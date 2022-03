Will Smith picchia Chris Rock agli Oscar 2022 ed è subito meme

Oscar Oscar 2022: cosa è successo veramente tra Will Smith e Chris Rock?

Lo sberlone impartito da Will Smith all’irriverente Chris Rock durante al cerimonia degli Oscar 2022 ha movimentato un po’ la premiazione degli Academy Awards. Durante l’annuncio del miglior documentario abbiamo visto Smith tornare a vestire i panni di Alì per colpire un Chris Rock sconcertato dopo una battuta davvero poco felice su Jada Pinkett-Smith, la moglie di Will Smith. Dopo l’alterco e qualche parola grossa, Smith a mente fredda e tra le lacrime è poi salito sul palco a ritirare la sua statuetta al miglior attore protagonista ricevuta per Una famiglia vincente – King Richard.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

La scena che ha sorpreso tutti, in primis Chris Rock che non si sarebbe mai aspettato di prendersi un ceffone, è subito rimbalzata sul web scaturendo una serie di divertenti meme tra cui uno che vede una scazzottata da fumetto tra Batman e Robin, con Smith nei panni dell’Uomo Pipistrello e Rock in quelli del Ragazzo meraviglia. Alla scena imbarazzante si è aggiunto un misunderstanding sui social media che ha fatto pensare che il Rock picchiato da Smith fosse Dwayne Johnson (e qui si trascende nella fantascienza); malinteso che ha portato in tendena l’hashtag #The Rock che ha superato quello di Chris Rock e Will Smith.

A seguire vi proponiamo una selezione di questi meme che stanno imperversando su Twitter con l’hashtag #willsmithchrisrock.

Will smith at the Oscar’s. He just went out sad idc what y’all say#Oscars2022 #willsmithchrisrock pic.twitter.com/IeIeZZOC8t — TR3VISUALS (@ayyee__q) March 28, 2022

Se ho capito bene Will Smith ha vinto l’Oscar per la migliore interpretazione del meme di Batman. #WillSmith #ChrisRock #Oscar #Oscar2022 pic.twitter.com/bQ4ziYuDlI — Simon Fakes ☯︎☮︎ (@simonefabbrix) March 28, 2022

Oh man.. the memes are going CRAZY over the Will Smith smack lol pic.twitter.com/q2H0fWYwgP — 𝓛𝓾𝓵𝔃§𝔀𝓪𝓰 (@Lulz5wag) March 28, 2022

BOXING MATCH: Will Smith (-450) vs. Chris Rock (+340) Who ya got? pic.twitter.com/Q7zNR7XXuK — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) March 28, 2022

La cara de a Nicole Kidman cuando lo de Will Smith ya es el meme de la noche. #Oscar #Oscars pic.twitter.com/dFbrlUBZof — Javier Gómez (@Javier_Firenze) March 28, 2022

Cioè se dite che Will Smith ha fatto bene allora rivalutiamo subito Antonio Zequila #isola #willsmithchrisrock pic.twitter.com/C4nHVQY9Vq — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) March 28, 2022

Ho la tl piena di meme e video di Will Smith che da un cazzotto a Chris Rock! 😅✈️#Oscar #willsmithchrisrock pic.twitter.com/Txjhbid9wp — marty 🐈 miao (@romanticbee) March 28, 2022