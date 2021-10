Zlatan: trailer italiano e anticipazioni sul biopic sportivo di Ibrahimović

L’11 novembre arriva nei cinema italiani con Lucky Red e Universal il film Zatlan (I Am Zatlan) che celebra vita e carriera del grande campione Zlatan Ibrahimović. Non si tratta di un film documentario, ma bensì di un vero e proprio dramma biografico sulla scia dei recenti film su Pelè, Roberto Baggio (“Il Divin Codino” di Netflix) e anche la serie tv Sky (“Speravo de morì prima”) dedicata a Francesco Totti.

La trama ufficiale: La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Zlatan è interpretato da Dominic Andersson Bajraktati e Granit Rushiti che interpretano rispettivamente Zlatan a 11 e 17 anni; Cedomir Glisovic e Merima Dizdarevic vestono i panni dei genitori di Zlatan, Sefik Ibrahimovic e Jurka Gravic, con Selma Mesanovic e Linda Haziri che vestono i panni della sorella Sanela a due diverse età; Emanuele Aita interpreta il procuratore sportivo italiano Mino Raiola mentre Håkan Bengtsson è il calciatore svedese Nils-Åke Sandell scomparso nel 1992.

La sinossi del romanzo: Da bambino la madre picchiava il piccolo Zlatan con un cucchiaio di legno, rompendoglielo in testa. Lui si consolava rubando biciclette e lasciando a bocca aperta i ragazzi più grandi con il pallone tra i piedi. All’Ajax lo accusarono di aver causato di proposito l’infortunio di un compagno che gli toglieva spazio. Nell’agosto del 2006 scandalizzò l’Italia lasciando la Juventus per l’Inter in piena Calciopoli. Tre anni e altrettanti scudetti dopo volò verso la squadra dei suoi sogni, il Barcellona, ma con Guardiola il rapporto non decollò. Dietro l’angolo c’era l’ennesimo colpo di teatro e il ritorno a Milano, stavolta con la maglia rossonera… In “Solo Dio può giudicarmi” – dichiarazione tatuata sul suo fianco sinistro – Zlatan Ibrahimovic racconta per la prima volta i suoi numeri fuori e dentro il campo, gioie e follie di una vita sempre sopra le righe.