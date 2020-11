Lo scorso ottobre l’attore Vince Vaughn in una conferenza stampa aveva accennato ad un’idea di cui stava discutendo con il regista David Dobkin per un potenziale sequel di 2 single a nozze – Wedding Crashers. Ora in una nuova intervista con Entertainment Tonight, Vaughn ha detto che ci sono colloqui in corso, nelle fasi iniziali, per un Wedding Crashers 2 con Owen Wilson e il regista David Dobkin pronti a tornare.

Owen, io e il regista di Crashers abbiamo parlato per la prima volta seriamente [di] un sequel di quel film, quindi c’è stata un’idea che è piuttosto buona. Quindi ne stiamo discutendo con colloqui nelle prime fasi…Erano film divertenti da fare. È sempre divertente far ridere le persone e andare a lavorare con persone divertenti.

“2 single a Nozze” seguiva John (Owen Wilson) e Jeremy (Vince Vaughn), amici e avvocati divorzisti che amano “imbucarsi” ai matrimoni di sconosciuti per scroccare cibo e rimorchiare belle invitate e damigelle d’onore frustrate. Quando John s’innamora di Claire (Rachel McAdams) rompe il sodalizio con Jeremy, ma finisce per essere smascherato da Sack (Bradley Cooper) il fidanzato di Claire. Figuraccia che costringerà John ad una disperata incursione alle nozze di Claire in cerca di perdono che poi otterrà in un finale in puro stile “felici e contenti”. Il film ha avuto un grande successo al botteghino con 283 milioni incassati nel mondo, diventando la commedia con il maggior incasso del 2005 e il film che ha sdoganato le commedie “vietate ai minori” (R-rated) che porteranno alla trilogia blockbuster Una notte da leoni che includerà nel cast anche Bradley Cooper.

David Dobkin dopo “2 single a nozze” ha proseguito la sua carriera nella commedia tornando a dirigere Vince Vaughn in Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, Ryan Reynolds in Cambio vita altra commedia “R-rated” e Will Ferrell nel recente successo di Netflix Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga. Ricordiamo anche la prima e sinora unica incursione nel genere drammatico di Dobkin che risale al 2014, quando ha diretto con poca fortuna il film The Judge con Robert Downey Jr..

Al momento l’unico paragone che si potrebbe fare con un’operazione come “Wedding Crashers 2” è lo Zoolander 2 di Ben Stiller uscito a 15 anni di distanza dal cult originale. Il film non privo di momenti spassosi ha floppato al botteghino ed stato stroncato dalla critica, la stessa critica che si era divisa rispetto all’originale diventato nel frattempo un cult del filone della commedia / parodia demenziale.