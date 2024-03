Zafira – L’ultima regina: trailer italiano del dramma storico algerino (Al cinema dal 21 marzo)

Dopo la tappa in anteprima al C-Movie Film Festival, dal 21 marzo 2024 nei cinema italiani con Kitchefilm Zafira – L’ultima regina diretto da Damien Ounouri e Adila Bendimerad.

Zafira – Trama e cast

Algeria, 1516. Il pirata Aruj Barbarossa (Dali Benssalah) libera Algeri dalla tirannia degli spagnoli e prende il potere sul regno. Si vocifera che abbia ucciso il re Salim Toumi (Mohamed Tahar Zaoui), nonostante la loro alleanza. Contro ogni previsione, una sola donna si opporrà a lui: la regina Zafira (Adila Bendimerad). Tra storia e leggenda, il viaggio di questa donna racconta di una lotta, di turbolenze personali e politiche sopportate per il bene di Algeri.

Il cast include anche Imen Noel, Nadia Tereszkiewicz, Yanis Aouine, Tenou Khilouli, Ahmed Zitouni, Tarik Bouarrara, Slimane Benouari, Ahmed Meddah, Leila Touchi, Mina Lachter, Kader Affak.

Zafira – Il trailer ufficiale in italiano

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Algeria-Francia-Taiwan-Arabia Saudita-Qatar

C-MOVIE Film Festival, manifestazione in programma a Rimini dal 20 al 23 marzo 2024 organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano, realizzata con la collaborazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Quattro giorni di anteprime internazionali e incontri dedicati al cinema e al femminile, presso la Cineteca di Rimini e lo splendido Cinema Fulgor, attraverso un'esplorazione dei tre concetti chiave che danno il nome alla manifestazione: Cinema, Corpi, Convivenze. Saranno presentati in anteprima "Zafira, l'ultima regina" di Damien Ounouri e Adila Bendimerad, Solo per me di Lucie Borleteau, Senza prove di Béatrice Pollet che dopo la presentazione a Rimini arriveranno in sala con Kitchenfilm.

Intervista ai registi Damien Ounouri & Adila Bendimerad

Come è nato il vostro film “Zafira – L’ultima regina”?

ADILA BENDIMERAD: Attraverso la scoperta, attraverso un libro sull’Algeria e i suoi personaggi famosi, di Zaphira, moglie di un re, la cui storia oscillava tra leggenda e realtà. Ben presto mi resi conto che questo personaggio fu contestato e poi sostenuto nel corso dei secoli da storici e cronisti. Ogni volta che si parla di lei, c’è un desiderio immenso misto a una messa in discussione della sua esistenza. Mi interessava questo “nodo” come possibilità di far emergere la questione della cancellazione delle donne nella Storia e il potere evocativo della leggenda in un’epoca cruciale e mai rappresentata nella Storia di Algeri. Che sia leggenda o realtà, questa donna continua a segnare l’immaginazione degli algerini. Ne ho parlato con Damien e abbiamo deciso di dare a questo progetto una portata cinematografica.

Perché avete scelto questo soggetto per il vostro primo lungometraggio?

A.B: È vero che non è una scelta convenzionale, né prevista per un’opera prima. Ma per noi rispondeva a un’emergenza e a una voglia di cinema. Una necessità politica e poetica, per l’Algeria ma anche per il mondo. Ci sono state e ci sono ancora enormi risorse in Algeria per realizzare film e statue che glorificano gli eroi nazionali. Il risultato sono opere straordinariamente travolgenti, maschili e soprattutto in cui gli eroi vengono disumanizzati cercando di renderli eroi consensuali. Le uniche e rare donne di cui parliamo sono quelle a cui riconosciamo fatti d’armi. Zaphira in mezzo a tutto questo era dissonante, sensuale e soprattutto non consensuale. Per il resto del mondo ci ha permesso di svelare nel cinema qualcos’altro di noi stessi. DAMIEN OUNOURI: Non mi ritrovo in questa glorificazione prevalentemente maschile. Volevo creare una narrativa attorno al femminile. Non possiamo parlare meglio di una società o di un mondo se non parlando e partendo dalle donne. Danno la vita. Educano. Sono il cuore della nostra società che irrigano quasi clandestinamente. Le loro azioni discrete si svolgono nella sfera pubblica, spesso indirettamente attraverso gli uomini, e influenzano il mondo. Quindi per me parlare di donne nel modo più accurato possibile significa essere il più vicino possibile all’umanità. Come avete approcciato la scrittura della storia di Zafira – L’ultima regina? D.O: Le nostre discussioni sono state accese. C’era l’eccitazione e la sete di esplorare un’era al di fuori delle questioni socio-culturali e religiose che costituiscono la maggior parte dei nostri film cosiddetti “del Sud”, ma anche al di fuori della storia coloniale. Ci siamo dati il ​​diritto di conquistare liberamente la nostra storia e la nostra immaginazione. C’era qualcosa nell’ordine dell’emancipazione che è piacevole e salutare.

Perché voler ricreare questo mondo antico che è l’universo storico di Zafira?

