Will Smith chiede scusa a Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar 2022

Oscar Oscar 2022: cosa è successo veramente tra Will Smith e Chris Rock?

Aggiornamento sull’imbarazzante episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. Con qualcuno evidentemente poco informato che ancora pensa che lo scontro tra Will Smith e Chris Rock durante la serata degli Oscar sia stato concordato, Smith nel frattempo si è scusato pubblicamente con Rock per averlo schiaffeggiato in pubblico. L’episodio si è consumato durante l’annuncio da parte di Chris Rock dell’Oscar al miglior documentario, con il comico che ha commentato con una battuta poco riuscita il fatto che Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, avesse la testa rasata a seguito di una diagnosi di alopecia che ha colpito l’attrice, causandole la caduta dei capelli. E’ stato confermato che l’infelice battuta di Rock all’indirizzo di Pinkett Smith sia stata improvvisata al momento e non faceva parte delle prove ufficiali per gli Oscar.

Quella che all’inizio sembrava una gag accolta dal parterre di star con risate, si è poi dimostrata un vero alterco quando un evidentemente alterato Will Smith ha urlato all’indirizzo di un Chris Rock dal volto evidentemente sconcertato per l’accaduto: “tieni il nome mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”. Un Smith in lacrime poco dopo ha ricevuto il suo primo meritatissimo Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard per il ruolo del severo padre e allenatore Richard Williams, si scusava con l’Academy e i suoi colleghi candidati per l’increscioso accaduto.

Oscar Will Smith picchia Chris Rock agli Oscar 2022 ed è subito meme

Will Smith ha recentemente utilizzato il suo account Instagram per delle scuse pubbliche, l’attore ha espresso profondo rammarico per l’accaduto e sebbene non abbia tollerato le battute di Rock sulle condizioni mediche di sua moglie, ha riconosciuto che la violenza non è stata la risposta giusta.

La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. sono andato oltre e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Ci sto lavorando. Cordiali saluti, Will.

Nonostante le reiterate scuse, il gesto di Will Smith potrebbe avere delle conseguenze, ma almeno per il momento pare che Chris Rock abbia scelto di non sporgere denuncia contro Smith. Per quanto riguarda l’Academy al momento l’organizzazione pare non abbia intenzione di riprendersi l’Oscar, tuttavia Smith è potenzialmente a rischio di sospensione poiché è stata avviata “una revisione formale” per determinare le conseguenze del gesto di Smith.

Fonte: Instagram