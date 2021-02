Yes Day: trailer italiano della commedia Netflix con Jennifer Garner

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale in italiano di Yes Day, una della commedia per famiglie che riunisce il regista Miguel Arteta con Jennifer Garner dopo Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare.

Il film che utilizza un escamotage all’insegna del paradosso che ricorda quello della commedia Yes Man con Jim Carrey, cerca di trovare una sintesi tra troppi “no” seppur ponderati imposti ai propri figli e qualche “si” in più che forse renderebbe i genitori meno inclini ad una severità reiterata ad oltranza. Il paradosso è una fantomatica giornata del “Si Day” in cui Allison e Carlos, due genitori attenti, ma severi decidono di dare ai loro tre figli 24 ore in cui saranno i più piccoli a stabilire le regole. Il risultato è naturalmente una folle e colorata anarchia che però avrà il merito di riavvicinare la famiglia e per un giorno far affrontare agli adulti il mondo con gli occhi di un bambino.

La trama ufficiale:

Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il giorno dei sì, in cui saranno questi ultimi a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Il cast guidato da Jennifer Garner (Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare) e Edgar Ramírez (Point Break) include June Diane Raphael, Jenna Ortega, Nat Faxon, Fortune Feimster, Ava Allan, Leonardo Nam, Megan Stott, Jordan Johnson-Hinds, Greg Cromer, Hayden Szeto, James Kyson, Cass Buggé e Michelle La.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Yes Day” è diretto dal regista portoricano Miguel Arteta i cui crediti includono Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, Amiche in affari e Benvenuti a Cedar Rapids. Arteta dirige da una sceneggiatura di Justin Malen (2 gran figli di…) basata sul libro di Amy Krouse Rosenthal & Tom Lichtenheld.

Il film prodotto da Lawrence Gray, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Solaka e Jennifer Garner debutterà su Netflix il 12 marzo 2021.

Fonte: Netflix