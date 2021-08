Sarà Welcome Venice, il nuovo film del regista Andrea Segre (Io sono Li), ad aprire le Notti Veneziane, spazio off della 78. Mostra Internazionale di Cinema di Venezia realizzato dalla rassegna autonoma Giornate degli Autori in collaborazione con Isola Edipo. Subito dopo la tappa a Venezia il film di Segre con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran e Ottavia Piccolo arriverà nelle sale con Lucky Red il 9 settembre 2021.

Trama e cast

Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.

Il cast del film include Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Giuliana Musso, Sandra Toffolatti, Sara Lazzaro, Anna Bellato, Stefano Scandaletti, Mariano Amadio.

Welcome Venice Trailer

Trailer ufficiale pubblicato il 31 agosto 2021

Curiosità

Il regista di Andrea Segre ha diretto i documentari Il sangue verde, Mare chiuso, I sogni del lago salato, Come il peso dell’acqua, Molecole e i lungometraggi Io sono Li, La prima neve, L’ordine delle cose e Il pianeta in mare.

La sceneggiatura di Welcome Venice è di Andrea Segre e Marco Pettenello (Finché c’è Prosecco c’è Speranza) da un soggetto di Segre e Pettenello che hanno collaborato anche per “L’Ordine delle Cose”, “La Prima Neve” e “Io sono Li”.

Andrea Segre ha collaborato con La Biennale di Venezia per il documentario “Il cinema al tempo del Covid”.

Il team che ha collaborato con Segre dietro le quinte include la montatrice Chiara Russo (Come il Peso dell’Acqua), la costumista Marianna Peruzzo (Una Banca Popolare), lo scenografo Leonardo Scarpa (La Prima Neve) e il direttore della fotografia Matteo Calore (I Sogni del Lago Salato).

Note di regia

A dieci anni esatti da “Io sono Li” torno con un film di laguna alle Giornate degli Autori e il caso ha voluto che sia proprio questo mio film a inaugurare Sala Laguna, la nuova sala delle Giornate, dedicata a Valentina Pedicini, compagna di viaggio nel cinema indipendente e documentario. Un cinema dove i luoghi e i loro abitanti hanno un ruolo fondamentale per costruire insieme poetiche e significati. Un cinema aperto e plurale, sempre alla ricerca di sfide e dialoghi. Come è stato il progetto da cui è nato Welcome Venice, immerso nelle calli e nelle acque di una Venezia che si sente scomparire, che non sa dove andare, ma trova ancora la forza di esistere e di parlare, a sé e al mondo. Una Venezia che rischia di essere consumata dalla sua stessa bellezza e fama, una città simbolo di urgenze e cambiamenti globali che coinvolgono tutti noi, una città che ha bisogno di vite, di cittadini, di spazi, come quello di una sala cinematografica rinnovata e restituita alla città stessa. In un’epoca difficile come questa di pandemie e chiusure, sono felice che questo mio nuovo film di laguna possa aiutare a celebrare una nuova apertura, una nuova strada di dialogo tra il cinema e la città, tra il cinema e il mondo. [Andrea Segre]

Foto e poster