A.B: Per svelare finalmente le immagini mancanti del nostro passato. Non possiamo continuare ad andare avanti con i buchi neri del passato senza avere qualcosa su cui ripiegare. Mancano almeno milleuno film per raccontare la storia dell’Algeria, di tutte le regioni e le culture sotto-rappresentate. Questo è essenziale per la comprensione del mondo nel suo complesso. Ci sembra addirittura del tutto naturale che siano sempre le stesse persone ad essere (sovra)rappresentate. Avviando questo processo ci siamo ritrovati presto nel deserto perché di questo passato non c’è praticamente traccia. Per troppo tempo siamo stati “raccontati” dagli altri come autoctoni, senza individualità, senza soggettività. Dobbiamo riprendere il potere sulle nostre storie. D.O: Abbiamo storie e leggende da raccontare. Abbiamo rovine da far riemergere. Abbiamo una Storia che vogliamo raccontare, trasmettere e testimoniare. Per noi è fondamentale rappresentare ciò che siamo e siamo stati, le nostre mitologie e le nostre bellezze.

Un film d’avventura al plurale?

D.O: Sono un grande appassionato di cinema. E voglio fare un cinema che mi faccia piacere rivedere e rivedere, come ad esempio i film di Paul Verhoeven che guardavo da bambino. Hanno questo lato divertente del cinema. Volevo ritrovarlo. È qualcosa che mi guida. Durante il montaggio, spesso mi fermo a vedere come il mio corpo reagisce e si muove alle immagini, per sentire meglio il ritmo interno del film. Quando sento il bisogno di sedermi è perché sono rimasto troppo statico e c’è bisogno di migliorare qualcosa. Mi piace quando il corpo dello spettatore è coinvolto e si anima davanti al film.

C’è però una donna stratega nel vostro film: Chegga. Questo rende “Zafira – L’ultima regina” un film per donne?

A.B: Chegga, interpretata da Imen Noel che ha saputo davvero darle il potere senza perdere le sfumature di una prima regina, proviene da una famiglia potente ed è circondata da uomini potenti. Chegga è politica per nascita. È ascoltata dagli uomini attraverso la legittimazione che le è stata data dalla tribù di suo padre. Zafira, la seconda moglie del re, è in disaccordo con suo padre e i suoi fratelli. Perciò, non ha protezione e non viene ascoltata da nessuno. Ciò che “ci aspettiamo”, soprattutto da un primo lungometraggio femminista, è scegliere Chegga, la politica, come personaggio centrale. È possibile ed emozionante, ma anche questo fa parte delle “ingiunzioni” a cui non ho voluto rispondere. Come donna, mi piace scrivere storie sul mondo e non affermare nulla sulla mia condizione. Quello che mi piace è affrontare subito la questione della condizione umana, con questi personaggi che lottano fino alla fine con i mezzi di cui dispongono. Sotto questo aspetto il viaggio di Zafirs non è “ovvio”. D.O: Zaphira non ha “legittimità” politica e da lì nasceranno i gesti politici più sorprendenti, organici e non convenzionali. Anche questo è bello. A.B: Nelle varie testimonianze storiche si parla della moglie del re Salim Toumi che sollevò una ribellione contro il corsaro Aroudj Barberousse. In centinaia e centinaia di pagine di testimonianze storiche, il nome di questa donna non viene mai menzionato! Per quanto riguarda Zafira, le storie riportate su di loro sono molto romantiche, quasi non plausibili. Eppure c’era una donna, c’erano donne. Poiché gli uomini che hanno scritto la Storia hanno deciso di cancellarli o screditarli, trovo storicamente e poeticamente importante evocarli, immaginarli, interpretare e mettere in discussione i pochi elementi di cui disponiamo. È fondamentale per la storia femminile immaginare queste forze invisibili che hanno fatto la storia dell’umanità. D.O: Tutto questo è in sordina, perché non volevamo davvero fare un film con un messaggio. Bisogna stare molto attenti a vedere quanto ci sono, in fondo, tutte queste ricchezze e sfumature femminili.

Anche il personaggio del corsaro Aroudj è decisivo nel seminare tensione e appariscenza.

D.O: C’era il desiderio di mostrare pienamente questo avventuriero. Scoprendo il temperamento di Dali Benssalah, l’attore che interpreta Aroudj, abbiamo sentito di avere la densità fisica e mentale necessaria per questo personaggio. Dalì unisce esperienza e forza fisica che lo rendono un guerriero implacabile contro il re di Algeri ed è anche molto carismatico. È un vero re, molto colto, pacifista, discendente di una stirpe di saggi, pensatori, scienziati. Questo scontro tra due mondi maschili è stato bellissimo. A.B: Sono entrambi molto toccanti. Il re fa il lavoro ingrato della politica, cioè ascoltare tutti, cercare di prendere la decisione giusta senza o contro il consiglio degli altri, occuparsi della società… È l’arte del compromesso. Volevamo anche che gli algerini si identificassero con questo re interpretato da Tahar Zaoui, l’attore lo porta in sé fisicamente, nella sua voce, ma anche con Aroudj, perché gli algerini sono i discendenti di entrambe le culture. È lo scontro tra questi due mondi che darà forma all’identità algerina del futuro.

