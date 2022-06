Spy Kids 5 : Zachary Levi e Gina Rodriguez nel reboot sequel di Robert Rodriguez

We Can Be Heroes 2: Netflix annuncia il sequel del film di Robert Rodriguez

Spy Kids, il franchise per famiglie di Robert Rodriguez torna al cinema con un nuovo film prodotto per Netflix. Il nuovo film, il quinto della serie, sarà sia un sequel che un reboot che introdurrà una nuova famiglia di spie interpretata da Gina Rodriguez (Miss Bala, Annientamento) nota per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella serie tv Jane the Virgin, Zachary Levi che abbiamo visto nei panni del supereroe Shazam, Everly Carganilla (The Haunted Man) che ha recitato nella commedia per famiglie Yes Day di Netflix e interpretato la Rodriguez bambina in un episodio della serie tv “Jane the Vigin”, e l’esordiente Connor Esterson.

Robert Rodriguez dirigerà il film da una sceneggiatura che sta scrivendo insieme a Racer Max, la cui premessa somiglia molto a quella del recente film per ragazzi We Can Be Heroes, un altro film realizzato da Rodriguez per Netflix. Questo nuovo film della serie Spy Kids è “ambientato dopo che i figli dei più grandi agenti segreti del mondo aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di giochi a liberare un virus informatico, che gli dà il controllo di tutta la tecnologia, portandoli a diventare essi stessi spie per salvare i loro genitori e il mondo intero”.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno per Skydance, che supervisionerà lo sviluppo e la produzione. Anche Elizabeth Avellan e Racer Max produrranno. Gary Barber e Peter Oillataguerre di Spyglass saranno i produttori esecutivi. Nick Nesbit supervisionerà il film per Netflix in veste di respnsabile creativo.

La serie “Spy Kids” ha debuttato nel 2001 con un cast che includeva Antonio Banderas, Carla Gugino e Danny Trejo, da allora sono stati realizzati tre sequel tutti prodotti, scritti e diretti da Rodriguez: Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti con il ritorno del cast originale, Missione 3D – Game Over con Sylvester Stallone nei panni del cattivo e Spy Kids 4 – È tempo di eroi con Jessica Alba e Rowan Atkinson. Il 16 giugno 2016, Netflix ha annunciato la serie tv d’animazione Spy Kids: Mission Critical andata in onda per due stagioni.

Gina Rodriguez ha un’agenda decisamente fitta, l’attrice ha due film e la serie tv Lost Olie in post-produzione: la commedia romantica Players che la vede nei panni di una scaltra giornalista sportiva perdere la testa per il Tom Ellis della serie tv Lucifer, ed è anche nel cast della commedia romantica September 17th nei panni di un medico. Il nome di Rodriguez è legato ad altri tre progetti: le commedie Like It Used to Be e Bobbie Sue, la prima segue quattro migliori amiche che intraprendono un ultimo viaggio in Messico quando una di loro scopre una di quelle notizie che cambiano la vita; la seconda vede Rodriguez nei panni di un’avvocatessa senza scrupoli al soldo di un importante studio legale che rappresenta un potente cliente in un caso di discriminazione sessuale. Rodriguez sarà anche protagonista del film live-action basato sulla serie animata Carmen Sandiego scritto dal Mark Perez di Game Night – Indovina chi muore stasera?.

A dicembre di quest’anno rivedremo Zachary Levi nei panni del supereroe Shazam nel sequel Shazam! Fury of the Gods attualmente in fase di post-produzione; inoltre l’attore sarà nel dramma The Unbreakable Boy, film completato e in attesa di una data di uscita che racconta di un ragazzo con una rara malattia delle ossa fragili e con autismo che possiede una visione del mondo gioiosa e divertente che trasforma tutti quelli che lo circondano. Levi nel frattempo si prepara a recitare nella commedia Undercover che lo vedrà protagonsita nei panni di un padre in difficoltà che mentre affronta una battaglia per la custodia con la sua ex moglie, si unisce segretamente a una cover band con un nuovo musicista di nome Ben (Cole Sprouse), di cui Jack diverrà il mentore.

