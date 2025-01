Stasera in tv: “Wire Room – Sorvegliato Speciale” con Bruce Willis su Rai 4

Wire Room – Sorvegliato speciale, su Rai 4 il thriller d’azione del regista Matt Eskandari (Survive the Night) e uno degli ultimi film interpretati dall’attore Bruce Willis prima della sua diagnosi di demenza frontotemporale che lo porterà al ritiro dalle scene.

Kevin Dillon: Agente Speciale HSI Justin Rosa

Bruce Willis: Shane Mueller

Oliver Trevena: Eddie Flynn

Texas Battle: Sceriffo Roberts

Cameron Douglas: Mike Axum

Shelby Cobb: Nour Holborow

Amber Townsend: Cindy

Faith Stowers: Sergente Natalie

Larken Woodward: Jenna

Adam Huel Potter: Guardia nell’atrio

Sarah Schueler: Emma

L’agente speciale Shane Mueller (Bruce Willis) dirige un centro di comando ad alta tecnologia chiamato Wire Room, dedicato a tenere sotto sorveglianza i criminali più pericolosi. La nuova recluta Justin Rosa (Kevin Dillon) si presenta per scoprire che il suo obiettivo critico quella notte è Eddie Flynn (Oliver Trevena), un capobanda che contrabbanda spedizioni di armi. Shane insegna a Justin le basi: non lasciare la stanza incustodita, non contattare mai l’obiettivo, ma mantenerlo in vita. Quando dei SUV scuri si avvicinano di corsa alla casa di Eddie con uomini pesantemente armati, Justin infrange le regole e avverte Eddie della minaccia imminente. Shane torna di corsa ma il caos scoppia nella Wire Room, quando delle guardie di sicurezza corrotte cercano di distruggere tutte le prove e ucciderli entrambi.