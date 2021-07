Moonshot: Zach Braff nel cast della commedia fantascientifica di HBO Max

Zach Braff si è ufficialmente unito al cast dell’imminente commedia fantascientifica Moonshot di New Line Cinema. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Braff si è unito al cast della commedia prodotta per HBO Max che già include Max Cole Sprouse, Lana Condor, Mason Gooding, Emily Rudd e Lukas Gage.

La storia è ambientata in un futuro “dove Marte è stato terraformato e colonizzato dal meglio che l’umanità ha da offrire. Due studenti universitari molto diversi finiscono per unire le forze e si intrufolano a bordo di una navetta spaziale per il pianeta rosso allo scopo di unirsi ai loro cari”. Nel film Braff interpreta “la mente dietro lo sforzo di colonizzare Marte, un uomo che viene descritto come un imprenditore e un visionario”.

Chris Winterbauer dirige “Moonshot” da una sceneggiatura dell’esordiente Max Taxe, con il film ha già iniziato le riprese. Winterbauer è alla sua seconda regia dopo la commedia distopica Wyrm ambientata in un 1990 alternativo.

Braff lanciato dalla serie tv Scrubs come protagonista e poi regista, ha diretto il suo primo lungometraggio nel 2004 con La mia vita a Garden State. Da allora Braff ha diretto un alcuni film per la tv e due lungometraggi per il grande schermo: le commedie Wish I Was Here e Insospettabili sospetti. Recentemente Braff stato nominato per un Emmy per il suo lavoro sulla serie tv Ted Lasso e si prepara a dirigere Florence Pugh e Morgan Freeman nel dramma A Good Person che segue una donna la cui vita va in pezzi a seguito del suo coinvolgimento in un incidente mortale. Per quanto riguarda la recitazione vedremo prossimamente Braff nella commedia Shriver al fianco di Michael Shannon e Kate Hudson, protagonista del thriller Tiburon che segue una famiglia intrappolata su camper in un bacino di marea allagato che per sopravvivere dovrà scegliere tra acque infestate da squali o un criminale disperato e sadico in fuga dalla legge. Inoltre Braff sarà anche protagonista con Gabrielle Union del remake di Una scatenata dozzina in uscita nel 2022.