Festival di Venezia Giornate degli Autori: tutti i film in concorso nella 19° edizione (Venezia 79)

Genoma Films ha annunciato che Worlds Apart – Mondi Lontani di Cecilia Miniucchi sarà presentato durante una delle tre MASTERCLASS SIAE che si terrano alle Giornate degli Autori, nell’ambito della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 Agosto -10 Settembre 2022).

A prendere parte all’incontro sarà il protagonista Bob Odenkirk – attore, regista, produttore e sceneggiatore, noto in tutto il mondo per il ruolo di Saul Goodman nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul – che accompagnerà la presentazione e proiezione speciale di “Worlds Apart – Mondi Lontani” di cui è protagonista e si intratterrà in un dialogo sulla scrittura e l’autorialità. Bob Odenkirk sarà accompagnato sul palco anche dagli altri protagonisti del film, Danny Huston e Radha Mitchell.

Trama e cast

La trama ufficiale: Tre coppie di amici che si conoscono per motivi diversi sono costrette a rimanere ognuna nella propria casa, a causa dell’inaspettato lockdown a Los Angeles. Jonathan (Bob Odenkirk) ha una galleria d’arte e vive con sua moglie Sue (Jeanie Lim), ma ha un’amante, Clarissa (Radha Mitchell),, che non può vedere. Lei invece vive da sola, accanto al suo inquilino iraniano Darius (Cyrus Pahlavi) e con poche persone che sente al telefono, tra cui il suo ex-professore e caro amico Paul (Danny Huston), che è invece sposato a Rita (Rosie Fellner), una donna molto più giovane e molto diversa da lui. L’isolamento forzato porterà tutti a rivalutare le proprie relazioni con le persone con cui abitano, con quelle con cui vorrebbero essere e alla fine con…se stessi.

Il cast è completato da Terence Heines (Identità, Fratelli per la pelle, I sogni segreti di Walter Mitty) e Crispian Belfrage (Morgan, 6 Bullets to Hell, serie tv Obi-Wan Kenobi).

Curisoità

La regista Cecilia Miniucchi al suo terzo lungometraggio ha esordito nel 1988 con la commedia Normality e dal 1992 al 1994 ha diretto 4 video musicali della cantante Selena, l’icona musicale latina tragicamente scomparsa nel 1995. Nel 1999 Miniucchi dirige il documentario biografico Nitsch 1998, sul performance artist austriaco Hermann Nitsch, e nel 2007 realizza il suo secondo lungometraggio, la commedia Parcheggio scaduto con Samantha Morton, Anthony John Crane e Gina St. John.

L’attore Bob Odenkirk, che nel film interpreta Jonathan Wigglesworth, oltre ad essere noto per il ruolo dell’avvocato Saul Goodman nella serie tv “Breaking Bad” e nel suo spin-off “Better Call Saul”, ha recentemente interpretato sul grande schermo il Presidente degli Stati Uniti nella commedia Non succede, ma se succede… (2019), il sig. March nel Piccole Donne (2019) di Greta Gerwig e il letale Hutch Mansell nel thriller d’azione Io sono nessuno (2021).

Le musiche originali del film sono del compositore veterano Andy Summers (Su e giù per Beverly Hills, Fine della linea, Weekend con il morto) in collaborazione con l’esordiente Charlie Dobney.

Note di regia

Worlds Apart è stato realizzato in modo un po’ insolito e anche, se possiamo dirlo, abbastanza innovativo. Non ci siamo arresi quando ci hanno imposto di restare tutti a casa e, durante l’inizio del lockdown a Los Angeles, ancora prima che ci rendessimo proprio conto di quello che stava succedendo, abbiamo deciso di continuare a esercitare la nostra creatività e pensato di fare un vero film. Distanze geografiche e distanze emotive. Questo è il background della nostra storia. Coppie che s’intrecciano, amori vietati, relazioni rivalutate, amanti nascosti, storie romantiche inaspettate. [Cecilia Miniucchi]

Chi è Cecilia Miniucchi?

Cecilia Miniucchi è una regista e sceneggiatrice che si e’ formata negli Stati Uniti. I suoi film sono stati invitati nei festival internazionali più prestigiosi come Cannes, Sundance, London, Seattle, Shanghai, AFI Fest, Stoccolma, vincendo numerosi premi. Oltre a dirigere film, documentari e video, ha pubblicato storie, poesie, libri di fotografia e ha realizzato mostre d’arte a Los Angeles, New York, Berlino, Rotterdam. Vive e lavora a Los Angeles.