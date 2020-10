Nuove date di uscita per quattro film d’Universo Esteso DC, Warner Bros. ha ufficialmente posticipato il reboot The Batman con Robert Pattinsons, gli spin-off The Flash con Ezra Miller e Black Adam con The Rock e il sequel Shazam 2 aka Shazam! Fury of the Gods con Zachary Levi.

Gli Stati Uniti stanno registrando un numero record di contagiati da Covid-19 e con i cinema di New York e Los Angeles che continuano a restare chiusi e i 45 milioni di dollari incassati a livello nazionale dal Tenet di Christopher Nolan, la situazione si è fatta ancor più incerta, così sulla scia dello slittamento al 2021 del nuovo film di James Bond, Warner Bros. ha riprogrammato i suoi film dell’Universo Esteso DC.

Il sito Variety riporta che The Batman è stato posticipato al 4 marzo 2022. The Flash è slittato da 3 giugno 2022 al 4 novembre 2022, Shazam 2 debutterà il 2 giugno 2023 mentre Black Adam, originariamente previsto per il 22 dicembre 2021 è stato completamente rimosso dalla programmazione a data da destinarsi. Restano libere le date del 3 giugno e del 5 agosto 2022, per altri due film DC ancora da annunciare.

Attualmente The Batman ha ripreso la produzione nel Regno Unito dopo lo stop alla produzione seguita alla notizia all’inizio di settembre che il protagonista Robert Pattinson è risultato positivo al coronavirus. Al momento l’unico film DC ancora programmato per il 2020 è Wonder Woman 1984 la cui data di uscita è attualmente fissata al giorno di Natale negli Stati Uniti (26 dicembre in Italia).