squadra di rapinatori dilettanti il ​​piano era quasi perfetto: entrare di notte in un ipermercato per rapinare una gioielleria. Ma questi “buoni a nulla” non avevano previsto l’arrivo di una guardia come nessun’altra: Walter, un ex signore della guerra africano che trasformerà la loro bravata in un incubo ad occhi aperti.

Intervista con il regista Varante Soudjian e il co-sceneggiatore Thomas Pone

Questo è il tuo primo lungometraggio. Qual è il vostro background insieme?

VARANTE SOUDJIAN: Ho iniziato realizzando cortometraggi. Con il mio migliore amico di allora comprammo una videocamera a credito che non sapevamo come funzionasse e iniziammo da un giorno all’altro. Era il 1° gennaio 2000. Per le nostre prime riprese abbiamo chiesto a chi ci circondava di recitare nel film e abbiamo utilizzato come sostituto tutto ciò che avevamo intorno: un parcheggio, un’auto, il carrello della spesa di un supermercato. a poco a poco abbiamo iniziato a realizzare cortometraggi sempre più “ambiziosi”, riunendo soprattutto veri tecnici delle scuole di cinema. Poi ho avuto l’opportunità di produrre programmi per la televisione (sempre nell’ambito della commedia), come Groland, Action Discrète, Scènes de Households, En Famille, Access, ecc. continuando parallelamente a lavorare sulla scrittura di narrativa. Poi ho incontrato Thomas in un breve programma e da allora tutto è andato molto velocemente. THOMAS PONE: Ci siamo conosciuti grazie a Julien Cazarre di Action Discrète (Canal+), che ci ha fatto lavorare entrambi sul progetto Objectif Ligue 1 per Bein Sports. Stavo lasciando l’esercito e aiutavo a progettare articoli per blog, ma è stato Julien a motivarmi davvero a scrivere. Poi l’incontro con Varante è stato esplosivo e non ci siamo più lasciati.

Come è nato il personaggio dell’ex signore della guerra africano diventato guardia di sicurezza in un supermercato?

T.P: È partito da una constatazione che ci ha affascinato: quando vedevamo le guardie giurate nei supermercati, ci chiedevamo quale potesse essere il loro passato, quale fosse il loro background. V.S: Immaginavamo che avrebbero potuto avere vite incredibili prima di diventare vigilantes. Molto spesso i clienti non prestano loro attenzione e noi abbiamo voluto trasformare questa immagine di un personaggio quasi invisibile in una sorta di eroe capace di tenere testa a una banda di ladri troppo zelanti. Un delizioso dietrofront in cui Walter è il padrone del gioco.

Walter è interpretato da Issaka Sawadogo, un attore burkinabé che è anche ballerino, atleta, ecc. Come hai conosciuto questo attore straordinario?

V.S: È stato il nostro direttore del casting, Nicolas Ronchi, a presentarcelo. Inoltre, Walter è nato il giorno in cui abbiamo incontrato Issaka! È un attore incredibile con un carisma straordinario, un ingrediente essenziale per incarnare il personaggio di Walter. Mette intensità in ogni dettaglio e non solo nel look. Per noi è il pilastro del film. T.P: Trasuda un’autorità naturale pur rimanendo l’uomo più adorabile che ci sia. Era concentrato sulle riprese ed era molto felice di far parte di questo progetto.

Questa banda di delinquenti, più “buoni a nulla” che “ladri”, è guidata da Goran, interpretato da Alban Ivanov. Cosa ti ha attratto di lui?

V.S: Conoscevamo Alban prima del film e abbiamo sempre desiderato lavorare insieme. Per Alban, interpretare il ruolo di Goran è stata un po’ una sfida: interpretare un completo mascalzone, senza fede né legge, arrabbiato quanto era arrabbiato, era per lui il più innaturale possibile. Questo è così lontano da quello che è nella vita. Alla fine si è fidato e ha dato il massimo. T.P: È vero che Goran è estremamente volgare e che Alban a volte lo trova un po’ troppo detestabile. Ma è anche quella tutta la forza comica del suo personaggio. Lui e Sabande reinventano la mediocrità. Sono la versione 2019 del cattivo gusto!

Ci raccontate la scelta della banda di rapinatori formata da Karim Jebli, Nordine Salhi, Samuel Djian e Alexandre Antonio?

