Wonder Woman 1984: Patty Jenkins rivela dettagli dello spin-off sulle amazzoni

Patty Jenkins regista di Wonder Woman 1984 ha rivelato qualche dettaglio su storia e ambientazione del potenziale spin-off di Wonder Woman incentrato sulle amazzoni di Themyscira e attualmente in fase di sviluppo.

Un utente Reddit ha recentemente condiviso lo stralcio di un’intervista di Jenkins con la rivista Geek Magazine in cui ha confermato di avere una storia in mente per Wonder Woman 3 e che lo spin-off sulle amazzoni riprenderà subito dopo gli eventi dell’originale Wonder Woman, ma riserverà colpi di scena su lasso di tempo trascorso tra gli eventi di Wonder Woman 1984 e Wonder Woman 3. Jenkins dice che il progetto non è ancora stato ufficializzato, ma spera che avverrà a breve.

Questa è una storia che Geoff Johns ed io abbiamo inventato e poi presentato alla [Warner Bros.]. Gli eventi di questa storia si svolgono dopo che Diana ha lasciato Themyscira, l’isola delle Amazzoni, e ci sono alcuni colpi di scena legati a quanto accadrà tra Wonder Woman 1984 e Wonder Woman 3. La produzione del progetto non è ancora ufficialmente iniziata, ma spero che lo otteniamo perché amo questa storia.

In una precedente intervista Jenkins ha detto che non dirigerà lo spin-off sulle amazzoni ma che ha già un’idea per un arco narrativo che collegherà il primo film, lo spin-off sulle amazzoni, il secondo film e che culminerà in Wonder Woman 3.

E’ stato recentemente annunciato che Wonder Woman 1984 fruirà di un programma di rilascio globale organizzato seguendo l’evolversi della pandemia di Covid-19. Negli Stati Uniti ci sarà un rilascio nelle sale e uno in streaming su HBO Max il 25 dicembre, mentre a livello internazionale il film uscirà con date scaglionate a seconda della disponibilità delle sale, ad esempio in Italia, in cui i cinema sono attualmente chiusi, la data di uscita è slittata fino al 28 gennaio 2021.