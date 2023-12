Stasera in tv: “Survive the Game” con Bruce Willis su Italia 1

Survive the Game, su Italia 1 il thriller d’azione con protagonisti Bruce Willis e Chad Michael Murray. La vita tranquilla di un uomo nella sua fattoria viene interrotta quando arrivano un poliziotto e una coppia di pericolosi criminali.

Survive the Game – Cast e personaggi

Bruce Willis: David

Chad Michael Murray: Eric

Swen Temmel: Cal

Michael Sirow: Frank

Kate Katzman: Violet

Zack Ward: Mickey Jean

Simon Phillips: English

Sean Kanan: Ed

Adam Huel Potter: Liam

Donna D’Errico: Carly

Jose S. Vázquez: Paul

Kristos Andrews: Michael

Ronal Tejada: Thomas

Jonathan González: Tyson

Ramon Vázquez: Rob

Yulia Klass: Lisa

Felix Cortes: Arthur

Canyon Prince: Andrew

Daniel Salinas González: Jack

Sarah Roemer: Hannah

Survive the Game – Trama e trailer

Quando il poliziotto David (Bruce Willis) viene ferito in una retata antidroga finita male, il suo partner Cal (Swen Temmel) insegue i due criminali che gli hanno sparato. Finiscono tutti in una fattoria remota di proprietà del problematico veterinario Eric (Chad Michael Murray), e mentre Cal ed Eric pianificano la loro difesa, arrivano altri membri della banda, insieme a David ferito. In inferiorità numerica, i tre devono usare furtività, intelligenza e buona mira per sconfiggere la banda di spacciatori.

Curiosità sul film

Il film è noto anche con il titolo alternativo “Killing Field”.

Il regista James Cullen Bressack ha diretto anche il film tv horror Blood Lake – L’attacco delle lamprede killer, i thriller d’azione Beyond the Law – L’infiltrato con Steven Seagal e DMX e Bomb Squad con Mel Gibson e Kevin Dillon, ed è tornato a dirigere Bruce Willis anche in Fortress – La fortezza .

. Chad Michael Murray e Sarah Roemer, marito e moglie nella vita reale, interpretano Eric e Hannah.

All’inizio del film si può scorgere un operatore di ripresa che indossa una maschera. Durante la lotta iniziale al piano di sotto della casa, nella stanza accanto viene visto un un operatore di ripresa con una maschera blu.

Bruce Willis e Simon Phillips hanno improvvisato insieme la maggior parte delle scene.

La sceneggiatura è stata scritta dal popolare Youtuber Ross Peacock, conosciuto con il soprannome di Rossatron.

Il poster di questo film utilizza la stessa immagine di Bruce Willis utilizzata per il poster di Midnight in the Switchgrass (2021) in cui Willis recita con Megan Fox ed Emile Hirsch.

Il regista James Cullen Bressack appare nel film in un cameo: è un presentatore del meteo.

Survive the Game – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Tim Jones (8MM 2 – Inferno di velluto, Wild 2 – La caccia è aperta, Sniper 3 – Ritorno in Vietnam, Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball, Bobby Z, il signore della droga, Zombies – La vendetta degli innocenti).

(8MM 2 – Inferno di velluto, Wild 2 – La caccia è aperta, Sniper 3 – Ritorno in Vietnam, Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball, Bobby Z, il signore della droga, Zombies – La vendetta degli innocenti). La colonna sonora include i brani: Panic Attack di Original God / Black Cadillac di Joyce Green / Undo di Searmanas / X Moves di DMX feat. Bootsy Collins, Steve Howe & Ian Paice / Hoodoo Man Blues di Junior Wells & Joe Louis Walker / Out of Control di Die Klute / Gallows Pole di Shirley King / There’s a Wall Being Built di Doug Kershaw / Segregates di Segregates / (You’re) The Kind of Girl I Need di The 69 Cats / We Gonna Tear Shit Up di Blackburner vs. DMX / Switch Me On di DK-Zero.

1. Panic Attack – Original God (2:29)

2. Black Cadillac – Joyce Green (2:29)

3. X Moves – DMX, Bootsy Collins & Steve Howe (3:26)

4. Undo – Searmanas (3:28)

5. Out of Control – Die Klute (3:41)

6. Hoodoo Man Blues – Junior Wells (5:29)

7. There’s a Wall Being Built – Doug Kershaw (4:06)

8. Gallows Pole – Shirley King (4:06)

9. (You’re) The Kind of Girl I Need – The 69 Cats (3:05)

10. Segregates – Segregates (1:53)

11. We Gonna Tear S**t Up – Blackburner & DMX (3:48)

12. Switch Me On – DK-Zero (3:23)

