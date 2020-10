Roma 2020, We Are The Thousand: trailer italiano ufficiale (Al cinema dal 25 al 28 ottobre)

I Wonder Pictures ha reso disponibile il trailer italiano del documentario We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000, il lungometraggio diretto da Anita Rivaroli che sarà nei cinema italiani come evento dal 25 al 28 ottobre e che verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale il 22 ottobre.

Il film racconta la storia di Rockin’1000, la più grande Rock Band al mondo, iniziata nel 2015 quando per la prima volta al mondo 1000 musicisti si incontrarono nel Parco Ippodromo di Cesena, per eseguire il più grande tributo mai realizzato: suonare all’unisono “Learn To Fly” e recapitare il video ai Foo Fighters. Diventato virale in poche ore, il video attirò l’attenzione della band statunitense che non esitò a rispondere con un concerto epico, proprio a Cesena. Il progetto cinematografico diretto da Anita Rivaroli racconta l’evento attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti, mille musicisti di tutte le età provenienti da ogni parte d’Italia uniti dall’amore per la musica. Un mega concerto unico nel suo genere che grazie alle immagini live e ai racconti di chi l’ha vissuto riesce a emozionare e appassionare lo spettatore, coinvolto e trasportato quasi per magia nel Parco Ippodromo di Cesena.

Oggi Rockin’1000 è una realtà conosciuta a livello globale, che riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Dal 2016 organizza veri e propri concerti negli stadi – Cesena, Firenze, Parigi, Francoforte – e iniziative speciali che vedono protagonisti 1000 musicisti. Rockin’1000 nasce da un’idea di Fabio Zaffagnini, Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco Ridolfi “Cisko” e Anita Rivaroli.

Sotto la sapiente regia di Anita Rivaroli il film porta sul grande schermo un momento epico della storia della musica live italiana. “E’ prodotto da Indyca in collaborazione con Rockin’1000 e New Lanark Film & Music, sostenuto dalla Film Commission Emilia Romagna e dal Piemonte Doc film Fund”.

NOTE DI REGIA

Questo film nasce dalla necessità di raccontare una storia incredibile che ho vissuto in prima persona e che mi ha travolto fin dal primo momento. Conosco l’ideatore del progetto, Fabio Zaffagnini, dai tempi dell’università e quando gli è venuta in mente l’idea, decisamente folle, di riunire mille persone per far suonare loro una canzone della sua rock band preferita, sono stata una delle prime persone a cui l’ha raccontata. L’obiettivo era ambizioso: convincere i Foo Fighters, una delle band più famose al mondo, a venire a suonare a Cesena, la nostra cittadina natale. Per convincerli dovevamo realizzare un video di una performance “unica” che li omaggiasse…e dopo il video avremmo dovuto scongiurarli pubblicamente, tentando di convincerli a suonare in un palazzetto dello sport minuscolo. In fondo, cercava di convincermi Fabio, chi mai aveva raggruppato mille persone in un campo e le aveva fatte suonare simultaneamente? Nessuno! Ecco, allora dovevamo farlo noi. Fabio mi ha quindi proposto di occuparmi di tutta la parte audiovisiva dell’operazione. A dire la verità, questa follia mi entusiasmava, così mi sono buttata a capofitto nel progetto. Sentivo che quella pazzia sarebbe comunque rimasta una grande storia da raccontare ai miei nipoti, anche nell’eventualità che avessimo fallito, e così ho iniziato a documentarla. Giorno per giorno, senza sapere dove ci avrebbe portato. All’inizio non c’erano soldi. Spesso avevo solo il mio iPhone con cui documentare. Filmavamo con una Canon 5D i nostri primi incontri, le riunioni, ore e ore di discussioni su come organizzare un evento tecnicamente molto complesso. Il materiale dei primi mesi è quindi materiale inedito, scomposto, eterogeneo. Dopo il primo straordinario evento e dopo il rilascio su Youtube del primo video che ho realizzato, la cover di “Learn To Fly” dei Foo Fighters, la situazione si è complicata in maniera sorprendente: il video ha fatto il giro del mondo, è diventato virale e tutti i Media hanno iniziato a parlare dell’impresa dei Mille. Solo in quel momento mi sono resa conto davvero che quella storia doveva diventare un film. Quando si racconta una storia in divenire, e tu la osservi, e la filmi mentre succede, non sai dove arriverà e dove ti porterà.

