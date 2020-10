Zendaya nota per ruoli in Spider-Man, The Greatest Showman e nella serie tv Euphoria è in trattative ufficiali per il ruolo di protagonista in un biopic sulla vita e carriera della cantante pop-rock Ronnie Spector. Il sito Deadline riporta che sarebbe stata Ronnie Spector in persona a scegliere Zendaya per il ruolo, viste le abilità canore dell’attrice.

Il film biografico che sarà basato sull’autobiografia “Be My Baby” di Spector, di cui i produttori hanno anche acquisito i diritti, esplorerà i primi anni della carriera della cantante, la firma con la Philles Records di Phil Spector, il suo difficile matrimonio con il musicista e produttore e la sua successiva battaglia per riconquistare i diritti sulla sua musica dopo il divorzio. Zendaya, Ronnie Spector, Marc Platt e Jonathan Greenfield saranno produttori esecutivi del film che sarà scritto dal drammaturgo vincitore del premio Pulitzer Jackie Sibblies Drury, che è attualmente in trattative finali per scrivere il film.