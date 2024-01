Wonder: White Bird – trailer italiano del film con Gillian Anderson e Helen Mirren (Al cinema dal 4 gennaio)

Dal 4 gennaio 2024 nei cinema italiani con Notorious Pictures Wonder: White Bird, un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio con Gillian Anderson e il Premio Oscar Helen Mirren.

Wonder White Bird – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo gli eventi di “Wonder”, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.

Il cast: Gillian Anderson, Helen Mirren Helen Mirren, Olivia Ross, Bryce Gheisar, Patsy Ferran, Jo Stone-Fewings, Stuart McQuarrie, John Bubniak John Bubniak, Philip Lenkowsky, Orlando Schwerdt, Ariella Glaser, Ishai Golan, Jim High, Nadine Leon Gobet, James Beaumont, Jem Matthews, Jordan Cramond, Yelisey Kazakevich, Sean Brodeur, Selma Kaymakci, Priya Ghotane, Teagan Stark.

Wonder White Bird – Il trailer italiano

Curiosità sul film

Marc Forster ha diretto anche Monster’s Ball – L’ombra della vita, l’adattamento Il cacciatore di aquiloni, il film di 007 Quantum of Solace, lo zombie-movie World War Z (2013), il sequel live-action Ritorno al Bosco dei 100 Acri e il remake Non così vicino con Tom Hanks.

Marc Forster ha diretto Neverland – Un sogno per la vita (2004), sulla relazione di JM Barrie con la famiglia Llewelyn Davies, che lo ha ispirato a scrivere Peter Pan (1904). Ma la prima apparizione del personaggio di Peter Pan avvenne prima, in un romanzo di Barrie pubblicato nel 1902. Il romanzo si intitolava “L’uccellino bianco” (The Little White Bird).

L’attrice britannica Ariella Glaser ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione all’età di 14 anni, debuttando nel 2019 in Radioactive di Marjane Satrapi con Anya Taylor-Joy e Rosamund Pike. Ha sostenuto gli esami di maturità e spera di frequentare l’università.

Orlando Schwerdt è un giovane ed entusiasmante attore australiano, di Melbourne. Tra i suoi film ricordiamo: The Kelly Gang (tit.or.: True History of the Kelly Gang, 2019) di Justin Kurzel con Russell Crowe, Charlie Hunnam ed Essie Davis. È anche apparso sul palco nelle produzioni australiane di School of Rock e Matilda the Musical. Orlando Schwerdt suona il pianoforte ed è un abile chitarrista.

Bryce Gheisar ha lasciato il segno nell’industria dello spettacolo negli ultimi dieci anni. Con una gamma impressionante e un innegabile carisma, Gheisar ha catturato i cuori del pubblico di tutto il mondo grazie alle sue notevoli interpretazioni. Molti lo riconosceranno per il ruolo di Julian nel film Wonder (Stephen Chbosky, 2017) acclamato dalla critica. Da allora, il giovane interprete ha continuato a raccogliere successi, mostrando la sua abilità in vari film e programmi televisivi. Tra le sue interpretazioni più significative: Qua la zampa!, Ore 15:17 – Attacco al treno. Ex ginnasta a livello agonistico, Bryce Gheisar pratica lo jiu-jitsu ed è un sostenitore dell’associazione di beneficenza animalista Dallas Pets Alive!, che si occupa dell’affido di animali senza scopo di lucro.

Note di regia

Mi piace raccontare delle storie che abbiano la capacità di sensibilizzare il mondo e Wonder lo ha fatto sicuramente, per questo ci tenevo ad andare oltre, ad esplorare il viaggio di redenzione di Julian Albans e portarlo sullo schermo. E poi lavorare con i due giovani attori Orlando Schwerdt e Ariella Glaser è stato straordinario. Sono entrambi molto concentrati e disciplinati sul set, lavorano così duramente. Sono riusciti perfettamente a realizzare ciò che volevo, a far innamorare il pubblico di loro stessi, trasportandolo all’interno del loro amore e a rendere il tutto estremamente credibile. [Marc Forster]

Note di produzione

“Wonder – White Bird è stato girato principalmente a Praga, nei primi mesi del 2021 dopo circa quattro mesi di pre-produzione.

La parte più difficile è stata la ricostruzione della casa e del fienile dei Beaumier, che abbiamo ricreato in uno stabile di fine Settecento.

Fondamentale è stato il lavoro del direttore della fotografia Matthias Königswieser. L’illuminazione è molto limitata all’interno del fienile perché questo è un luogo di rifugio. Königswieser è stato in grado di introdurre ombre, luce lunare e molto altro nel mondo di Sara attraverso il suo innovativo progetto di illuminazione.

Tutte le scene in interni sono state girate in digitale, mentre quelle esterne in pellicola.