Perché è difficile stabilire nel vostro racconto se è l’intimo a prevalere sulla geopolitica, o il contrario?

A.B: Forse perché parliamo di coloro che fanno la Storia da umani quali sono. Si tratta spesso di questioni molto intime che guidano l’azione politica e modellano la Storia. Anche se questa stessa Storia si rivolterà contro gli esseri umani. Il destino colpisce. Poiché Zafira colpirà se stessa. Questa è la tragedia. Mostra quanto siamo grandi e piccoli allo stesso tempo.

Attorno a tutti questi motivi visivi, ci sono quelli che potremmo definire motivi sonori. Perché avete voluto avere così tante lingue udibili nel vostro film?

A.B: Per i diversi suoni. Ci sono circa sette lingue parlate nel film! Algeri era davvero una città cosmopolita. C’era il quartiere olandese e maltese, c’erano albanesi, serbi, sudanesi, slavi, corsi, schiavi islandesi, ebrei e musulmani che venivano in massa dall’Andalusia. Qui si sono parlate mille lingue. Veniamo da queste miscele ed è magnifico. Oggi ce ne vergogniamo anche se è questa ibridazione che ancora si sente attraverso i nostri cognomi, la nostra cucina, i nostri volti, ed è probabilmente la nostra più grande forza. D.O: Il lato poliglotta del film conferisce anche musicalità al film. Oltre al sound design, di solito puntiamo con il mio compagno Li Danfeng durante il missaggio, in particolare sui suoni dei tessuti e delle armi. Nonostante le difficoltà di creare una colonna sonora d’epoca, dovute alla mancanza di riferimenti, senza contare che la registrazione sonora diretta effettuata da Amine Teggar si è rivelata necessariamente pericolosa quando abbiamo girato nel cuore dell’Algeri imbottigliata di oggi.

La nozione di corpo è particolarmente importante nel tuo modo di filmare e recitare, come hai lavorato su questo?

D.O: È un desiderio di filmare, un desiderio di dispiegare la forza con una certa potenza cinematografica, il desiderio che i corpi esultino! Siamo affascinati da questo desiderio di cercare corpi pienamente vivi, corpi in overdrive e da come catturare questa energia attraverso la messa in scena. Lavorare sul corpo è una sfida per me e per Adila che è una ballerina. Il corpo guida sempre la messa in scena e la direzione degli attori. Prima della tecnica c’è la collocazione dei corpi nello spazio. Il film è anche molto ricco di dialoghi, perché negozia molto, quindi era necessario bilanciare il tutto anche grazie al linguaggio del corpo particolarmente presente. E poi ritrovarlo al tavolo di montaggio, scavando e ricontrollando costantemente le diverse riprese nei giornalieri con il nostro montatore Matthieu Laclau, per cercare di mantenere solo l’essenza, e lavorare su un montaggio serrato, senza tempi morti, che avanza costantemente come il tragico destino che inesorabilmente colpisce i personaggi. A.B: Il corpo delle donne nella società è un tema reale. È un “luogo” che non mente e che viene segnato quotidianamente da dittature, ingiunzioni, patriarcato. Nel cinema mi piace che questo corpo femminile sorprenda, scuota lo sguardo del nostro pubblico abituato a vedere nella vita “corpi femminili altamente controllati”.

Adila Bendimerad – Note biografiche

Con sede ad Algeri, Adila Bendimerad è un’attrice, sceneggiatrice, regista e produttrice algerina, che ha recitato in particolare nei film Le Repenti, Les Terasses e Normal! di Merzak Allouache, Still Burning di Georges Hachem e Kindil El Bahr di Damien Ounouri. Nel 2011 ha fondato ad Algeri la società di produzione TAJ INTAJ per far emergere i giovani talenti algerini. Nel 2014 ha ricevuto una nomination al César per Les Jours D’Avant di Karim Moussaoui e “Kindil El Bahr” di Damien Ounouri sono stati presentati in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2016. Nel 2022, ha interpretato il ruolo principale in “Zafira – L’ultima regina”, film che ha anche prodotto, scritto e co-diretto. con Damien Ounouri, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori.

Damien Ounouri – Note biografiche

Regista franco-algerino con sede ad Algeri, Damien Ounouri Ha studiato teoria del cinema alla Sorbonne-Nouvelle, sviluppando la sua pratica da autodidatta. Il suo documentario FIDAÏ (2012), coprodotto dal regista cinese Jia Zhang-Ke, è stato presentato in anteprima mondiale al festival TIFF di Toronto ed è uscito nelle sale in Francia e Germania. Il suo mediometraggio di finzione Kindil El Bahr (2016) è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes ed è stato trasmesso su ARTE. È anche produttore associato della società di produzione algerina TAJ INTAJ gestita dall’attrice Adila Bendimerad. Zafira – L’ultima regina (2022) è il suo primo lungometraggio di finzione ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Giornate degli Autori.

Zafira – Il poster italiano