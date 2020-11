Disponibile un primo trailer di We Can Be Heroes, il nuovo film di Robert Rodriguez (Machete) nello stile di Spy Kids che verrà lanciato in streaming su Netflix il 1° gennaio. Si tratta di un film di supereroi per famiglie che è anche una sorta di sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl 3-D.

In “We Can Be Heroes” invasori alieni rapiscono tutti i supereroi della Terra, costringendo i loro figli a fare squadra e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i loro genitori e il mondo intero.

La trama ufficiale:

La storia prende il via quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, e i loro figli vengono portati via in una location sicura del governo. Ma l’intraprendente adolescente Missy Moreno non si fermerà davanti a nulla per salvare suo padre supereroe, Marcus Moreno. Missy si unisce al resto dei superkids per sfuggire alla misteriosa baby-sitter del governo, la signora Granada. Se vogliono salvare i loro genitori, dovranno lavorare insieme usando i loro poteri individuali – dall’elasticità al controllo del tempo alla previsione del futuro – e formare una squadra eccezionale.

Il cast”We Can Be Heroes” include anche Taylor Dooley che riprenderà il ruolo di Lavagirl che adesso è mamma di due bambine e moglie di Sharkboy che non sarà interpretato da Taylor Lutner. Il cast del film è completato da YaYa Gosselin, Boyd Holbrook, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, Brittany Perry-Russell, Brently Heilbron e JJ Dashnaw.

Archiviato il film Netflix, Rodriguez ha due progetti in ballo: l’atteso Machete Kills in Space con Danny Trejo ancora nei panni dell’icona action Machete e il thriller fantascientifico Hypnotic che segue Ben Affleck nei panni di un detective che indaga su un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma governativo segreto.