Il reparto artistico del film ha inoltre trasformato parti del centro medievale della città patrimonio dell’Unesco Kutná Hora nel villaggio francese di Aubervilliers, compresi gli esterni dell’appartamento della famiglia Blum e del Cinema Mernuit dove Julien si innamora per la prima volta di Sara da lontano. Un’altra location importante e suggestiva dove abbiamo girato in Repubblica Ceca è certamente lo splendido Castello Grabštejn.

Da Wonder a Wonder – White Bird

Dopo lo straordinario successo di Wonder, il film della Lionsgate campione d’incassi nel 2017, diretto da Stephen Chbosky e interpretato da Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts, arriva il nuovo capitolo Wonder: White Bird, tratto ancora una volta da R. J. Palacio. In Wonder la Palacio, e poi il regista Chbosky, raccontavano la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trovava ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Preso in giro e bullizzato per il suo aspetto, alla fine Auggie riesce a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola grazie alla sua travolgente gentilezza.

Ed è ancora la gentilezza ad essere al centro della nuova toccante graphic novel dell’autrice che, questa volta, decide di concentrarsi sulla storia di Julian, il bullo di Wonder. Esattamente come Wonder, anche Wonder – White Bird è una storia emozionante sul modo in cui, anche nelle circostanze più drammatiche, l’empatia per gli altri possa davvero fare la differenza nel mondo. Non solo, Wonder – White Bird si potrebbe definire quasi una storia di redenzione, perché alla fine Julian sceglie la strada giusta rispetto al percorso che aveva intrapreso in Wonder.

Infatti, grazie allo straziante racconto della nonna, che gli rivela come da ragazzina si sia salvata nella Francia nazista grazie al coraggio di un suo compagno di scuola che rischia tutto per darle la possibilità di sopravvivere, Julian cambia radicalmente.

L’autrice RJ Palacio

Nata nel 1964, R.J. Palacio ha lavorato per vent’anni nell’editoria come grafica e art director. Palacio è il suo pseudonimo, ispirato al nome della madre di origini colombiane. Il suo primo romanzo, Wonder, bestseller n. 1 del New York Times, ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto e pubblicato in oltre 50 lingue, ispirando anche il movimento “Choose Kind”.

Dal libro è stato tratto poi l’omonimo film di Stephen Chbosky (2017), con Julia Roberts e Owen Wilson. Su insistenza dei fan l’autrice ha scritto altri tre capitoli della storia di Auggie: Il libro di Julian, Il libro di Christopher e Il libro di Charlotte. Dall’universo di Wonder sono nati altri libri, tra i quali la versione illustrata della storia di Auggie, 365 Giorni con Wonder (tutti pubblicati in Italia da Giunti Editore), la graphic novel Mai più. Per non dimenticare da cui è stato tratto il film “Wonder – White Bird” di Marc Forster. Per Giunti è uscito anche il romanzo di avventura Pony ambientato nel Far West, divenuto subito un bestseller del New York Times e nominato uno dei migliori libri dell’anno dal Wall Street Journal. R.J. Palacio vive a New York con il marito, due figli e due cani.

Marc Forster – Note biografiche

Nato in Germania e cresciuto in Svizzera, Marc Forster è arrivato negli Stati Uniti nel 1990 per frequentare la NYU Film School. Con all’attivo una poliedrica e vivace produzione artistica, è uno dei più noti e talentuosi registi contemporanei, che spazia dai blockbuster ai film indipendenti.

Lo stile versatile di Forster si riflette in tutta la sua produzione, tra cui il film drammatico candidato all’Oscar Monster’s Ball – L’ombra della vita (tit.or.: Monster’s Ball, 2001), con Halle Berry, che ha vinto come miglior attrice, e Neverland – Un sogno per la vita (tit.or.: Finding Neverland, 2004) con Johnny Depp, Kate Winslet e Dustin Hoffman, che ha ricevuto sette nomination agli Oscar, cinque ai Golden Globe e undici ai BAFTA.

E ancora: l’emozionante dramma Il Cacciatore di aquiloni (tit.or.: The Kite Runner, 2007), la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Khaled Hosseini, che ha ottenuto una nomination agli Oscar, una ai Golden Globe e due ai BAFTA; la fantasiosa commedia Vero come la finzione (tit.or.: Stranger Than Fiction, 2006), interpretata da Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Emma Thompson e Queen Latifah, che è stata presentata in anteprima al Toronto International Film Festival con il plauso della critica e del pubblico e ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per Ferrell.

Forster è anche co-fondatore e co-CEO assieme a Renèe Wolfe di 2Dux2, una società di produzione indipendente attenta a forme di linguaggio innovative.

Wonder White Bird – Il poster italiano