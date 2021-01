Wrong Turn 7: nuovo trailer del sequel horror “Foundation”

Disponibile un nuovo trailer ufficiale realizzato per il Regno Unito del thriller-horror Wrong Turn 7. In questo settimo film un gruppo di giovani amici si avventurano attraverso i boschi del Sentiero degli Appalachi (West Virginia) dove s’imbattono in una comunità isolata di persone, nota come “La Fondazione”, che vivono in montagna da centinaia di anni.

La trama ufficiale:

Il terrore che vive nel profondo dei boschi prende forma quando Jen (Charlotte Vega) e un gruppo di amici si mettono in cammino per il Sentiero degli Appalachi. Nonostante gli avvertimenti di attenersi al sentiero, gli escursionisti si allontanano dal percorso e attraversano la terra abitata dalla Fondazione, una comunità nascosta di montanari che usa mezzi mortali per proteggere il proprio stile di vita. Improvvisamente sotto assedio, Jen e i suoi amici sembrano diretti al punto di non ritorno, a meno che il padre di Jen (Matthew Modine) non riesca a raggiungerli in tempo.

Oltre a Charlotte Vega (American Assassin) e Matthew Modine (Stranger Things), il cast include Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night) nei panni di Deer Skull (Teschio di cervo), Bill Sage (Orange Is the New Black) nei panni di Ram Skull (Teschio di ariete) e David Hutchison (Escape the Night) come Wild Boar Skull (Teschio di cinghiale) i nuovi killer cannibali. Il cast è completato da Emma Dumont (The Magicians), Daisy Head, Daniel R. Hill, Valerie Jane Parker, Tim DeZarn, Cory Scott Allen, Dylan McTee, Chris Hahn e Adain Bradley.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Wrong Turn 7”, noto anche come Wrong Turn: The Foundation, è diretto dal regista americano Mike P. Nelson, i cui crediti includono gli horror Summer School e The Domestics. La sceneggiatura è scritta da Alan B. McElroy (Halloween 4, Spawn, Fractured) che ha scritto l’intera serie “Wrong Turn” e creato i personaggi dle film originale. “Wrong Turn 7” debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 26 gennaio.