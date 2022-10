Zombie Town: trama e poster della commedia horror con Dan Aykroyd e Chevy Chase

A dicembre debutta negli Stati Uniti Zombie Town, un nuovo adattamento cinematografico tratto da un racconto di R.L. Stine, lo scrittore che ha creato la popolare serie di libri horror per ragazzi Piccoli brividi trasposta al cinema e in tv. Il film descritto come una storia d’amore adolescenziale a tinte mistery si sta attualmente girando a Ontario in Canada e nel cast include Chevy Chase e Dan Aykroyd,

Zombie Town – trama e cast

Quando il dodicenne Mike (Marlon Kazadi) e la sua amica Amy (Madi Monroe), vanno a vedere un film horror chiamato Zombie Town, l’ultima cosa che si aspettano è che i morti viventi del film scendano dallo schermo e li inseguano per il cinema. E non sono i popcorn che queste creature affamate vogliono masticare:ma i loro cervelli umani! Ora Mike e Amy cercano freneticamente di fuggire per le strade in preda al panico della loro città natale prima che orde di zombie trasformino ogni ultimo cittadino in un famelico mangiatore di carne. Ma se Mike pensa che sarà al sicuro una volta raggiunta la sua casa e avvertito mamma e papà, è meglio che ci ripensi. Quando gli zombie dicono che è ora di pranzo, nessuna casa è sicura! Zombie Town è la versione deliziosamente spettrale di R.L. Stine del genere horror che sta infettando il mondo, morso dopo morso.

Il cast del film include i veterani Chevy Chase e Dan Aykroyd affiancati da Henry Czerny, Bruce McCulloch, Scott, Brenna Coates, Madi Monroe, Marlon Kazadi, Callan Potter, Chris Farquhar, Mikael Conde, Chattrisse Dolabaille, Ryan Anthony, Emiliana Perrotta, Lexie Mitchell, Samuel Lariviere, Teagan Roy e Justin Menard.

Curiosità sul film

Il film descritto come una storia d’amore adolescenziale con mistery è tratto dal romanzo La città degli zombie du R.L. Stine del 2012.

du R.L. Stine del 2012. Il film è diretto da Peter Lepeniotis, regista canadese con all’attivo i film d’animazione Mamma, ho scoperto gli gnomi! e Nut Job – Operazione noccioline e animatore per Dinosauri, Fantasia 2000, Toy Story 2 e Piccolo grande eroe.

“Zombie Town” è scritto da Peter Lepeniotis, Jason Bourque (Drone – Scegli il tuo nemico), Michael Samonek (Tre, numero perfetto), Michael Schwartz (Mamma, ho scoperto gli gnomi!) e Dean Wilkinson (trilogia videogiochi LittleBigPlanet 3) basato sul romanzo di R.L. Stine.

Chevy Chase e Dan Aykroyd hanno condiviso gli esordi al Saturday Night Live (SNL) E hanno recitato insieme nella commedia horror del 1991 Nient’altro che guai diretto dallo stesso Aykroyd.

Marlon Kazadi (Mike) è noto per aver recitato nel reboot La bambola assassina, nella serie tv Riverdale e nel sequel Ghostbusters: Legacy.

“Zombie Town sarà presentato in anteprima nelle sale americane prima di essere trasmesso in streaming su Hulu nel 2023.

“Siamo lieti di portare sullo schermo le pagine de La città degli zombie di R.L. Stine e altrettanto entusiasti di lavorare con un cast e una troupe così eccezionali in questa produzione. Tre volte vincitore del Nickelodeon Kids Choice Award con vendite di libri di oltre i 500 milioni di dollari, R.L. Stine ha una fenomenale esperienza nella creazione di storie che coinvolgono e divertono il pubblico”, ha affermato in una nota John Gillespie, fondatore e produttore esecutivo di Trimuse Entertainment.

La città degli zombie e altre storie da brivido

“Perché scrivo questi libri inquietanti? Mi piace solo spaventare le persone!”. R.L. Stine ha spaventato le persone in tutto il mondo per molti anni. Finora ha venduto oltre 400 milioni di libri e i suoi libri sono stati tradotti in 35 lingue, rendendolo uno degli autori più venduti della storia. Nel 1986 ha scritto il suo primo romanzo horror per adolescenti, Blind Date. È diventato un best seller istantaneo. Sono seguiti molti romanzi spaventosi per adolescenti, tra cui Beach House, The Babysitter e Hit and Run. Bob dice: “Mi sono detto, dimentica le cose divertenti. Ai bambini piace essere spaventati!”

La sinossi ufficiale del libro: Cosa fare se gli alieni si impossessano dei propri genitori? E come non farsi divorare da una schiera di zombie che hanno invaso la città? E ancora, bambole mutanti che prendono vita, invasioni di lucertole extraterrestri… non c’è pericolo che i protagonisti di queste storie da paura non siano pronti ad affrontare con il fiato sospeso. Proprio come i lettori che avranno il coraggio di aprire la prima pagina di questa raccolta… da brividi!

L’antologia horror “La città degli zombie e altre storie da brivido” è disponibile su Amazon.

Foto e poster

