Wolf Man: nuovo trailer “UK” del reboot horror di Blumhouse con nuove immagini della trasformazione

Universal Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer di Wolf Man. il reboot horror di Blumhouse del classico Universal L’uomo lupo del 1941, che ricordiamo ha già fruito di un sottovalutato remake datato 2010, con ambientazione d’epoca e un cast di gran pregio che includeva Anthony Hopkins, Emily Blunt e Benicio del Toro.

In questo nuovo trailer possiamo dare un’ulteriore occhiata alla trasformazione del protagonista. Visto il nuovo look del licantropo, mostrato nel video in penombra mentre corre nella foresta, la lenta trasformazione di puro stile “body horror” dell’attore Christopher Abbott e la casupola in mezzo alla foresta presa d’assedio da una forza sovrannaturale, potremo descrivere Wolf Man come: “La mosca incontra Evil Dead”.

Christopher Abbott (Pover Creature!, It Comes at Night) interpreta Blake, un marito e padre di San Francisco che eredita la sua remota casa d’infanzia nell’Oregon rurale dopo che suo padre scompare e viene dato per morto. Con il suo matrimonio con l’altolocata moglie Charlotte (Julia Garner di Ozark e Apartment 7A), che si sta logorando, Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (Matlida Firth di Hullraisers e Coma). Ma quando la famiglia raggiunge la fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all’interno della casa che viene presa d’assedio dalla creatura. Ma mentre la notte avanza Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, e Charlotte sarà costretta a decidere se il terrore all’interno della loro casa è più letale del pericolo all’esterno.

Wolf Man: nuovo trailer ufficiale “UK” in lingua originale

Il film è delll’australiano Leigh Whannell che ha già “rifatto” con successo L’uomo invisibile e diretto il noevole techno-horror Upgrade e Insidious 3 – L’inizio, sequel/prequel della fortunata saga horror che Whannell ha creato con il regista James Wan.

Whannell ha scritto la sceneggiatura di “Wolf Man” con Corbett Tuck, lavorando su una bozza scritta in precedenza da Lauren Schuker Blum & Rebecca Angelo (Dumb Money).

Arjen Tuiten è stato il progettista di protesi e truccatore del film. Whannell ha compilato un elenco di design di lupi mannari, come quelli ritratti da Lon Chaney nell’originale L’uomo lupo (1941) e David Naughton in Un lupo mannaro americano a Londra (1981), insieme a quelli visti nel cult L’ululato (1981) e nel più recente Dog Soldiers (2002). Whannell ha scelto da subito il primo design del licantropo propostogli da Tuiten, design che l’artista gli mostrò per la prima volta realizzandone un impressionante modello a grandezza naturale.

Durante un’intervista con Screen Rant, il regista ha rivelato che il peculiare design del nuovo licantropo è stato ispirato dal Joker di Heath Ledger.

È stato difficile. È stato strano, perché era esattamente come hai detto, ci sono state così tante versioni di questo. Ho allineato tutte le diverse versioni, avevo un PDF di tutti, da Lon Chaney a David Norton in Un lupo mannaro americano, L’ululato, Dog Soldiers. Avevo ogni aspetto davanti a me, e lo fissavo, e pensavo, ‘Bene, quindi dove mi inserisco?’ Sai che una grande ispirazione per me è stata la versione di Heath Ledger del Joker. Non tanto in termini di aspetto, ma avevo una sua foto sulla mia scrivania come Joker perché amo davvero quello che hanno fatto lì con il personaggio. Sono rimasti fedeli a ciò che è il Joker, ma l’hanno semplicemente portato [a un altro livello]. Non avevi mai visto quella versione. Non a quel tempo. La gente lo ama ancora. Ti ricordi quando hanno pubblicato per la prima volta quell’immagine del suo viso? I social media non erano così folli nel 2008 come lo sono ora, ma ricordo che Twitter è esploso. Erano tutti tipo, “Ma è davvero il Joker?”. Trovo così stimolante quello che hanno fatto con quel personaggio e come l’hanno affrontato. E stavo pensando se potevo adottare il loro approccio a Wolf Man, e credo di esserci riuscito. Quindi quel documento che avevo con tutte le diverse foto di tutti i diversi Uomo Lupo, quando ho messo la mia versione, non assomigliava a nessuno di loro. E ho pensato, “Ooh.”.

“Wolf Man” prodotto da Jason Blum e Jon Romano, con Leigh Whannell, Ryan Gosling, Ken Kao, Beatriz Sequeira e Melanie Turner a bordo come produttori esecutivi, arriverà nei cinema italiani dal 16 gennaio 2025.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE POTENZIALI “SPOILER” SUL FILM QUINDI PROSEGUITE NELLA LETTURA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO



Wolf Man – Il licantropo del film svelato all’evento “Halloween Horror Nights 2024”

Ricordiamo che lo scorso ottobre “Wolf Man” ha avuto la sua attrazione agli Universal Studios per l’annuale evento “Halloween Horror Nights“. Per l’occasione è stata mostrata una statua che raffigurava quello che potrebbe essere il nuovo design del licantropo nel film “Wolf Man”, ma sinceramente i fan sono rimasti spiazzati rispetto all’aspetto del nuovo “Uomo Lupo” che sembra uscito da un fumetto dei “Racconti delle Cripta”, serie che tra l’altro adoriamo, ma che suona decisamente lontano dalle suggestioni alla “Joker di Heath Ledger” a cui il regista Leigh Whannell aveva fatto cenno in alcune interviste.

A Photo op for the upcoming Blumhouse Wolfman film has been set up outside the Fanta Bar in Lombard’s. @HorrorNightsORL #HHN33 pic.twitter.com/LbxuBpio8l — Inside Universal (@insideuniversal) August 23, 2024

Durante una visita al New York Comic-Con, il regista Leigh Whannell parlando con ComiBook è tornato sul design della creatura del film rispetto a quella svelata all’evento dell’Halloween Horror Nights, look che ha decisamente spiazzato i fan. Whannell parlando della creatura dell’attrazione l’ha definita una versione “Spirit Halloween“, riferendosi alla famosa catena di negozi.

Prima di tutto, abbiamo Arjen Tuiten che si occupa del trucco ed è un genio, come geniale è il livello di trucco che è in grado di fare. È un po’ come, senza spoilerare nulla, è come paragonare un costume di Spirit Halloween al trucco di Rick Baker. C’è un livello di illuminazione e abilità artistica. Posso dirti con sicurezza che il Wolf Man visto all’Halloween Horror Nights non è molto simile a quello che abbiamo in corso.