V.S: Ci siamo detti subito che sarebbe stato bello avere attori della nuova generazione. Samuel Djian, alias Bambi del duo comico Younes e Bambi, è stato il primo a dirci di sì per interpretare Yoni. Quindi Les Déguns, appena li abbiamo incontrati, era molto evidente per tutti. Nordine e Karim ci hanno anche detto che si sentivano come se avessero scritto le loro battute da soli perché gli erano rimaste così impresse. T.P: E poi è Alexandre Antonio, uno YouTuber che spopola su Internet, meglio conosciuto con il nome Tonio Life, che interpreta il personaggio di Thierry, il quarto ladro. Ha portato l’ultimo tocco comico che ci mancava interpretando un personaggio ruffiano e leccaculo. V.S: Vi lasciamo immaginare l’atmosfera sul set. C’era tanta energia. Va detto che si sono divertiti molto tra una ripresa e l’altra, questo è certo, e fortunatamente questo è importante quando fai una commedia! Ma sinceramente, quando è stato necessario fare sul serio, hanno risposto tutti e hanno dimostrato una professionalità sorprendente. Una commedia d’azione deve anche rispettare i codici del genere, e tutto funziona un po’ come un orologio. Tra scene di stunt, effetti speciali e movimenti di macchina, la messa in scena ha richiesto movimenti tecnici e una precisione recitativa abbastanza precisa da parte degli attori. Erano impeccabili nella loro efficienza e generosità illimitata.

Possiamo dire che attorno al film si è formato un gruppo. È Farid Lahouassa, il produttore di “Autoreverse”, “All That Shine” e “Young Peril”, a finanziare il tuo film. Come è nata questa collaborazione?

V.S: E’ stata la nostra agente di allora, Virginie Ogouz, a presentarcelo. È stato il primo a cui abbiamo “proposto” la storia e tra noi tre ha funzionato immediatamente. È un produttore che ha istinto, a più livelli in effetti. Ci ha guidato sia nella scrittura – senza mai aver paura di essere radicali nella proposta di modernità – sia durante tutte le altre fasi del film, fidandosi di noi. T.P: Grazie a lui il film ha potuto esistere. Che una persona come lui creda in noi è già un grande successo ai nostri occhi.

Avete girato in un vero supermercato in Belgio. Come è andata?

V.S: Sono state riprese intense perché potevamo girare solo di notte, sempre sotto sorveglianza, con spostamenti limitati e in base agli orari di apertura del negozio. Sembra più semplice girare un film in una centrale nucleare. Abbiamo girato Walter in appena 30 giorni con tutte le sorprese inerenti ad un primo film… T.P: In ogni caso le scene più complicate da girare non sono state quelle che ci aspettavamo!

Questo film fa riferimento a molti altri. Era questo un tuo desiderio?

V.S: Vogliamo fare film che vorremmo vedere al cinema! Quindi ovviamente abbiamo molte fonti d’ispirazione. Anche se questo può sembrare sorprendente trattandosi di una commedia d’azione, speriamo di accontentare i fan di “Die Hard” tanto quanto quelli di “Mamma ho perso l’aereo”, “Alien 3” o anche di “Rambo”! Con Walter abbiamo voluto rivolgerci soprattutto agli amanti del cinema come noi. Volevamo fare un film divertente, che piacesse anche ai bambini, ce lo siamo ripetuto durante la scrittura, ma anche durante le riprese e il montaggio. T.P: Oltretutto le nostre cavie sono mio figlio di 11 anni e i suoi amici un po’ più grandi di lui. I più giovani adorano Walter, mentre agli adolescenti piacciono di più i ladri. È anche un film per adulti che saranno ugualmente legati alla storia della rapina. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Walter – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stephane Kronborg (La traversée, Holy Weed, Dream the Future).

(La traversée, Holy Weed, Dream the Future). La colonna sonora include i brani “Tshegue” e “Survivor” interpretati da Tshegue.

1. My Name Is Walter 0:45

2. Cold as Ice 0:45

3. The Parking 0:58

4. The Code 0:33

5. Back to Business 1:21

6. Open that Door 0:57

7. Intrusion (Part 1) 0:34

8. Intrusion (Part 2) 1:40

9. Intrusion (Part 3) 0:53

10. Go Back to Business 0:47

11. Diamond Core Drill 1:15

12. Diamond Core Drill Please 1:24

13. Walter Is Angry 1:38

14. The Toaster 1:25

15. Catch Me if You Can 0:42

16. Put the Light Back 1:37

17. The Wall 0:36

18. Robbery 1:09

19. Follow that Diamond 0:37

20. The Flame Thrower 2:02

21. Fire 0:36

22. Hostage Taking 3:25

23. My Name Is Walter (Outro) 0:39

La colonna sonora di “Walter” è disponibile su Amazon.