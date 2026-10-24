Wildwood – I segreti del bosco proibito è uscito nelle sale italiane il 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures, e porta con sé tutto il peso creativo di uno studio che ha costruito la propria identità sull’artigianato visivo: Laika Studios. Il film, diretto da Travis Knight e basato sul romanzo di Colin Meloy, è stato presentato alla 24ª edizione di Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma 2026, e ha già attirato l’attenzione per la cura straordinaria riposta nella costruzione estetica dei suoi personaggi. A raccontare quella cura dall’interno è Thibault Leclercq, il character designer principale del progetto.

Un universo visivo costruito personaggio per personaggio

Leclercq ricopre il ruolo di Principal Character Designer di Wildwood, una posizione che in Laika significa essere responsabile dell’identità plastica e narrativa di ogni figura che abita lo schermo. In stop-motion, il personaggio non è un file digitale modificabile in post-produzione: è un oggetto fisico, costruito a mano, che deve funzionare sotto la luce reale, in ogni angolazione, in ogni fotogramma. Questo impone una disciplina progettuale che il character design digitale semplicemente non conosce.

La sfida di Wildwood era particolarmente complessa perché il materiale di partenza non era solo narrativo ma anche visivo. Le illustrazioni originali del romanzo di Meloy sono firmate da Carson Ellis, e quelle tavole hanno rappresentato sia una fonte di ispirazione sia un vincolo preciso: tradurre uno stile grafico bidimensionale, con la sua specifica grammatica segnica, in figure tridimensionali capaci di muoversi, esprimersi e abitare uno spazio fisico senza tradire l’anima dell’opera originale.

Da Carson Ellis alla stop-motion: il problema della terza dimensione

Le illustrazioni di Carson Ellis per il romanzo di Colin Meloy hanno una qualità particolare: sono al tempo stesso fiabesche e precise, con una linea pulita e un senso dello spazio che appartiene alla tradizione dell’illustrazione per l’infanzia anglosassone. Portare quella sensibilità nel mondo della stop-motion significa affrontare una serie di decisioni che non sono mai puramente estetiche, ma sempre anche tecniche e produttive.

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Ogni personaggio deve essere progettato pensando a come verrà costruito fisicamente, a quali meccanismi interni permetteranno ai pupazzi di esprimersi, a come la texture dei materiali risponderà alla luce del set. In Laika, questa integrazione tra design e produzione è parte fondante del processo creativo, e il lavoro di Leclercq si colloca esattamente in quel punto di intersezione.

La storia di Prue e il bosco proibito di Portland

Al centro di Wildwood c’è Prue, una ragazza che si avventura in una foresta ai margini di Portland per ritrovare il suo fratellino, rapito da una famiglia di corvi. È una struttura narrativa che appartiene alla tradizione del racconto di formazione fiabesco — la protagonista che attraversa una soglia, entra in un mondo altro, e ne torna trasformata — ma che in Laika acquista una concretezza visiva che poche produzioni animate sanno raggiungere.

La scelta di ambientare la storia nei boschi di Portland non è casuale: è la città dove ha sede Laika Studios, e quella geografia specifica — con i suoi abeti, le sue nebbie, la sua luce particolare — diventa parte integrante dell’estetica del film. Per Leclercq, progettare i personaggi di Wildwood significava anche radicarli in un ambiente preciso, fare in modo che i loro corpi, i loro colori, le loro proporzioni dialogassero con quel paesaggio.

Thibault Leclercq, da ParaNorman a Wildwood

Leclercq non è un nuovo arrivato in Laika. Il suo curriculum interno allo studio include la co-regia del cortometraggio ParaNorman: The Thrifting, un lavoro che testimonia una familiarità profonda con il linguaggio della stop-motion e con la cultura creativa dello studio. Passare dalla co-regia di un corto alla direzione artistica dei personaggi di un lungometraggio ambizioso come Wildwood rappresenta una progressione significativa, e la sua presenza al centro del progetto dice qualcosa sulla fiducia che Laika ripone nei talenti che crescono internamente.

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La sua intervista presentata a Roma — in occasione della selezione del film ad Alice nella Città — ha offerto una finestra rara sul processo creativo di uno studio che, per sua natura, tende a comunicare attraverso le immagini più che attraverso le parole. In un settore dove il character design è spesso percepito come un passaggio tecnico subordinato alla regia, Leclercq rivendica per quella disciplina un ruolo narrativo autonomo: il modo in cui un personaggio è disegnato, le proporzioni del suo viso, la texture dei suoi abiti, non sono decorazione ma racconto.

Laika e la scommessa artigianale nel 2026

Presentare un film in stop-motion nel panorama dell’animazione contemporanea è ancora, nel 2026, una scommessa. La produzione in stop-motion è lenta, costosa, e richiede competenze artigianali che non si improvvisano. Laika ha costruito la propria identità su questa scelta, e ogni nuovo film dello studio è anche una dichiarazione di poetica: l’impegno a mantenere viva una forma d’arte che il mercato non ha mai smesso di tentare di marginalizzare.

Wildwood arriva nelle sale italiane grazie a Notorious Pictures in un momento in cui il dibattito sull’animazione — tra intelligenza artificiale, produzione digitale accelerata e omologazione estetica — è più acceso che mai. In questo contesto, il lavoro di Thibault Leclercq e del team di Laika assume un valore che va oltre il singolo film: è la dimostrazione che il character design inteso come artigianato intellettuale ha ancora qualcosa di irriducibile da offrire, qualcosa che nessun processo automatizzato sa ancora replicare. Per saperne di più sul film e sul suo universo visivo, il materiale dall’intervista a Leclercq presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma è il punto di partenza più diretto.

Resta da vedere come il pubblico italiano risponderà a un’opera che chiede attenzione e restituisce dettaglio: ogni fotogramma di Wildwood è il risultato di decisioni precise, prese da persone come Leclercq che hanno scelto la lentezza come metodo e l’artigianato come etica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.