Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 – primo trailer del sequel horror di Rhys Frake Waterfield

Primo trailer ufficiale per Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, sequel dello slasher horror Winnie-the-Pooh: Sangue e miele del regista Rhys Frake Waterfield, che oltre a dirigere questo sequel sta anche lavorando ad un universo horror condiviso, che includerà versioni da brividi di famoso personaggi delle fiabe e non solo.

Winnie the Pooh Blood and Honey 2 – Trama e cast

Nel profondo del Bosco dei 100 Acri, una rabbia distruttiva cresce quando Winnie-the-Pooh, Pimpi, Gufo e Tigro trovano la loro casa e le loro vite in pericolo dopo che Christopher Robin ha rivelato la loro esistenza. Non volendo più vivere nell’ombra, il gruppo decide di portare la battaglia nella città di Ashdown, casa di Christopher Robin, lasciando dietro di sé una scia sanguinosa di morte e caos. Winnie e i suoi feroci amici dimostreranno a tutti che sono più letali, più forti e più intelligenti di quanto chiunque possa mai immaginare e si vendicheranno di Christopher Robin, una volta per tutte.

Il cast: Scott Chambers (Christopher Robin), Ryan Oliva (Winnie-The-Pooh), Eddy MacKenzie (Pimpi), Lewis Santer (Tigro), Marcus Massey (Gufo), Tallulah Evans, Alec Newman, Peter DeSouza-Feighoney, Teresa Banham, Tade Adebajo, Philip Philmar, Ash Tandon, Nichaela Farrell, Thea Evans, Nicola Wright, Flynn Matthews, Thanael Weeks, Sam Barrett.

Winnie the Pooh Blood and Honey 2 – Il trailer ufficiale

Lo scrittore e regista Rhys Frake-Waterfield sul sequel: “Più grande e più cattivo. Il sequel presenterà nuovi design delle creature, un nuovo cast e un numero elevato di morti. Tuttavia, questa volta Pooh e i suoi amici lasceranno il Bosco dei 100 Acri per combattere nella tranquilla comunità di Ashdown!…Il numero due è migliore del numero uno in ogni singolo aspetto, ad esempio l’aspetto delle creature è una cosa piuttosto importante. Prima compravamo una maschera online, dei guanti per la pulizia dal negozio al piano di sotto e una maglietta rossa da boscaiolo di Amazon. L’intero mostro costava circa 630£ (770$). Ma questa volta abbiamo persone che si occupano delle protesi: è un’azienda che ha lavorato su Voldemort di Harry Potter e Star Wars. E sono stati incaricati della riprogettazione della creatura. Ed è per questo che Pooh sembra un po’ più spaventoso. C’è un extra livello di dettaglio.”

Il produttore Scott Jeffrey ha aggiunto: “Per il nostro sequel abbiamo un budget sostanzialmente più alto, quindi Rhys è davvero in grado di creare un film scioccante, esplosivo e pieno di sangue. Penso davvero che le persone apprezzeranno davvero ciò che stiamo creando.



Frake-Waterfield e il team creativo dietro i due film di “Winnie the Pooh” sta sviluppando altri horror basati su fiabe già adattate per lo schermo da Disney, vedi Bambi e Peter Pan, entrambi rigorosamente “vietati ai minori”. Bambi: The Reckoning, come si evince dal sottotitolo “La resa dei conti” trasformerà l’adorabile cervo in una “feroce macchina per uccidere”; mentre Peter Pan’s Neverland Nightmare ci porterà in un “Isola che non c’è” lontana anni luce da quella immaginata dallo scrittore J. M. Barrie, abitata da personaggi decisamente alternativi, vedi una versione di Campanellino che “pesantemente obesa” e in riabilitazione per una dipendenza da stupefacenti.

L’idea è che proveremo a immaginare che siano tutti nello stesso mondo, quindi possiamo avere dei crossover. Le persone hanno inviato messaggi dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh. Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie favole e leggende metropolitane, concetti che sono sinonimo della tua infanzia, e sono quelli che voglio costruire in una realtà alternativa contorta.

Rhys Frake Waterfield dirige “Winnie the Pooh: Blood and Honey 2£ da una sceneggiatura di Matthew Leslie (Summe of 84). Il film prodotto da Jagged Edge Productions e ITN Distribution al momento è sprovvisto di una data di uscita.

Il poster ufficiale