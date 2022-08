Film Batgirl: Kevin Smith critica Warner Bros. e nuove foto dal set mostrano la Gotham del film

Dopo la cancellazione da parte di Warner Bros. del film Batgirl dei registi Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys For Life), prosegue la campagna sui social media affinché lo studio cambi idea e faccia uscire il film DC, ma Warner Bros. sembra irremovibile riguardo alla sua decisione. Questo però sembra non impedirà all’attrice Leslie Grace di tornare in futuro nei panni di Barbara Gordon. Come ricorderete Warner Bros. dopo l’annuncio della cancellazione, aveva speso comunque parole di elogio per il lavoro dell’attrice e dei registi: “Leslie Grace è un’attrice incredibilmente talentuosa e questa decisione non riflette la sua interpretazione”.

Ora il sito Variety riporta che Warner Bros. pare abbia seriamente intenzione di vedere in futuro Grace di nuovo nel ruolo di Batgirl. Secondo quanto riferito i capi della Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca e Pam Abdy, stanno cercando di “ricucire i rapporti con la star di Batgirl Leslie Grace e stanno prendendo in considerazione la possibilità che lei continui ad interpretare Batgirl in un futuro film DC”.

Tornando a quello che avremmo potuto vedere nel film “Batgirl” cancellato, una nuova foto dal set pubblicata su Instagram rivela che il cattivo della DC Killer Moth sarebbe stato introdotto nel film. La foto è stata condivisa da Jules Wallace, che era la controfigura dell’attore che interpretava Killer Moth.

Non sembra molto opportuno tacere su questo ora ed è uno schifo che non riusciremo a vederlo sullo schermo, ma ecco a voi. ho fatto la controfigura di “Killer Moth” in Batgirl, insieme al mio amico Stevie, la controfigura del commissario Gordon. Riprese piuttosto lunghe e caotiche, ma ci siamo divertiti moltissimo e siamo felici di vedere che molti membri del cast e della troupe statunitensi ed europei se ne sono andati con l’amore per Glasgow e la Scozia.

La Falena Assassina aka Killer Moth aka Drury Walker aka Detenuto 234026, è stato creato nel 1951 da Bill Finger, Dick Sprang e Lew Schwartz. È uno dei nemici di Batman, in particolare è il primo avversario a porsi come una proiezione negativa della personalità de Il Cavaliere Oscuro (prima delle creazioni di Wrath, Prometheus e Hush). Come Batman, non ha superpoteri e fa affidamento sulla sua attrezzatura tecnica, tra cui una Mothmobile e numerosi espedienti. Killer Moth originariamente indossava un costume sgargiante di tessuto a righe viola e verdi, con un mantello arancione e una maschera simile ad una falena. Nel fumetto crossover “Underworld Unleashed”, Killer Moth si trasforma nel mostro Charaxes con abilità sovrumane. Nei fumetti vediamo Killer Moth collaborare con il supercriminale Firefly, che era proprio l’antagonista principale del film di “Batgirl” interpretato da Brenda Fraser.

In passato Killer Moth è apparso nella serie tv Batman degli anni sessanta con Adam West, in un episodio che avrebbe introdotto Batgirl, ma la puntata non andò mai in onda. Falena Assassina è apparso anche in diverse serie tv animate come Teen Titans (doppiato da Thomas Haden Church, L’Uomo Sabbia di Spider-Man 3) e nei film d’animazione Batman: Bad Blood, The Lego Batman Movie e Scooby-Doo! & Batman: Il caso irrisolto.